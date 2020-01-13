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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Грипп и ОРВИ: как их отличить

13 января 2020, 09:43 |  Общество

Что делать когда гриппуешь и в чем разница с ОРВИ, рассказали корреспонденту Tengrinews.kz врачи-эксперты.

Фото Tengrinews/Алихан Сариев

"Кажется, я гриппую" - такую фразу довольно часто можно услышать в холодный период времени. Однако, врачи порой ставят иной диагноз - острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Зачастую, большинство не видит существенной разницы. Есть и те, кто по разным причинам старается перенести болезнь "на ногах".

Вот типичный пример самолечения: началась температура, кашель, насморк. Принимаем жаропонижающие. Если не помогает, начинаем прием антибиотиков - если вам знакома эта ситуация, то спешим вас предупредить, что специалисты не рекомендуют поступать подобным образом.

 

"Это абсолютно неправильный подход. Даже доктор после двухдневной температуры у пациента, не всегда назначает антибиотики. Дело в том, что они могут убить нужные человеческие пневмотропные микроорганизмы, которые защищают нас. Если нет бактериальных осложнений, то антибиотики не нужны. Данные заболевания лечатся противовирусными препаратами. При этом, для лечения гриппа применяются препараты, которые действуют только на возбудитель этого вируса. Применять их нужно только после осмотра у врача и подтверждения диагноза", - рассказала эксперт.

А в чем разница между гриппом и ОРВИ? Давайте разберемся:

  • Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - это группа заболеваний, которые встречаются круглый год, которых объединяет поражение верхних дыхательных путей и вызывают воспаление от носа до глотки. Сюда же входят и вирусы, которых насчитывается более 500, и бактериальные болезни, которые врачи называют острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). 
  • Грипп - отдельная нозологическая единица, которая имеет четкого возбудителя, а именно - вирус гриппа. В отличие от остальных ОРВИ, грипп имеет сезонность. Это осенне-зимний период - от 40-й недели года до 20-й недели следующего года. Сейчас как раз сезон гриппа. 

Также при гриппе наблюдается более высокая температура от 38 до 40 градусов. Головная боль, ломота в теле, слабость, "лающий" кашель.

При ОРВИ эти симптомы протекают менее агрессивно. Выраженный насморк, но более щадящий кашель. 

Соответственно, при том или ином диагнозе применяется разный метод лечения, говорит врач-эксперт "Городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой" Тамара Утаганова, и добавляет что в редких случаях все же позволительно отлежаться дома. Например, при легком течении болезни. Горячий чай с малиной, постельный режим и покой. Но, даже в этом случае, желательно вызвать участкового врача.

Это рекомендуется делать и при остром течении болезни. Особенно когда нам необходимо открыть больничный лист. Мучительно ходить по поликлиникам и тяжело дышать в медицинскую маску не стоит. 

"При острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе мы не рекомендуем ходить в поликлинику. И вообще, меньше посещать общественные места. Лучше отлежаться дома и вызывать доктора. Сейчас есть такая возможность. Существуют электронные записи и прямая связь с участковым врачом, так что ходить никуда не нужно", - уверяет Тамара Утаганова.

Разумеется, лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Специалисты Департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) советуют своевременно проходить вакцинацию.

"Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому  прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до одного года)", - говорят эксперты ДООЗ Алматы.

Также рекомендуется повышать иммунную систему, избегать контакта с больными ОРВИ, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, мыть руки как можно чаще, проветривать помещения с проведением влажной уборки, сократить посещение массовых мероприятий, не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не упомянули, что грипп сейчас без симптомов практически может начинаться
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§ Сергей_я
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
не упомянули, что грипп сейчас без симптомов практически может начинаться

и то, что вакцина идет от прошлого штамма вируса, а не от текущего.
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§ Сергей_я
Re: Грипп и ОРВИ: как их отличить
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2843
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.01.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное, 21 век, столько болезней стока прививок, а от самого нудного, сопли/кашель/горло так и не придумали вакцину. Какой бы ты здоровый не был, если что-то появилось из этого списка, то будь уверен, минимум 5 дней симптомы никуда не исчезнут. Их можно только немного облегчить, но не убрать.
А детки, так те могут по 2-3 раза в месяц этим страдать, т.е. больше половины всех дней.
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"Нужные деньги"
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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