Сможет ли Закон "О статусе педагога" улучшить престиж профессии?

В Казахстане вступил в силу Закон "О статусе педагога". Предполагается, что новый закон поможет повысить престиж профессии учителя. Это, в свою очередь, привлечёт больше качественных кадров в сферу образования.

Фото с сайта sputniknews.kz

Новый закон включает в себя 21 статью и затрагивает порядка 500 работников образования (воспитатели в детсадах, учителя в школах, преподаватели в колледжах и другие).

Informburo.kz разбирается, что предусмотрено новым законом, и действительно ли он позволит улучшить качество образования в Казахстане.

Зарплата повышается на 25% в 2020 году

По данным МОН РК, зарплата педагогов варьируется от 70 до 200 тысяч тенге. Зависит она от многих факторов. На августовской конференции работников педагогических работников президент РК Касым-Жомарт Токаев и вовсе заявил, что средняя зарплата учителя составляет лишь 65% от средней по стране. Именно тогда он и поручил Правительству повысить зарплату педагогов в два раза в течение четырёх лет.

В беседе с Informburo.kz депутат Мажилиса Ирина Смирнова заявила, что средняя зарплата учителя с большим стажем работы составляет примерно 160 тысяч тенге, у начинающих педагогов – 80 тысяч.

Для сравнения: по данным Комитета по статистике МНЭ РК, среднемесячная зарплата в Казахстане на ноябрь прошлого года составляла 199 151 тенге.

Теперь зарплаты педагогов повышаются на 25% с начала 2020 года. В Министерстве образования пояснили, что на четверть повысится реальный оклад учителей, а не базовый должностной оклад. По словам вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой, в среднем в этом году зарплаты педагогов вырастут на 30-40 тысяч тенге.

"За четыре года зарплата должна повыситься в два раза. С учётом всех надбавок к 2024 году у простого учителя с полной нагрузкой зарплата в среднем увеличится на 268%", – заявила Бибигуль Асылова на брифинге в СЦК.

И если сейчас учителя получают от 70 до 200 тысяч тенге, то с ростом на 268% их зарплаты будут варьироваться от 257 600 до 736 000 тенге к 2024 году, обещают в министерстве. Однако достичь потолка зарплаты смогут лишь те учителя, которые взяли на себя классное руководство, проверку тетрадей, ведут уроки на английском языке, а также нужен наивысший уровень квалификации.

Зарплата учителя напрямую зависит от доплат, которые он получает. И чтобы достичь реального роста доходов педагогов, в два раза увеличены доплаты за классное руководство и проверку тетрадей.

Возможно, эти меры позволят привлечь в профессию больше специалистов с соответствующим высшим образованием. Ведь государство ежегодно выделяет огромное количество грантов на обучение по педагогическим специальностям. А проблема дефицита учителей так и остаётся актуальной.

"Вопрос не в том, что учителей физически нет. Вопрос именно в том, что мы выпускаем достаточно большое количество педагогов, но привлекательность профессии сегодня невысокая. Просто не идут в школы", – заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на встрече с жителями столицы в октябре прошлого года.

Повышение зарплат даст реальные плоды примерно через 10 лет, считает бывший школьный учитель Серик Алим.

"Чтобы не только количественно, но и качественно улучшить педагогический состав, нужна конкуренция. Сейчас молодые люди учатся на педагогов или воспитателей, но после окончания вуза не идут работать по специальности. И если в два раза зарплаты повысятся только через четыре года, то и абитуриенты, которые действительно хотят стать педагогами, появятся в вузах в 2024-2025 годах", – говорит экс-педагог.

Он предположил, что только тогда начнётся разрешаться проблема с дефицитом кадров. Ведь эти самые абитуриенты, получив диплом, пойдут работать в школы, детсады, колледжи.

"Конкуренция порождает качество, как говорится. Чтобы сохранить свои места, учителя должны будут развиваться профессионально, разрабатывать новые методики преподавания. Вот тогда рост качества среднего и дошкольного образования стоит ждать. К тому времени, надеюсь, ещё много школ и детсадов откроют. Так что рабочих мест будет много", – добавил он.

Мотивация педагога к профессиональному росту

Помимо потенциального роста конкуренции, мотивировать педагогов могут и нововведения, предусмотренные новым законом. К примеру, появилась новая государственная награда "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Победитель получит единовременно 1 000 МРП (2,651 млн тенге).

Педагог, подготовивший победителя или призёра международной олимпиады, получит премию в размере трёх должностных окладов. Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова сообщила, что сейчас министерство готовит перечень олимпиад, за победу в которых будет присуждаться премия.

Также МИО могут сами присуждать награды педагогам за различные достижения. Они должны быть не меньше 300 МРП (795 300 тенге).

