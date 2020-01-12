Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные

Внештатный советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов рассказал о встрече с министром труда и социальной защиты населения, на которой обсуждался вопрос использования пенсионных накоплений на покупку жилья, передает Tengrinews.kz.

"Вчера два раза встречался с министром труда, сегодня была общая встреча в Администрации президента по вопросу использования пенсионных накоплений на покупку жилья. В общем, есть компромисс: сейчас можно согласиться с тем, чтобы для этих 102 тысяч граждан дадут возможность использовать пенсионные накопления для покупки жилья, также возможно, что цифра вырастет (об этом дам знать чуть позже); далее продолжится работа по реформе пенсионной системы в целом, и там уже, дай Бог, будут встроены механизмы, предполагающие общую связку пенсионной и жилищной системы", - написал Худайбергенов в Facebook.

Как отметил советник главы государства, министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели.

"В таком контексте, на мой взгляд, поручение президента можно считать выполненным. Естественно, в конечном счете выполнено или нет, оценку даст сам президент. В общем, компромисс есть, работаем дальше!" - добавил Худайбергенов.

Ранее он выступал против данной нормы. Экономист не согласился с предложенной правительством системой, позволяющей приобретать жилье на пенсионные накопления. По его словам, новая норма устроит только 1 процент населения Казахстана.