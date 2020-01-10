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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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ХК "Горняк" начал второй этап ОЧРК выездными матчами с "Иртышом"

Ирина СТАРИКОВА, ИА Город

10 января 2020, 11:53 |  Спорт

Рудненская команда «Горняк» 7-8 января провела встречи с павлодарским «Иртышом». Это были первые матчи II этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона 2019-2020.

В первом матче изначально было трудно предугадать исход, однако подопечные Сергея Могильникова оказались все же упорнее рудничан, сообщает ИА Город. Игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Иртыша».

«Два периода выдались безголевыми, а счет в матче был открыт только на 42-й минуте. Точный бросок удался форварду хозяев Никите Самойлову. «Черно-белые» смогли отыграться лишь под занавес третьего периода. Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов сравнивает счет и тем самым переводит игру в овертайм. В овертайме «Иртыш» вырвал победу благодаря голу форварда Дениса Гурьева», - сообщает пресс-служба ХК «Горняк».

«Иртыш» (Павлодар) - «Горняк» (Рудный) 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 - Самойлов (Гасников, Демидов) - 41:30

1:1 - Юлбарисов (Щанкин, Степанов) - 58:06

2:1 - Гурьев (Румянцев, Щербатов) - 64:15

Вратари: Румянцев - Грязнов

Броски: 39-37

Штрафы: 8-10

 

Во втором матче «Иртыш» снова оказался сильнее «Горняка», на этот раз подопечные Сергея Могильникова взяли полноценные три очка. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды хозяев.

«Павлодарский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Максим Волков, а затем преимущество хозяев укрепил Элиэзер Щербатов. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Денис Гурьев, Элиэзер Щербатов и Евгений Гасников. На 47-й минуте «черно-белые» отыграли одну шайбу стараниями Ивана Лобанова, забросившего в меньшинстве», - сообщает пресс-служба ХК «Горняк».

«Иртыш» (Павлодар) - «Горняк» (Рудный) 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

1:0 - Волков (Ишмаметьев, Жиляков) - 10:19

2:0 - Щербатов (Гурьев) - 11:43

3:0 - Гурьев (Щербатов, Развадовский) - 20:50

4:0 - Щербатов (Шетле, Волгин) - 22:34 ГМ

5:0 - Гасников (Самойлов, Демидов) - 23:58

5:1 - Лобанов (Щанкин) - 46:50 ГМ

Вратари: Румянцев - Грязнов

Броски: 36-21

Штрафы: 10-14

16 и 17 января подопечные Евгения Зиновьева встречается дома с «Алтай Торпедо».
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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