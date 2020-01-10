Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО, начато расследование

Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница Северо-Казахстанской области, начато расследование, передает корреспондент МИА КазТАГ.

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«8 января в дежурную часть ОП Тайыншинского района поступило телефонное сообщение фельдшера села Карагаш об обращении жительницы села, 1969 года рождения, по факту обнаружения неизвестного вещества белого цвета, внешне похожего на таблетки, при употреблении в пищу фруктов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) СКО в четверг.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК.

«По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств, назначен ряд необходимых экспертиз. Руководством ДП СКО и областной прокуратуры проведение досудебного расследования взято на контроль», - добавили полицейские.