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На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
drakon: Встаю уже почти 20 лет в 6.00. Ну вот и нафига на пенсии вставать в 6 утра? Я в 6 утра вставал только 30 и 31 декабря,в связи с новогодним ажиотажем,что бы к обеду с закупа вернутся. В...
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На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать

Informburo.kz

12 января 2020, 10:31 |  Общество

Богатые, успешные и счастливые люди очень работоспособны и сами создают свой график и настроение. Такого мнения придерживаются психологи, которые изучали распорядок дня эффективных мужчин и женщин.

Эксперты заметили: всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём. Во сколько нужно вставать, чтобы не проспать всю жизнь, как воспитать в себе "жаворонка" и какие ритуалы нужно уметь проводить утром? Informburo.kz побеседовал с психологом Ольгой Мустафиной и собрал самые важные советы.

Опередить утреннее безумие

5.30, Калифорния. 43-летний Джек Дорси просыпается, выпивает стакан воды и делает небольшую пробежку в соседнем парке. Потом медитация, потом завтрак. До пробуждения семьи Джек успевает побыть наедине с собой и настроиться на рабочий день. К восьми утра мозг Джека уже проснулся, поймал нужный лад и предлагает сотни идей. Так выглядит утро основателя Twitter, личное состояние которого составляет 5 млрд долларов.

4.00, Купертино. 59-летний Тим чистит зубы, делает зарядку и садится за свой новенький MacBook. За 30 минут мужчина успевает отправить служебные письма по электронной почте. Затем он отправляется в спортзал, где работает над собой около часа. Речь идёт о генеральном директоре компании Apple Тиме Куке. После на завтрак он съедает яичницу, запивая всё стаканом миндального молока без сахара.

"Все вышеперечисленные люди – деловые люди, обычный день которых не окружает ореол мистерии. Они так же, как и вы, спят ночью, так же, как и вы, просыпаются, и практически все имеют свой устоявшийся утренний распорядок. Причём некоторых это удивит, но в распорядке Тима Кука нет ничего сверхординарного: он спит по 7 часов в сутки и просит подчинённых не беспокоить его после 20.45. Именно в это время Тим уходит ко сну", – рассказывает психолог Ольга Мустафина, которая изучала биографии успешных людей.

"Вам необходимо просыпаться до начала утреннего безумия. До того, как требования посыплются на вас одно за другим. До того, как у ваших целей на день возникнут конкуренты. Если вы хотите достичь баланса между работой и жизнью, для начала необходимо расставить приоритеты и сфокусироваться на том, что действительно важно. Специалисты понимают, что не каждому под силу просыпаться в 4 утра, тем более если нет такой необходимости. Но ваш день должен начинаться не позднее 7 утра", – говорит Informburo.kz психолог.

Постановка конкретной цели ранним утром укрепляет чувство уверенности в своих силах и контроля над ситуацией, убеждены эксперты. Более того, своевременное пробуждение позитивно влияет на здоровье человека, повышает его работоспособность и даже настроение.

А что происходит с организмом?

Биоритм человеческого тела подсказывает, что просыпаться в 6-7 утра всегда проще и полезнее, чем в 9. К тому же при таком графике день проходит активнее, а человек чувствует себя бодрее.

Незадолго до пробуждения, около 5 утра, в организме повышается продукция "гормонов активности" – кортизола, адреналина, в крови растёт уровень гемоглобина и сахара, учащается пульс, дыхание становится глубже. Так ваши органы готовятся к пробуждению. Именно поэтому вставать в 6 утра куда проще, чем просыпаться в 8.

"В 7 часов утра нужно уже проснуться и выпить стакан воды, чтобы запустить механизм самоочищения организма. С 7 до 8 хорошо бы заняться спортом или хотя бы сделать несколько физических упражнений – в это время мышцы прекрасно работают и быстро тренируются. До 9 утра желательно позавтракать: все калории пойдут в расход и надолго обеспечат вас энергией", – говорит Ольга Мустафина.

После 9 часов прекрасно работается, всё запоминается само собой, в голову приходят самые смелые идеи. Стоит помнить, что в это же время в организме повышается иммунитет, активизируются его защитные силы. Потому в это время рекомендуется принимать витамины и медикаменты, усиливающие сопротивляемость организма болезням, советуют эксперты.

"Если вы живете в мегаполисе, наверное, не раз сталкивались с проблемой пробок на дорогах. Когда путь дом-работа лучше пройти пешком, чем ехать на собственном автомобиле или общественном транспорте. Если вы будете раньше вставать, тогда с лёгкостью "проскочите" все пробки. К тому же ваше стремление приехать пораньше на работу всегда оценит начальство", – говорит эксперт.

Сонные феи – кто они?

Относительно недавно появилось такое понятие как "консультант по сну". Они становятся всё популярнее в России: там родители с удовольствием пользуются их услугами и могут похвастаться результатами.

