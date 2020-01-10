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Белорусская авиакомпания открывает рейсы в Костанай
10 января 2020, 15:10 | Общество
Авиакомпания "Белавиа" открывает рейсы в Костанай, Актау, Караганду и Павлодар, передает Today.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Рейсы будут выполняться в летний период.
"Авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск–Актау, Минск–Караганда, Минск–Павлодар и Минск–Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года. На данный момент "Белавиа" выполняет круглогодичные рейсы в Нур-Султан и Алматы", – сообщили в ведомстве.
С июля рейсы по направлению Минск–Алматы станут ежедневными.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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