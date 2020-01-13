Противостояние с лидерами - БК "Тобол" сыграл с "Барсами Атырау" и готовится к матчам с "Астаной"
Георгий ГОВОРОВ
«Тобол» 11-12 января провёл два матча против "Барсов Атырау" на домашнем паркете - в СРК «Костанай». После этого тура команда Атырау занимает 2 место в турнирной таблице, костанайский клуб - третье, с отставанием на 4 очка, но "Барсы" сыграли 20 матчей, а "Тобол" - 18.
Фото Ксении РЕБИК
На следующей неделе "Тобол" встречается дома с лидером турнира - "Астаной", у которой в активе всего 14 игр, но все они завершились победами столичной команды.
Особенность обоих матчей "Тобола" и "Барсов" - большой отрыв в счете. В первый день лидировали «Барсы», итог - поражение «Тобола» со счётом 67:89. Но во второй день уже по итогам второй четверти счёт был 50:30 в пользу костанайцев. Гости активно пытались помешать хозяевам паркета взять реванш, к концу третьей четверти им удалось сократить разрыв до 10 очков, но матч завершился со счётом 101:82.
В обоих матчах лучшим игроком «Тобола» становился Антон БЫКОВ. За 2 игры он принес команде 36 очков, 23 подбора и 10 удачных передач.
Антон Быков (под номером 11) стал самым результативным игроком команды в обоих матчах / Фото Ксении РЕБИК
- Сделали работу над ошибками, во втором матче все реализовали свои броски, - считает Антон. - Много забили свободных бросков. Вторая игра - это командная победа. Следующие матчи очень ответственные, будем к ним готовиться, они должны быть интересными.
Главный тренер БК «Тобол» Александр ДЕРБУШ отмечает, что ещё есть шансы подняться вверх по турнирной таблице.
Фото Ксении РЕБИК
- В спортивном мире сложно настроиться на серию игр, - рассказал он. - У нас, правда, есть большой командный лазарет - много игроков после Нового года остались травмированы. Тренировочного процесса не было полноценного. Поэтому в первом матче мы не поймали игровой ритм. Зато получилось во второй раз! Последним матчем я остался доволен. Теперь всё решит серия игр на следующей неделе. Наш противник - «Астана». Нам нужна только победа! Если мы сможем её завоевать, хотя обыграть столичный клуб никому не удавалось последние 3 года, то мы сместимся на вторую строчку турнирной таблицы. В этом сезоне мы можем рассчитывать только на этот результат.
Для «Барсов» матч с «Тоболом» стал финальным в регулярном чемпионате Национальной лиги.
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Много сил мы потратили в первом матче, нам не хватало сил и энергии! - рассказал «НГ» главный тренер БК «Барсы Атырау» Арнис ВЕЦВАГАРС. - Много действий не получалось реализовать в атаке. Костанайцы второй матч играли намного агрессивнее. Нам этого не хватало. Мы позволяли делать им то, что они хотели. Если пропускаешь 101 очко, выиграть невозможно.
В чемпионате РК, кроме "Тобола", играют "Актобе", "Синегорье", "Барсы Атырау", "Каспий" и "Астана". В 2018 году чемпионом стал столичный клуб, а "Тобол" занял 4 место.
Турнирная таблица чемпионата по баскетболу
|
Команда
|
Число игр
|
Выиграли
|
Проиграли
|
Очки
|
%
|
«Астана»
|
14
|
14
|
0
|
28
|
100%
|
«Барсы Атырау»
|
20
|
14
|
6
|
34
|
70%
|
«Тобол»
|
18
|
12
|
6
|
30
|
66.67%
|
«Синегорье» (Кокшетау)
|
16
|
6
|
10
|
22
|
37,5%
|
«Актобе»
|
18
|
3
|
15
|
21
|
16.67%
|
«Каспий» (Актау)
|
14
|
1
|
13
|
15
|
7,14%
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