Авиакомпания "Белавиа" открывает рейсы в Костанай, Актау, Караганду и Павлодар, передает Today.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Рейсы будут выполняться в летний период.

"Авиакомпанией начата продажа авиабилетов на рейсы Минск–Актау, Минск–Караганда, Минск–Павлодар и Минск–Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года. На данный момент "Белавиа" выполняет круглогодичные рейсы в Нур-Султан и Алматы", – сообщили в ведомстве.

С июля рейсы по направлению Минск–Алматы станут ежедневными.