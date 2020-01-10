Что изменится в социальной сфере в новом году?

В областном пресс-клубе сегодня, 10 января, рассказали об изменениях в социальной сфере, которые вступили в силу с 1 января 2020 года.

Образование

Заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ напомнил, что по вступившему в силу «Закону о статусе педагога» заработную плату учителей увеличили на 25%. Для этих целей Костанайской области из республиканского бюджета выделят 84,5 млрд тенге на три года.

Введена новая доплата за наставничество в размере одного базового оклада (17 697 тенге), - отметил Жундубаев. - Предусмотрена доплата за педагогическое мастерство в размере 10-30% от должностного оклада. Введена также доплата за степень магистра, а доплата за классное руководство и проверку тетрадей увеличилась в 2 раза.

Планируется обеспечить все школы камерами видеонаблюдения. Однако, отвечая на вопросы журналистов, Жундубаев отметил, что к центру оперативного управления подключать камеры будут, если в школе более 500 учеников. Как пояснил руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК, средства на установку камер уже выделены. Записи с них будут храниться минимум месяц. Отвечать за это будут подрядные организации, которые обслуживают эти камеры.

Обязательное социальное медицинское страхование



Статус «застрахован» должны получить все жители области до апреля 2020 года. При этом, тем кто зарегистрируется в системе в марте, апреле или мае, придётся выплатить взнос за пропущенные месяцы. Жундубаев отметил, что во всех лечебных учреждениях Костанайской области установят терминалы оплаты. Запущен контакт-центр «1406», где можно получить дополнительную информацию. Корреспондент «НГ» позвонил в этот центр, он действительно работает.

84% жителей области (около 730 000 человек) на сегодняшний день считаются условно застрахованными. Более 400 000 жителей Костанайской вошли в льготные категории граждан, за них взносы ежемесячно будет платить государство.Подробнее: https://kstnews.kz/news/politics/item-56556Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.

Чиновники также ответили на вопросы журналистов, касающиеся ОСМС.

- Смогут ли граждане отправляющие отчисления в ОСМС пользоваться услугами платных клиник? - поинтересовался корреспондент «НГ».

- Из 31 поликлиники, к которым прикреплено население, у нас 5 частных, - ответила присутствующая на брифинге директор Костанайского филиала фонда обязательного медицинского страхования Сауле АЙМУХАМБЕТОВА. - К частным клиникам прикреплено около 77 000 человек. Распределение объёмов ОСМС производится и на государственные, и на частные поликлиники.

Не предусматриваются компенсации тем, кто вкладывал деньги в систему ОСМС, но при этом не обращался за медицинской помощью.

На вопрос, есть ли гарантии того, что деньги ОСМС не будут разворованы, Аймухамбетова ответила так:



- Деньги находятся в национальном банке. Они направляются только непосредственно в бюджетные организации. Поэтому я не считаю, что эти опасения оправданы.

Руководитель областного управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК сообщил, что пока идёт работа с документами и заключение договоров. Он также отметил, что объем средств, выделенных в прошлом году на дорогостоящие операции, был заметно больше, чем в этом.

- Если у нас потребность 300 операций, заявку мы подали, но у нас есть деньги на 200 операций, - рассказала Аймухамбетова. - Эти дополнительные средства мы ждём. Но поскольку это деньги на весь год, пока будем пользоваться уже выделенными финансами.

Кстати, в системе ОСМС предусмотрена бесплатная реабилитация после операций. Если раньше человека, например, после инсульта или инфаркта выписывали из больницы домой и его дальнейшая реабилитация зависела от возможностей семьи, то теперь пациент при помощи ОСМС сможет пройти восстановление.

Адресная социальная помощь

Марат Жундубаев остановился также на новых правилах получения АСП. В области 5 260 семей имеют право получать это пособие. Однако АСП не будут выплачивать семьям, члены которых отказались от работы, предложенной центрами занятости. Отменены также фиксированные выплаты адресной социальной помощи на детей.

По новой модели АСП, помощь выплачивается всем членам семьи, включая детей. АСП покрывает разницу между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности (70% от прожиточного минимума - 19 727 тенге в данный момент).

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