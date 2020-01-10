Поручение не выполнено - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные

Внештатный советник Президента экономист Олжас Худайбергенов не согласился с предложенной правительством системой, позволяющей приобретать жилье на пенсионные накопления. По его словам, новая норма устроит только 1 процент населения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

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"В сентябре прошлого года Президент отложил введение дополнительного 5-процентного пенсионного взноса с 2020 года на 2023 год. Также поручил рассмотреть возможность использования части пенсионных накоплений на покупку жилья. В итоге Минтруда предлагает разрешить это тем, у кого накопления больше 10-12 миллионов тенге, а это всего 102 тысячи человек, причем высокая вероятность, что у них есть жилье", - написал Худайбергенов в Facebook.

"В общем, поручение Президента не выполнено. Как член рабочей группы, заявляю, что данное решение является решением Минтруда, а не рабочей группы, по крайней мере, я был на 100 процентов против такого решения. Президенту нужно было решение, которое устраивает 99 процентов населения, а не 1 процент", - указал эксперт.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что тратить пенсионные накопления смогут только казахстанцы, накопившие порог достаточности, то есть более 10 миллионов тенге для мужчин и более 12 миллионов тенге для женщин. Если вкладчик ЕНПФ будет иметь свыше 12 миллионов, к примеру, 13 миллионов, то ему разрешат снять один миллион тенге. При этом не обязательно достигать пенсионного возраста.