Премьер Канады: украинский самолет был сбит иранской ракетой

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит в небе над Тегераном ракетой иранской противовоздушной обороны, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо вечером 9 января, ссылаясь на данные разведки, передает Радио Азаттык.

На месте падения самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Иран, 8 января 2020 года

Трюдо стал первым официальным лицом, открыто высказавшим эту версию причин катастрофы падения украинского лайнера, следовавшего из Тегерана в Киев 8 января. Более 70 погибших на борту авиалайнера были гражданами Канады. Заявления Трюдо последовали после того, как американские чиновники заявили, что они «уверены», что самолет был сбит.

По словам Трюдо, лайнер мог быть сбит непреднамеренно. Премьер-министр Канады призвал к тщательному расследованию катастрофы.

9 января газета The New York Times обнародовала кадры на которых, согласно расследованию газеты, был снят момент попадания ракеты в авиалайнер. За попаданием последовал небольшой взрыв, после которого самолет развернулся в направлении аэропорта и в течение короткого времени продолжал полет.

Международная расследовательская группа Bellingcat по предварительным данным идентифицировала примерное место съемки: жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. В Conflict Intelligence Team пришли к такому же выводу. Журналисты The New York Times также геолоцировали это самое место.

Источники в европейских спецслужбах заявили Sky News, что считают заявления американцев о том, что самолет был сбит по ошибке иранской ракетой «правдоподобной».

Как пишут многочисленные американские издания со ссылкой на источники в Пентагоне и высокопоставленных сотрудников в разведках США и Ирака, самолет сбили выстрелом зенитно-ракетного комплекса «Тор M-1». Версию о случайном попадании ракеты в самолет также высказывают источники CNN и Associated Press.

По сообщениям Совета нацбезопасности Украины, самолет в Иране мог быть сбит ракетой российского происхождения.

Центральное региональное командование США, которому подчиняются войска на Ближнем Востоке, от комментариев отказалось.

Президент США Дональд Трамп отметил, что лайнер находился в «трудном районе» и кто-то, возможно, «совершил ошибку». При этом Трамп не стал выдвигать версии случившегося, но предположил, что версия технической неисправности является наименее вероятной.