"Да, с вопросами по сну ваших детей можно обратиться к врачам: педиатру или детскому неврологу. Но проблемы со сном часто носят совсем не медицинский, а поведенческий и психологический характер. Нарушение ритуалов укладывания, попытка мамы соблюдать режим дня, который не подходит ребёнку, её эмоциональное состояние, усталость, тревожность и представления о том, как должен спать малыш, – вот лишь часть распространённых причин проблем с детским сном. Консультанты по сну часто имеют психологическое образование. Поэтому такой специалист может комплексно подойти к решению проблемы, в ряде ситуаций переключившись с ребёнка на маму", – рассказала в интервью российским журналистам психолог Татьяна Буцкая.

Консультанты по сну или как их ещё называют "сонные феи" могут иметь медицинское образование. В центре внимания такого специалиста не ребёнок отдельно, а вся семья с её привычками, ритмом и режимом жизни. Проблема рассматривается комплексно.

"Главная задача консультанта по сну – помочь наладить сон ребёнка и режим жизни так, чтобы это подходило каждой конкретной семье. Но для всех действует правило: обязательное утреннее правильное пробуждение с объятием, родители должны сделать это ритуалом, тогда малыш будет понимать, что пора начинать новый день. Укладываться спать тоже нужно в одно время, не позднее 11 вечера", – говорит эксперт.

Консультанты по сну помогут:

  • разрешить поведенческие расстройства сна;
  • наладить сон ребёнка от момента новорождённости до школьного возраста;
  • отрегулировать сон в семье с несколькими детьми, в том числе сон близнецов;
  • наладить подходящий для ребёнка режим дня;
  • разрешить проблему долгих и мучительных укладываний;
  • отселить малыша в свою кровать и перейти к раздельному сну;
  • наладить ночной сон без частых просыпаний;
  • минимизировать ночные кормления;
  • наладить дневной сон;
  • научить ребёнка засыпать самостоятельно.

Эмоциональное поглаживание

"Все мои клиенты, которые наладили режим и просыпаются рано утром, отмечают ощущение, будто они на полшага впереди всех остальных. За это себя нужно хвалить, я называю этот приём "эмоциональное поглаживание". Такой ритуал нужно проводить и в течение дня, это помогает быть уверенным в себе, ощущать правильность своих действий", – говорит психолог Ольга Мустафина

Эксперт рекомендует поэкспериментировать и посмотреть, что вам подходит. Следите за тем, в какие моменты чувствуете себя уставшим, а в какие – бодрым, говорит Ольга. Так вы сможете выработать подходящий час для отхода ко сну, постепенно наладив режим.

"В выходные и во время отпуска фиксируйте, в какое время засыпаете и просыпаетесь естественным образом. Старайтесь подстроить график под свои новые утренние ритмы, чтобы быть продуктивнее. Важно не воспитать в себе ненависть к будильнику, ведь каждого из нас на раннее пробуждение должна мотивировать любовь к работе, завтраку, спорту, поэтому так важно найти и проработать ритуалы, те самые "крючки", которые станут любимыми и будут мотивировать вас просыпаться с удовольствием", – заключила эксперт.
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Комментарии к новости
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§ Я
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.01.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А местных примеров нет ?
Жаль . Хотя исходи из того , что "всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём" за примерами нужно посетить сельчан
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§ Добринцофф
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Богатые, успешные и счастливые люди очень работоспособны и сами создают свой график и настроение.

Цитата:
Эксперты заметили: всех людей, добившихся успеха, объединяет одна привычка – ранний подъём.

вроде написали что они сами индивидуально создают свой график и тут же пишут, что все как один встают рано.

Цитата:
но в распорядке Тима Кука нет ничего сверхординарного: он спит по 7 часов в сутки и просит подчинённых не беспокоить его после 20.45. Именно в это время Тим уходит ко сну"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37318

Капец,всё само интересное начинается вечером,а он в 9 вечера уже дрыхнет.
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§ maxsaf
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Капец,всё само интересное начинается вечером

Ну он же не знал )))
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§ maxsaf
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда думал, что просыпаться от естественных причин, а не по будильнику - что может быть лучше? Довелось как-то работать со второй смены. Шикарно. На работу к трем, домой за полночь. Спишь потом пока спать хочется ))

[Исправлено: maxsaf, 12.01.2020 - 12:12]
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§ elektron
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4242
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.01.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот же всё вроде так делаю, спать в 21.00 или около того.
Просыпаюсь в 5.00. Но вот Аррle и твитера как то для полного счастья нехватает :lol: ;-)
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§ drakon
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.01.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встаю уже почти 20 лет в 6.00.
Готовлю - завтрак... :lol: :oops:
Спать ложусь в 22.00.
У Добринцова, только всё
интересное - начинается.
Клиенты - появляются... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.01.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже рано встаю, считаю все самое интересное происходит до обеда, а после можно вздремнуть,
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§ maxsaf
Re: На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.01.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как фотка? ))
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§ Добринцофф
На полшага впереди всех. Психолог рассказала, почему полезно рано вставать
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6913
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.01.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Встаю уже почти 20 лет в 6.00.

Ну вот и нафига на пенсии вставать в 6 утра?
Я в 6 утра вставал только 30 и 31 декабря,в связи с новогодним ажиотажем,что бы к обеду с закупа вернутся.
В остальные дни лучше поспать до 10 и к обеду на работу выехать,очередей меньше.
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