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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Пожизненное лишение права управления транспортным средством Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
09.01.20 15:42
abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
Лук, много лука
И тесто, специальное, в морозилке - d.radikal.ru нашлось.Для пирожков,пирогов, вареников и пельменей... :lol: :oops:
09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
09.01.20 15:02
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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 января 2020, 12:33 |  Государство

С 11 января 2020 года вступают поправки в КоАП РК, которые существенно ужесточают наказание за многие правонарушения. В частности, более суровое наказание теперь грозит водителям, севшим пьяными за руль.

- К примеру, если в прошлом году за отказ от медосвидетельствования лишали водительского удостоверения на 3 года, то теперь за отказ пройти тест на алкоголь грозит лишение удостоверения на 8 лет и арест на 15 суток, - пояснил сегодня, 9 января, на брифинге начальник административной практики департамента полиции Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ. - Если в прошлом году на водителя, лишенного водительского удостоверения и севшего без него за руль, оформлялся штраф и это считалось адмпроступком, то в этом году водителя в таком случае пожизненное лишение удостоверения и штраф до 5 000 МРП ( 13 255 000 тенге).

На брифинге пояснили, что поправки только вышли и к ним не было еще комментариев, поэтому не смогли ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, о том, возможно ли примирение по некоторым правонарушения. Не уточнили и информацию о том, изменилась ли норма о допустимом количестве промилле алкоголя в крови водителей. В прошлом году допускалось 0,5 промилле, при определении которых наказание водителю не грозило.

Серик Абдикаликов отметил, что все ситуации, связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде. Он также заверил, что водитель имеет право вести видеосъемку его взаимоотношений с полицейским на дороге своим видеорегистратором.

Особо на брифинге отметили: если при введении обязательной нормы о пристегивании ремнем безопасности костанайские полицейские целый месяц  никого не штрафовали за отсутствие ремня, а только предупреждали, то в случае с ужесточением наказания за пьяное вождение раскачки не будет.

Сравнительная таблица изменений в КоАП РК и УК РК

2019 год

2020 год

Статья 608 КоАП

Статья 608 ч 1 КоАП РК Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на три года

Санкция: лишение права управления транспортным средством на 7 лет и 15 суток административного ареста.

Статья 608 ч 3 Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением вреда здоровью, не имеющих признаков уголовное наказуемого деяния, или нанесением материального ущерба.

Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на пять лет

Санкция: Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на семь лет и 20 суток административного ареста

 

Введена новая статья 608 ч 3 прим 1 За управление транспортным средством водителей, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повторно в течение года, после истечения срока административного взыскания

Санкция: административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством на 8 лет.

Статья 613 КоАП РК

Статья 613 ч 4 КоАП В случае невыполнения законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения

Санкция: Лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года

Санкция: административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет

Статья 612 КоАП РК

Статья 612 КоАП РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством

Санкция: административный штраф в размере 10 МРП (25. 250 тенге)

Санкция: Введен административный арест, сроком на 10 суток и штраф 10 МРП (26 510 тенге)

Тоже нарушение допущенное повторно в течении года

Санкция предусматривала административный штраф в размере 20 МРП (50 500 тенге)

Санкция: административный арест на 15 суток и административный штраф 20 МРП (53 020 тенге)

УК РК

 

Введена новая статья 345 прим 1 УК РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за совершение ДТП

Санкция: Пожизненное лишение права управления транспортным средством

Статья 346 УК РК

Статья 346 ч. 1 УК РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица

Санкция Штраф в размере до 200 МРП (505 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельности сроком на три года.

Санкция: Штраф в размере до 5000 МРП (13 255 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 346 ч. 2 УК РК Те же деяния повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека

Санкция: Наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься, определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Повлекшие повреждения транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений, либо иного имущества, а равно причинение потерпевшему легкого вреда здоровью

Санкция: Лишение свободы сроком от 4 до 6 лет, с пожизненным лишением права управления транспортным средством

Статья 346 ч. 3 УК РК Деяния предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

Санкция: Штраф в размере до 3000 МРП (7 575 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 6 лет.

Повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью.

Санкция: Лишение свободы от 5 до 7 лет, с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Статья 346 ч. 4 УК РК Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека

Санкция: лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью сроком на 7 лет.

Повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью

Санкция: Лишение свободы от 6 до 8 лет с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//штраф до 5 МРП ( 13 млн 255 000 тенге)./

5000 мрп.
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще с ума сошли.
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§ alex_60
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде.//

а что появились видеорегистраторы,которые определяют пьяный водитель или нет?
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* drakon
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18252
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.01.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
( 13 млн 255 000 тенге)./

Алекс, а ты не употребляй,пьяным не езди,
на машине. Заберут все твои,Пенсионные Накопления... :lol: :oops:
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§ ACROS
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правосудие - это же не обязательно УЖЕСТОЧЕНИЕ наказание , а НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания. Не думаю что если рядового водителя накажут повторно и 13 лямов он найдёт и оплатит, у него семья, дети, квартира и т.д.Слишком сурово, даже дюже.
Скажем честно: большие штрафы ( не только пьянство но и другие ) проллобировали для того что бы ДОГОВАРИВАТЬСЯ до составления протокола. За маленькие деньги нет смысла договориваться, а когда ТАКИЕ суммы, конечно можно.
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§ alex_60
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на машине


так это не только на машине.
кумыса выпил,корову будешь домой гнать,
а тут судья на машине. бац корову. участник дпп.
медосвидетельствование.
недавно же случай был.
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§ Я
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
рядового водителя

Рядовой водитель не позволяет себе такое дорогое "удовольствие" даже при существующих расценках , а владельцев "звонка другу" ничего не остановит
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§ юля елиссева
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1503
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.01.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
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* Гога
Re: "Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]Пожизненное лишение права управления транспортным средством

-----Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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