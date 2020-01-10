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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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Все стоматологии Казахстана хотят проверить

10 января 2020, 13:00 |  Государство

Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила о планирующемся аудите всех стоматологических клиник Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Совместно с Ассоциацией стоматологов мы будем прорабатывать вопрос об аудите всех стоматологических клиник, так как, по обращению президента стоматологической ассоциации, ряд клиник осуществляет незаконную деятельность", - сказала Лаура Ахметниязова на брифинге СЦК в Нур-Султане.

 

Ранее она рекомендовала спрашивать у врачей сертификаты и лицензии.

26 декабря двухлетняя девочка впала в кому после визита в частную стоматологию в Нур-Султане. Глава Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, что мама с ребенком обратилась в частную стоматологическую клинику Dr.Bro. Министр здравоохранения Елжан Биртанов взял ситуацию на контроль.

Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг заявила о нарушениях в стоматологической клинике. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6837
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лоббирует кто-то проверку.
думаю крупные сети.
чтобы убрать конкурентов одиночников.
у которых дешевле лечение.
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* maxsaf
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Сами проверяльщики себя и лоббируют. #Позолотиручку. ))
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§ abaika95
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сами проверяльщики себя и лоббируют. #Позолотиручку. ))//



Это вы сейчас какую цель таким комментом приследуете первую-поржать?

Или вторую помочь своим родным и близким?

Девочка в кому впала,вот и начинают проверку всех стоматологий что-то не верно делают?
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§ сайлау курманов
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вроде моратории сейчас обьявили
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* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ко мне проверяльщики направляли уведомление, что хотят проверить, все ли ценники у меня на казахский язык переведены. Ну а я злостный был нарушитель в этом плане. Чем все закончилось - догадаться не сложно. С того времени нет у меня веры проверяльщикам в их бескорыстность ))
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§ abaika95
Re: Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ко мне проверяльщики направляли уведомление, что хотят проверить, все ли ценники у меня на казахский язык переведены. Ну а я злостный был нарушитель//




Юджин! Ты где дорогой иди сюда повозмущайся тут человек языковую политику злостно нарушал) и ему за это ничего не было как я понял)



Цитата-//С того времени нет у меня веры проверяльщикам в их бескорыстность//


Ну сравнение конечно логичное,ценники и жизнь человека...
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* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну да, от моих ценников ничья жизнь не зависела, вот я и "забил" ))
Профайл

* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и ему за это ничего не было как я понял

Еще как было )) Но я принципиально не исполнял. ))
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну да, от моих ценников ничья жизнь не зависела, вот я и "забил"//




Ну а тут зависит жизнь,поэтому и проверять будут строже
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но я принципиально не исполнял/




Наплевательски относились к государственному языку?) Принципиально, нет не буду на Казахский переводить так да?)
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* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Принципиально, нет не буду на Казахский переводить так да?)

Да, именно так )) таблички же на улицах принципиально на русском не пишут ))
Профайл

* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проверять будут строже

Ну или дороже ))
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§ abaika95
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таблички же на улицах принципиально на русском не пишут//



Так может они и не пишут потомучто вас таких принципиальных много?) Вы не перевели на Казахский ну получайте табличку на дом без Русского) принцип на принцип)



Цитата-//Ну или дороже//


Ржете?
Или родным и близким помогаете?
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* maxsaf
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4852
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так может они и не пишут потомучто вас таких принципиальных много?

Может))
Цитата:
abaika95:
Вы не перевели на Казахский ну получайте табличку на дом без Русского

Ну вот и узнали, а то мычат толком обьяснить не могут. Юджин, это все из-за меня ))
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§ Маркс
Все стоматологии Казахстана хотят проверить
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 674
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну а тут зависит жизнь,поэтому и проверять будут строже

Любые проверки лишь открывают очередную ветку коррупции, так как означают бесконечное зацикливание процедуры, ибо кто будет проверять проверяющих? Если по поводу каждого инцидента проводить проверки всех существующих профильных учреждений с лишением лицензии, то скоро проверяющих будет больше, чем работников данных структур. Хотя, возможно, именно это и является целью данной акции.

При социализме совесть была лучшим контролером. При капитализме, где мерилом успешности являются деньги, а на здоровье нации обращают внимание только с точки зрения очередного отпила от бюджета, всем всегда будет наплевать на качество услуг. Добринцофф, конечно, сразу вспомнит конкуренцию и репутацию, но эти капиталистические анахронизмы давно растворились в разного рода соглашениях и коррупционных схемах.

Чтобы система работала правильно, нужны не проверки, а механизмы сдерживаний и противовесов, который при капитализме сделают невыгодными всякие тайные манипуляции с качеством услуг и товаров. Если бы этой стоматологии пришлось бы выплачивать страховку за неправильное лечение, то не нужны были никакие проверки и лишения лицензии, они бы сами по себе загнулись от бесконечных выплат пострадавшим от их деятельности.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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