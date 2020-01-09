Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные встречи с населением в Костанайской области?
Тимур ГАФУРОВ
График отчетных встреч акимов городов и районов предоставила "НГ" пресс-служба акима Костанайской области. Первым отчитается перед населением аким района Беимбета Майлина, последними - акимы Федеровского, Карабалыкского районов и Рудного.
Фото из архива "НГ"
Отчетная встреча акима области пройдет 17 февраля в «Жастар сарайы» (Костанай). Начало - в 15.00.
График отчетных встреч акимов городов и районов
|
Район/город
|
Дата/время
|
Место проведения
|
Беймбета Майлина
|
28 января, 15.00
|
РДК
|
Сарыкольский
|
29 января, 10.00
|
РДК
|
Камыстинский
|
29 января, 11.30
|
РДК
|
Денисовский
|
29 января, 15.00
|
РДК
|
Алтынсаринский
|
29 января, 16.00
|
РДК
|
Амангельдинский
|
30 января, 11.00
|
РДК
|
Джангельдинский
|
30 января, 16.00
|
РДК
|
Аркалык
|
31 января, 10.00
|
ТЮЗ
|
Аулиекольский
|
31 января, 10.00
|
РДК
|
Наурзумский
|
31 января, 15.00
|
актовый зал СШ
|
Костанайский
|
3 февраля, 15.00
|
РДК
|
Карасуский
|
3 феврвля, 15.00
|
РДК
|
Костанай
|
4 февраля, 15.00
|
ГШДТ
|
Узункольский
|
5 февраля, 10.00
|
РДК
|
Мендыкаринский
|
5 февраля, 16.00
|
РДК
|
Лисаковск
|
6 февраля, 10.00
|
ДК
|
Житикаринский
|
6 февраля, 15.00
|
РДК
|
Федоровский
|
7 февраля, 14.00
|
РДК
|
Рудный
|
7 февраля, 15.00
|
зал акимата
|
Карабалыкский
|
7 февраля, 17.00
|
РДК
Напомним, что аким Костаная Кайрат Ахметов проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).
|жилой массив Дружба
|
Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А"
|
28 января
|
11.00
|
мкр. Аэропорт
|
СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4.
|
30 января
|
11.00
|
Центральная часть города
|
ГШДТ, ул. Алтынсарина,109
|
4 февраля.
|
15.00
Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98). Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.
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