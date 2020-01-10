ХК "Горняк" начал второй этап ОЧРК выездными матчами с "Иртышом"

Рудненская команда «Горняк» 7-8 января провела встречи с павлодарским «Иртышом». Это были первые матчи II этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона 2019-2020.

В первом матче изначально было трудно предугадать исход, однако подопечные Сергея Могильникова оказались все же упорнее рудничан, сообщает ИА Город. Игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Иртыша».

«Два периода выдались безголевыми, а счет в матче был открыт только на 42-й минуте. Точный бросок удался форварду хозяев Никите Самойлову. «Черно-белые» смогли отыграться лишь под занавес третьего периода. Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов сравнивает счет и тем самым переводит игру в овертайм. В овертайме «Иртыш» вырвал победу благодаря голу форварда Дениса Гурьева», - сообщает пресс-служба ХК «Горняк».

«Иртыш» (Павлодар) - «Горняк» (Рудный) 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)



1:0 - Самойлов (Гасников, Демидов) - 41:30



1:1 - Юлбарисов (Щанкин, Степанов) - 58:06



2:1 - Гурьев (Румянцев, Щербатов) - 64:15



Вратари: Румянцев - Грязнов



Броски: 39-37



Штрафы: 8-10

Во втором матче «Иртыш» снова оказался сильнее «Горняка», на этот раз подопечные Сергея Могильникова взяли полноценные три очка. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды хозяев.



«Павлодарский клуб дважды огорчил рудничан в первом периоде. Сначала точным броском отметился Максим Волков, а затем преимущество хозяев укрепил Элиэзер Щербатов. Во втором игровом отрезке ворота гостей поразили Денис Гурьев, Элиэзер Щербатов и Евгений Гасников. На 47-й минуте «черно-белые» отыграли одну шайбу стараниями Ивана Лобанова, забросившего в меньшинстве», - сообщает пресс-служба ХК «Горняк».



«Иртыш» (Павлодар) - «Горняк» (Рудный) 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)



1:0 - Волков (Ишмаметьев, Жиляков) - 10:19



2:0 - Щербатов (Гурьев) - 11:43



3:0 - Гурьев (Щербатов, Развадовский) - 20:50



4:0 - Щербатов (Шетле, Волгин) - 22:34 ГМ



5:0 - Гасников (Самойлов, Демидов) - 23:58



5:1 - Лобанов (Щанкин) - 46:50 ГМ



Вратари: Румянцев - Грязнов



Броски: 36-21



Штрафы: 10-14

16 и 17 января подопечные Евгения Зиновьева встречается дома с «Алтай Торпедо».