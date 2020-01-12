Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные

Tengrinews.kz

11 января 2020, 16:26 |  Общество

Внештатный советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов рассказал о встрече с министром труда и социальной защиты населения, на которой обсуждался вопрос использования пенсионных накоплений на покупку жилья, передает Tengrinews.kz.

"Вчера два раза встречался с министром труда, сегодня была общая встреча в Администрации президента по вопросу использования пенсионных накоплений на покупку жилья. В общем, есть компромисс: сейчас можно согласиться с тем, чтобы для этих 102 тысяч граждан дадут возможность использовать пенсионные накопления для покупки жилья, также возможно, что цифра вырастет (об этом дам знать чуть позже); далее продолжится работа по реформе пенсионной системы в целом, и там уже, дай Бог, будут встроены механизмы, предполагающие общую связку пенсионной и жилищной системы", - написал Худайбергенов в Facebook. 

Как отметил советник главы государства, министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели. 

"В таком контексте, на мой взгляд, поручение президента можно считать выполненным. Естественно, в конечном счете выполнено или нет, оценку даст сам президент. В общем, компромисс есть, работаем дальше!" - добавил Худайбергенов.

Ранее он выступал против данной нормы. Экономист не согласился с предложенной правительством системой, позволяющей приобретать жилье на пенсионные накопления. По его словам, новая норма устроит только 1 процент населения Казахстана.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.01.20 17:28 Сможет ли Закон "О статусе педагога" улучшить престиж профессии?
11.01.20 14:00 Правила усыновления планируют изменить в Казахстане
11.01.20 10:53 Иран признал, что случайно сбил украинский самолет
11.01.20 10:29 Бекет КАНТАРБАЕВ: Отдайте полис пациенту!
10.01.20 17:22 Умеренный мороз, местами снег и метель ожидаются в выходные в Костанайской области
10.01.20 17:14 Что изменится в социальной сфере в новом году?
10.01.20 15:46 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
10.01.20 15:29 Названа основная версия крушения самолета Bek Air
10.01.20 15:10 Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
10.01.20 13:00 Все стоматологии Казахстана хотят проверить

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6885
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//далее продолжится работа по реформе пенсионной системы в целом,//

и что сие значит?
Профайл

§ Гога
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

-----И это значит , вы уважаемый , без пенсии останетесь !
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.01.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
министр так же, как и он, является сторонником сингапурской пенсионной модели.

А коррупцию мы победим также, как и в Сингапуре? Нет ли кого из наших чиновников, кто является сторонником антикоррупционной стратегии на примере Сингапура?
Профайл

§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
стратегии на примере Сингапура?

Или Китая... :lol: :-o
Профайл

§ drakon
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и что сие значит?

Алекс, видиш на фотке, деньги - лежат?
Это - размер твоей пенсии... :oops: :-o
Профайл

§ Добринцофф
Re: Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6911
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаешь на пенсионные накопления пару квартир,сдаёшь эти квартиры в аренду и получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?
Профайл

§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
получаешь гарантированный доход,чем вам не пенсия?

И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться?
Ах да, их уже посадили... :lol: :oops: :-o
Профайл

§ Добринцофф
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6911
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.01.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И никаких "чёрнык" риэлторов, не надо - бояться? Ах да, их уже посадили...

В Германии такая схема не сработает,у вас там никаких пенсионных накоплений не хватит что бы квартиру купить,поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать. :-)
Профайл

§ drakon
Компромисс есть - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.01.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
поэтому придётся всю жизнь на подачки от государства в супермаркетах просрочку покупать.

Добринцофф,как - некультурно. И зачем, например мне на пенсии,дом покупать?... :lol: :oops:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 2
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх