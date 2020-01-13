Грипп и ОРВИ: как их отличить

Что делать когда гриппуешь и в чем разница с ОРВИ, рассказали корреспонденту Tengrinews.kz врачи-эксперты.

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"Кажется, я гриппую" - такую фразу довольно часто можно услышать в холодный период времени. Однако, врачи порой ставят иной диагноз - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Зачастую, большинство не видит существенной разницы. Есть и те, кто по разным причинам старается перенести болезнь "на ногах".

Вот типичный пример самолечения: началась температура, кашель, насморк. Принимаем жаропонижающие. Если не помогает, начинаем прием антибиотиков - если вам знакома эта ситуация, то спешим вас предупредить, что специалисты не рекомендуют поступать подобным образом.

"Это абсолютно неправильный подход. Даже доктор после двухдневной температуры у пациента, не всегда назначает антибиотики. Дело в том, что они могут убить нужные человеческие пневмотропные микроорганизмы, которые защищают нас. Если нет бактериальных осложнений, то антибиотики не нужны. Данные заболевания лечатся противовирусными препаратами. При этом, для лечения гриппа применяются препараты, которые действуют только на возбудитель этого вируса. Применять их нужно только после осмотра у врача и подтверждения диагноза", - рассказала эксперт.

А в чем разница между гриппом и ОРВИ? Давайте разберемся:

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - это группа заболеваний, которые встречаются круглый год, которых объединяет поражение верхних дыхательных путей и вызывают воспаление от носа до глотки. Сюда же входят и вирусы, которых насчитывается более 500, и бактериальные болезни, которые врачи называют острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).

Грипп - отдельная нозологическая единица, которая имеет четкого возбудителя, а именно - вирус гриппа. В отличие от остальных ОРВИ, грипп имеет сезонность. Это осенне-зимний период - от 40-й недели года до 20-й недели следующего года. Сейчас как раз сезон гриппа.

Также при гриппе наблюдается более высокая температура от 38 до 40 градусов. Головная боль, ломота в теле, слабость, "лающий" кашель.

При ОРВИ эти симптомы протекают менее агрессивно. Выраженный насморк, но более щадящий кашель.

Соответственно, при том или ином диагнозе применяется разный метод лечения, говорит врач-эксперт "Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой" Тамара Утаганова, и добавляет что в редких случаях все же позволительно отлежаться дома. Например, при легком течении болезни. Горячий чай с малиной, постельный режим и покой. Но, даже в этом случае, желательно вызвать участкового врача.

Это рекомендуется делать и при остром течении болезни. Особенно когда нам необходимо открыть больничный лист. Мучительно ходить по поликлиникам и тяжело дышать в медицинскую маску не стоит.

"При острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе мы не рекомендуем ходить в поликлинику. И вообще, меньше посещать общественные места. Лучше отлежаться дома и вызывать доктора. Сейчас есть такая возможность. Существуют электронные записи и прямая связь с участковым врачом, так что ходить никуда не нужно", - уверяет Тамара Утаганова.

Разумеется, лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Специалисты Департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) советуют своевременно проходить вакцинацию.

"Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до одного года)", - говорят эксперты ДООЗ Алматы.

Также рекомендуется повышать иммунную систему, избегать контакта с больными ОРВИ, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, мыть руки как можно чаще, проветривать помещения с проведением влажной уборки, сократить посещение массовых мероприятий, не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.