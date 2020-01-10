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elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
abaika95: ,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание Вот тут поспорю, большинство берут в кредит. А банк даёт только на оценочную сумму кредит. Потом тянут лямку, что...
10.01.20 19:40
abaika95
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
Цитата-//что либо утверждать и предполагать// За точность не ручаюсь истории но смысл был,раз есть деньги купить себе дом с участком найдешь и на обслуживание,заработал сам,дай заработать и...
10.01.20 19:21
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Животину кормить надо. Поэтому сначала пшеничка и всякая другая растишка.
10.01.20 19:20
elektron
1,5 миллиона тенге выплатили казахстанцам, заявившим о взятках
elektron: сли соседи хотели свой и через фирму ставит Особенно если фирма одному их членов семьи принадлежит. Может быть веселуха. :lol:
10.01.20 19:17
КГСПС
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
maxsaf: Нужно же быть идеологически правильным Не лапша, а лагман.
10.01.20 19:08
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Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО, начато расследование

10 января 2020, 10:50 |  Государство

Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница Северо-Казахстанской области, начато расследование, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Источник фото: Фото из открытых источников

«8 января в дежурную часть ОП Тайыншинского района поступило телефонное сообщение фельдшера села Карагаш об обращении жительницы села, 1969 года рождения, по факту обнаружения неизвестного вещества белого цвета, внешне похожего на таблетки, при употреблении в пищу фруктов», - сообщили в пресс-службе департамента полиции (ДП) СКО в четверг.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 (выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РК.

«По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств, назначен ряд необходимых экспертиз. Руководством ДП СКО и областной прокуратуры проведение досудебного расследования взято на контроль», - добавили полицейские.
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Комментарии к новости
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* Добринцофф
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6909
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.01.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной фейк.Есть разоблачающие видео как таблетки попадают в мандарин.
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§ Victor Yang
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12363
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же ради чего и как надо было заморочиться чтобы таблетки в мандарины засунуть?!!! Это же не повидло в "подушечки" наливать!
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§ Тот самый
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.01.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Очередной фейк


В данном случае может и фейк. Но буквально 10 дней назад, перед НГ в 8м садике несколько детей получили аллергию на мандарины. Опухли уши, сыпь по телу и пр. Хотя эти же дети едят мандарины дома и никогда аллергии не было. Так что фрукты, которые мы едим очень и очень сомнительного происхождения и качества. Санитарного надзора и проверок практически нет.
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§ abaika95
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это же ради чего и как надо было заморочиться//



А что за таблетки пока не известно) может наркота,утечка произошла товара) вот и

Цитата-//расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств//


Понятно каких ведомств)
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§ сайлау курманов
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3406
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.01.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два ящика мандарин съели на НГ, ничего не попалось, ничего не случилось, может торгаши конкурентов саботируют, ещё до праздников видео по ватцапу мелькнуло
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§ лимон
Re: Неизвестные таблетки в мандаринах обнаружила жительница СКО,...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1211
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошие таблетки, даже в кислоте фруктов не растворились
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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