График отчетных встреч акимов городов и районов предоставила "НГ" пресс-служба акима Костанайской области. Первым отчитается перед населением аким района Беимбета Майлина, последними - акимы Федеровского, Карабалыкского районов и Рудного.

Фото из архива "НГ"

Отчетная встреча акима области пройдет 17 февраля в «Жастар сарайы» (Костанай). Начало - в 15.00.

График отчетных встреч акимов городов и районов

Напомним, что аким Костаная Кайрат Ахметов проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).

жилой массив Дружба Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А" 28 января 11.00 мкр. Аэропорт СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4. 30 января 11.00 Центральная часть города ГШДТ, ул. Алтынсарина,109 4 февраля. 15.00

Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98). Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.