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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках

10 января 2020, 15:46 |  Государство

В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"В 2019 году по уголовным делам, рассмотренным в судах по обращениям, поступившим через сall-центр, поощрено 9 граждан на общую сумму около 1,5 миллиона тенге. Они получили от 126 250 до 176 750 тенге", - сообщил на брифинге глава Департамента стратегии и оперативного управления Агентства по противодействию коррупции Ринат Кабиев.

Он отметил, что это не все возможные выплаты, так как часть уголовных дел еще расследуется. Кроме того, некоторые лица решили заявить о факте коррупции анонимно, соответственно, никаких выплат не получили. 

 

По его словам, за год зарегистрировано порядка тысячи звонков. Расследуется 66 уголовных дел по подтвержденным фактам, из которых 18 дел уже направлены в суд.

"По результатам реагирования на обращение, поступившее на 1424, и последующего расследования осужден руководитель Западно-Казахстанского филиала ПО "Охотзоопром", получивший взятку в размере 50 тысяч тенге за неувольнение подчиненного. Штраф составил миллион тенге.

В Шымкенте за получение денежных средств в сумме 450 тысяч тенге за трудоустройство осужден специалист службы управления персоналом Департамента статистики. Штраф составил 1,8 миллиона тенге.

С поличным при получении взяток за непривлечение к административной ответственности задержаны старший инспектор отдела административной полиции Управления полиции Атырау, ему назначен штраф в размере 1,2 миллиона тенге, а также полицейский полка патрульной полиции Управления полиции Караганды, ему назначен штраф в размере 2,1 миллиона тенге", - привел Кабиев в качестве примера.
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§ сайлау курманов
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем
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* Victor Yang
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем

С твоими понятиями - точно недалеко пойдём. А это называется гражданская активность - именно она и есть основа порядка в государстве.
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Поощрять стукачество. Мда, далеко поидем/




Нормально как в Германии) был когда там,друзья рассказывали что это у них национальная идея) делаешь забор сам без привлечения спецработников,соседи настучали,с тебя штраф,зачем такой сякой немазаный ты сам забор ставишь? Для этого есть специальные люди им тоже семью надо кормить,вызывай их и плати им,раз схитрил получай штраф огромный) тут уже хочешь не хочешь а и сам за соседом будешь подглядывать)

Дракон,Электро есть у вас такое?)
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§ ACROS
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.01.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем государство жадничает: не надо на этом экономит. Пример: украл бывший аким Костаная на 100 000 000 тенге; государство стукачам пообещало бы ПОЛОВИНУ. Завтра же 100 человек за 50 000 000 тенге позвонили бы в антикоррупционный комитет и рассказали: где, когда, с кем и сколько раз. Народ ВСЕГДА ЗНАЕТ больше чем уполномоченные на то органы, тот же антикорупционный комитет. У нас не привит культ Павлика Морозова. А, так глядишь за большие бабки и сведём коррупцию на НЕТ. Ведь РАССЛЕДУЕТСЯ и ДОВОДИТЬСЯ до СУДА мизерное количество коррупционных дел.
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§ elektron
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Электро

Это ваша местная. ;-)
А относительно вопроса, не сталкивался с подобным. Хотя наблюдатели есть, как и суслик в степи. :lol:
А вот насчёт забора и прочее, брехня. Главное что бы соответствовал требованиям и не превышал разрешённую высоту. У меня родственники дом почти сами построили. Да такие вещи как подвод и подключение водоснабжения и канализации, фирмы делают. Или эл. проводку, тоже должна фирма делать и несёт 25-ть лет ответственность за это, если что случится. Всё под надзором архитектора, он и решает и разрешает, что сам можешь, что нет. 8-)
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это ваша местная//


Пардон, Н,запала)



Цитата-//вот насчёт забора и прочее, брехня. Главное что бы соответствовал требованиям и не превышал разрешённую высоту//



Спорить не буду,рассказывали)
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§ elektron
Re: 1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Спорить не буду,рассказывали)

Единственное, что могу предположить по забору, так это, если соседи хотели свой и через фирму ставить, а ваши рассказчики, не согласовав с соседом, свой поставили. Хотя не важно. Не зная деталей, сложно, что либо утверждать и предполагать.

Цитата:
abaika95:
Пардон, Н,запала)

Без проблем, проехали
;-)
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§ elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сли соседи хотели свой и через фирму ставит

Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
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§ abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что либо утверждать и предполагать//



За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и другим)
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§ elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание

Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит.
Потом тянут лямку, что ни в отпуск, ни на новый холодильник денег может не быть. :lol:
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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