Ученые установили, как часто нужно пить чай, чтобы избежать болезней сердца

Ученые Китайской академии медицинских наук установили, как часто нужно пить чай, чтобы продлить жизнь и избежать болезней сердца, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.

© CBS Boston

Согласно новому исследованию, в котором приняли участие свыше 100 тысяч человек, употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более долгой и здоровой жизнью.

Исследование стартовало в 1998 году. На тот момент добровольцы были здоровы, они не сталкивались ни с онкологическими заболеваниями, ни с сердечными. Все респонденты заполняли анкеты, в которых сообщали в том числе о привычках, связанных с употреблением разных видов чая.

Участников разделили на две группы по тому, насколько они часто пили чай: любители чая, пьющие его достаточно часто (три или более раз в неделю), и те, кто не слишком привязан к этому напитку (реже трех раз в неделю или совсем не пьющие чай). Затем за людьми из обеих групп наблюдали в среднем 7,3 года.

В целом у фанатов чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта оказался на 20 процентов ниже, смертельных сердечных заболеваний и инсульта со смертельным исходом - на 22 процента, а риск смерти от всех причин - на 15 процентов ниже, чем у контрольной группы.

У людей, которые часто употребляли чай в течение по крайней мере восьми лет, риск смерти от всех причин был снижен на 29 процентов, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта - на 39 процентов, в вероятность смерти от этих заболеваний - на целых 56 процентов.

Польза чая оказалась гендерно-специфичной. Наибольший защитный эффект наблюдался у мужчин, а для женщин разница была менее выраженной. Одной из причин авторы называют то, что 48 процентов мужчин были обычными потребителями чая по сравнению только с 20 процентами женщин. Другая - то, что женщины в целом имеют меньшую заболеваемость и смертность от различных болезней сердца и инсульта, обладая естественной кардиозащитой от эстрогенов.

По словам ученых, так как исследование проведено в Китае, то большинство постоянно пьющих чай предпочитают зеленый, а приверженцы исключительно черного в этом регионе редки. Из-за этого невозможно достоверно выяснить, насколько велика разница между свойствами черного и зеленого вариантов напитка. Во всяком случае именно зеленый чай богат полифенолами: черный чай в процессе изготовления полностью ферментируется, во время чего полифенолы окисляются в пигменты и могут терять антиоксидантное действие.