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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Пожизненное лишение права управления транспортным средством Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
09.01.20 15:42
abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
Лук, много лука
И тесто, специальное, в морозилке - d.radikal.ru нашлось.Для пирожков,пирогов, вареников и пельменей... :lol: :oops:
09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
09.01.20 15:02
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33 коррупционера из Казахстана находятся за рубежом

9 января 2020, 14:58 |  Государство

Казахстан вступил в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заверил, что это поможет быстрее экстрадировать преступников из-за рубежа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бектенов сообщил, что Казахстан стал 50-й страной, официально вступившей в ГРЕКО. Это предполагает регулярный мониторинг антикоррупционного законодательства страны на предмет соответствия европейским стандартам.

"Повысится возможность экстрадиции преступников, которые находятся в розыске за рубежом, и возврата незаконных активов. В целом Антикоррупционной службой сегодня разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления. 33 из них находятся за рубежом. Эта работа активно проводится", - сообщил Бектенов на брифинге СЦК. 

Ранее Антикоррупционная служба обратилась к скрывающимся за границей, призвав к диалогу. 
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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