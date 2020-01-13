Противостояние с лидерами - БК "Тобол" сыграл с "Барсами Атырау" и готовится к матчам с "Астаной"

«Тобол» 11-12 января провёл два матча против "Барсов Атырау" на домашнем паркете - в СРК «Костанай». После этого тура команда Атырау занимает 2 место в турнирной таблице, костанайский клуб - третье, с отставанием на 4 очка, но "Барсы" сыграли 20 матчей, а "Тобол" - 18.

Фото Ксении РЕБИК

На следующей неделе "Тобол" встречается дома с лидером турнира - "Астаной", у которой в активе всего 14 игр, но все они завершились победами столичной команды.

Особенность обоих матчей "Тобола" и "Барсов" - большой отрыв в счете. В первый день лидировали «Барсы», итог - поражение «Тобола» со счётом 67:89. Но во второй день уже по итогам второй четверти счёт был 50:30 в пользу костанайцев. Гости активно пытались помешать хозяевам паркета взять реванш, к концу третьей четверти им удалось сократить разрыв до 10 очков, но матч завершился со счётом 101:82.

В обоих матчах лучшим игроком «Тобола» становился Антон БЫКОВ. За 2 игры он принес команде 36 очков, 23 подбора и 10 удачных передач.

Антон Быков (под номером 11) стал самым результативным игроком команды в обоих матчах / Фото Ксении РЕБИК

- Сделали работу над ошибками, во втором матче все реализовали свои броски, - считает Антон. - Много забили свободных бросков. Вторая игра - это командная победа. Следующие матчи очень ответственные, будем к ним готовиться, они должны быть интересными.

Главный тренер БК «Тобол» Александр ДЕРБУШ отмечает, что ещё есть шансы подняться вверх по турнирной таблице.

Фото Ксении РЕБИК

- В спортивном мире сложно настроиться на серию игр, - рассказал он. - У нас, правда, есть большой командный лазарет - много игроков после Нового года остались травмированы. Тренировочного процесса не было полноценного. Поэтому в первом матче мы не поймали игровой ритм. Зато получилось во второй раз! Последним матчем я остался доволен. Теперь всё решит серия игр на следующей неделе. Наш противник - «Астана». Нам нужна только победа! Если мы сможем её завоевать, хотя обыграть столичный клуб никому не удавалось последние 3 года, то мы сместимся на вторую строчку турнирной таблицы. В этом сезоне мы можем рассчитывать только на этот результат.

Для «Барсов» матч с «Тоболом» стал финальным в регулярном чемпионате Национальной лиги.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Много сил мы потратили в первом матче, нам не хватало сил и энергии! - рассказал «НГ» главный тренер БК «Барсы Атырау» Арнис ВЕЦВАГАРС. - Много действий не получалось реализовать в атаке. Костанайцы второй матч играли намного агрессивнее. Нам этого не хватало. Мы позволяли делать им то, что они хотели. Если пропускаешь 101 очко, выиграть невозможно.

В чемпионате РК, кроме "Тобола", играют "Актобе", "Синегорье", "Барсы Атырау", "Каспий" и "Астана". В 2018 году чемпионом стал столичный клуб, а "Тобол" занял 4 место.

Турнирная таблица чемпионата по баскетболу