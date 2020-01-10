Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила о планирующемся аудите всех стоматологических клиник Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Совместно с Ассоциацией стоматологов мы будем прорабатывать вопрос об аудите всех стоматологических клиник, так как, по обращению президента стоматологической ассоциации, ряд клиник осуществляет незаконную деятельность", - сказала Лаура Ахметниязова на брифинге СЦК в Нур-Султане.
Ранее она рекомендовала спрашивать у врачей сертификаты и лицензии.
26 декабря двухлетняя девочка впала в кому после визита в частную стоматологию в Нур-Султане. Глава Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала, что мама с ребенком обратилась в частную стоматологическую клинику Dr.Bro. Министр здравоохранения Елжан Биртанов взял ситуацию на контроль.
Главный госинспектор в сфере оказания медуслуг заявила о нарушениях в стоматологической клинике.
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.