Чтобы работать учителем или воспитателем, теперь нужно соответствующее образование. Если его нет, то нужно пройти курсы переподготовки, которые будут проходить на базе организаций высшего или послевузовского образования.

Это правило не распространяется на тех, кто работает в сфере дополнительного образования.

Однако вне зависимости от полученного образования в самом начале карьеры к молодому педагогу приставят более опытного наставника. Организация образования должна сделать это в течение пяти рабочих дней после выхода приказа о принятии на работу.

За наставничество опытный педагог будет получать доплату в размере 17 697 тенге. БДО установлен постановлением Правительства РК в 2015 году (введён в действие с 1 января 2016 года).

Елдос Нурланов был членом рабочей группы по разработке нового закона. Он считает внедрение наставничества одной из самых важных новелл закона.

"В первый год обучения молодой специалист испытывает наибольшие затруднения. И если в этот момент он не получит поддержки, совета опытного коллеги, то молодой педагог покинет профессию. И потом эти люди в образование вообще не возвращаются. Это где-то каждый третий молодой педагог", – сказал собеседник Informburo.kz.

Он считает, что наставничество снизит отток молодых специалистов из профессии.

Также раз в пять лет педагог обязан подтверждать или повышать квалификацию. В зависимости от квалификации полагается доплата в размере 30-50%:

педагог-модератор – 30% от должностного оклада;

педагог-эксперт – 35% от должностного оклада;

педагог-исследователь – 40% от должностного оклада;

педагог-мастер – 50% от должностного оклада.

При желании можно досрочно повысить или подтвердить квалификацию.

Штрафы за унижение чести и привлечение к несвойственным функциям

Также престиж профессии педагогов снижало то, что их часто привлекали к несвойственным функциям или могли потребовать не связанные с образовательной деятельностью отчёты.

К примеру, в феврале прошлого года Министерство образования и науки РК распространило сообщение, где говорилось, что некоторые руководители территориальных управлений и отделов образования, а также руководства школ принуждали учителей чаще заходить на ресурс BilimLand. Так они хотели достичь нужных показателей по посещаемости портала.

Также проблему привлечения к несвойственным функциям на августовской конференции поднимал Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что акиматы привлекают учителей к мероприятиям, не имеющим никакого отношения к образованию.

Теперь за привлечение педагога к несвойственным функциям, за требование непредусмотренной отчётности, а также за не предусмотренных законом проверок идёт предупреждение. Если нарушение совершено повторно в течение года, то штраф составит от 20 до 120 МРП (от 53 020 тенге до 318 120 тенге).

Учитель одной из школ Акмолинской области Елена (собеседница попросила сменить имя и не указывать фамилию) не уверена, что улучшится положение педагогов из сельских организаций образования.

"Привлекают к несвойственным функциям – это мягко сказано. Скорее принуждают. Если пожаловаться на это, то оштрафуют руководство школы, детского сада, колледжа или местного органа по образованию. В городе ты хотя бы в другую организацию уйти можешь, не меняя профессию. А что делать тем, кто работает в сёлах или в небольших городах, где таких организаций по пальцам сосчитать можно?" – задаётся вопросом педагог.

Она пояснила, что после такой жалобы руководство школы может сделать всё, чтобы не дать педагогу работать.

"Представьте, в селе одна школа. Куда потом пойдёт работать этот педагог? Место жительства, что ли, из-за этого менять? Мало того что на работе могут начать давить на тебя, так ещё ведь в деревнях все знают друг друга, вдруг слухи какие пойдут", – добавила Елена.

Также теперь за оскорбление педагога предусмотрен штраф:

для физических лиц – 30 МРП (70 530 тенге). Если в течение года оскорбление совершено повторно, то 40 МРП (106 040 тенге) либо административный арест до пяти суток;

если оскорбил несовершеннолетний, то штраф налагается на родителей или законных представителей в размере 20 МРП (53 020 тенге). При повторном нарушении штраф вырастет до 30 МРП (70 530 тенге).

Особый статус педагогов был прописан в Законе "Об образовании" и раньше. Но штрафов за привлечение к несвойственным функциям, оскорбление или требование лишней отчётности не предусматривалось.

"И на деле законодательство не соблюдалось по факту. То есть нужен был дополнительный механизм для тех случаев, когда нарушаются права педагогов. Я думаю, что штраф за оскорбление чести и достоинства педагога предусмотрен в продолжении нормы о том, что любое разбирательство в отношении педагога предаётся огласке только с его согласия", – считает Елдос Нурланов.

Такая норма действительно вошла в новый закон. Она действует в рамках работы советом по педагогической этике. Такие советы должны быть открыты во всех организациях образования. В Минобре пояснили, что сейчас ведомство разрабатывает подзаконные акты, которые будут регулировать деятельность советов.