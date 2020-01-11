Правила усыновления планируют изменить в Казахстане
Правила усыновления планируют изменить в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ. Для этого министерством образования подготовлен ряд поправок в действующие нормативно-правовые акты.
Например, ряд дополнений намерены внести в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 июня 2016 года №407 «Об утверждении правил учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей».
В частности, помимо прочего, на учет, как ожидается, не будут ставить постоянно проживающих в Казахстане граждан страны, не прошедших психологическую подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 91 Кодекса (за исключением близких родственников ребенка).
Еще одним новым требованием может стать то, что граждане будут подавать в орган по месту своего жительства или через Республиканский банк данных письменное заявление о желании усыновить детей (в произвольно форме) с приложением в числе прочих документов и сертификата о прохождении психологической подготовки.
Также ожидается изменение действующих правил передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление.
Нововведением может стать то, что кандидаты в усыновители, выбрав ребенка в Республиканском банке данных, лично будут знакомиться с ребенком на основании направления на знакомство, сформированного Республиканским банком данных. По итогам знакомства с ребенком кандидаты в усыновители должны будут подтвердить отказ или согласие на дальнейшее общение с ребенком в Республиканском банке данных путем нажатия закладки и подписания своей электронно-цифровой подписью.
В случае принятия поправок, граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, будут лично:
1) иметь с ребенком непосредственные контакты (личное знакомство с ребенком, его привычками, вкусами, особенностями характера, прогулки, игры) не менее двух недель в месте постоянного проживания ребенка с соблюдением требований режима согласно положению соответствующей образовательной, медицинской и другой организации в присутствии представителя органа;
2) получать подробную информацию о ребенке и знакомиться с его документами;
3) подтверждать в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка;
4) при желании обращаться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского освидетельствования усыновляемого ребенка с участием представителя образовательной, медицинской и другой организации, в которой находится ребенок;
5) подтверждать отказ или дальнейшее участие в процедуре усыновления путем нажатия закладки и подписания своей электронно-цифровой подписью.
Источник фото: Фото из открытых источников.
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