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abaika95
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09.01.20 15:31
drakon
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09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
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Когда и где акимы городов и районов проведут отчетные встречи с населением в Костанайской области?

Тимур ГАФУРОВ

9 января 2020, 15:31 |  Государство

График отчетных встреч акимов городов и районов предоставила "НГ" пресс-служба акима Костанайской области. Первым отчитается перед населением аким района Беимбета Майлина, последними - акимы Федеровского, Карабалыкского районов и Рудного.

Фото из архива "НГ"

Отчетная встреча акима области пройдет 17 февраля в «Жастар сарайы» (Костанай). Начало - в 15.00.

График отчетных встреч акимов городов и районов

Район/город

Дата/время

Место проведения

Беймбета Майлина

28 января, 15.00

РДК

Сарыкольский

29 января, 10.00

РДК

Камыстинский

29 января, 11.30

РДК

Денисовский

29 января, 15.00

РДК

Алтынсаринский

29 января, 16.00

РДК

Амангельдинский

30 января, 11.00

РДК

Джангельдинский

30 января, 16.00

РДК

Аркалык

31 января, 10.00

ТЮЗ

Аулиекольский

31 января, 10.00

РДК

Наурзумский

31 января, 15.00

актовый зал СШ

Костанайский

3 февраля, 15.00

РДК

Карасуский

3 феврвля, 15.00

РДК

Костанай

4 февраля, 15.00

ГШДТ

Узункольский

5 февраля, 10.00

РДК

Мендыкаринский

5 февраля, 16.00

РДК

Лисаковск

6 февраля, 10.00

ДК

Житикаринский

6 февраля, 15.00

РДК

Федоровский

7 февраля, 14.00

РДК

Рудный

7 февраля, 15.00

зал акимата

Карабалыкский

7 февраля, 17.00

РДК

Напомним, что аким Костаная Кайрат Ахметов проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).

жилой массив Дружба

Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А"

28 января

11.00

мкр. Аэропорт

СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4.

30 января

11.00

Центральная часть города

ГШДТ, ул. Алтынсарина,109

4 февраля.

15.00

Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98). Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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