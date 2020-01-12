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15 января в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
12 января 2020, 13:40 | Общество
В Казахстане в среду, 15 января, временно отключат все телеканалы и радио, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казтелерадио".
Иллюстративное фото: Depositphotos
Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.
"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – говорится в информации компании.
"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.
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