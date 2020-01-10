1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках

В 2019 году казахстанцы, заявившие о коррупционных правонарушениях через call-центр "1424", получили в качестве вознаграждения в общей сложности около 1,5 миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В 2019 году по уголовным делам, рассмотренным в судах по обращениям, поступившим через сall-центр, поощрено 9 граждан на общую сумму около 1,5 миллиона тенге. Они получили от 126 250 до 176 750 тенге", - сообщил на брифинге глава Департамента стратегии и оперативного управления Агентства по противодействию коррупции Ринат Кабиев.

Он отметил, что это не все возможные выплаты, так как часть уголовных дел еще расследуется. Кроме того, некоторые лица решили заявить о факте коррупции анонимно, соответственно, никаких выплат не получили.

По его словам, за год зарегистрировано порядка тысячи звонков. Расследуется 66 уголовных дел по подтвержденным фактам, из которых 18 дел уже направлены в суд.

"По результатам реагирования на обращение, поступившее на 1424, и последующего расследования осужден руководитель Западно-Казахстанского филиала ПО "Охотзоопром", получивший взятку в размере 50 тысяч тенге за неувольнение подчиненного. Штраф составил миллион тенге.

В Шымкенте за получение денежных средств в сумме 450 тысяч тенге за трудоустройство осужден специалист службы управления персоналом Департамента статистики. Штраф составил 1,8 миллиона тенге.

С поличным при получении взяток за непривлечение к административной ответственности задержаны старший инспектор отдела административной полиции Управления полиции Атырау, ему назначен штраф в размере 1,2 миллиона тенге, а также полицейский полка патрульной полиции Управления полиции Караганды, ему назначен штраф в размере 2,1 миллиона тенге", - привел Кабиев в качестве примера.