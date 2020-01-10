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maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Байтурсынова выделил около 150 млн тенге. Дополнительно на косметический ремонт здания - 50 млн. В планах - потратить на оборудование хаба ещё 250 млн тенге. А мне сначала показалось -...
10.01.20 10:23
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Сколько потребовалось на отдел образования - коммерческая тайна Сталкер, тут без вас ну никак :lol:
10.01.20 10:22
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
Несмотря на то, что сейчас у них каникулы, несколько десятков учащихся в этот день усиленно занимались за компьютерами и рассматривали роботов. Правда, как только высокий гость покидал кабинет, они...
10.01.20 10:19
maxsaf
Разработки, которым мы научились - образовательный «Smart-центр» презентовали в Костанае
До создания хаба в этом здании была основная библиотека КГУ Только Серому Волку не говорите ))
10.01.20 10:17
Kairat stayer
Конфликт США и Ирана!!!
Рудничанин: Есть мнения: Цена на нефть дойдет до 100-120 долларов за баррель... На мой взгляд пока никто точно предсказать не может, мировые цены на нефть могут снизиться, сейчас явных монополистов...
10.01.20 09:26
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Поручение не выполнено - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные

10 января 2020, 09:33 |  Государство

Внештатный советник Президента экономист Олжас Худайбергенов не согласился с предложенной правительством системой, позволяющей приобретать жилье на пенсионные накопления. По его словам, новая норма устроит только 1 процент населения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"В сентябре прошлого года Президент отложил введение дополнительного 5-процентного пенсионного взноса с 2020 года на 2023 год. Также поручил рассмотреть возможность использования части пенсионных накоплений на покупку жилья. В итоге Минтруда предлагает разрешить это тем, у кого накопления больше 10-12 миллионов тенге, а это всего 102 тысячи человек, причем высокая вероятность, что у них есть жилье", - написал Худайбергенов в Facebook.

 

"В общем, поручение Президента не выполнено. Как член рабочей группы, заявляю, что данное решение является решением Минтруда, а не рабочей группы, по крайней мере, я был на 100 процентов против такого решения. Президенту нужно было решение, которое устраивает 99 процентов населения, а не 1 процент", - указал эксперт.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что тратить пенсионные накопления смогут только казахстанцы, накопившие порог достаточности, то есть более 10 миллионов тенге для мужчин и более 12 миллионов тенге для женщин. Если вкладчик ЕНПФ будет иметь свыше 12 миллионов, к примеру, 13 миллионов, то ему разрешат снять один миллион тенге. При этом не обязательно достигать пенсионного возраста.
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Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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