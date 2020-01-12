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15 января в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио

12 января 2020, 13:40 |  Общество

В Казахстане в среду, 15 января, временно отключат все телеканалы и радио, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".

Иллюстративное фото: Depositphotos

Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.

"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – говорится в информации компании.

"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
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§ drakon
Re: 15 января в Казахстане временно приостановят работу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у меня канал "Хабар".
Года два, как - отключили... :lol: :oops:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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