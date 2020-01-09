"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Ольга ЛИХОГРАЙ
С 11 января 2020 года вступают поправки в КоАП РК, которые существенно ужесточают наказание за многие правонарушения. В частности, более суровое наказание теперь грозит водителям, севшим пьяными за руль.
- К примеру, если в прошлом году за отказ от медосвидетельствования лишали водительского удостоверения на 3 года, то теперь за отказ пройти тест на алкоголь грозит лишение удостоверения на 8 лет и арест на 15 суток, - пояснил сегодня, 9 января, на брифинге начальник административной практики департамента полиции Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ. - Если в прошлом году на водителя, лишенного водительского удостоверения и севшего без него за руль, оформлялся штраф и это считалось адмпроступком, то в этом году водителя в таком случае пожизненное лишение удостоверения и штраф до 5 000 МРП ( 13 255 000 тенге).
На брифинге пояснили, что поправки только вышли и к ним не было еще комментариев, поэтому не смогли ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, о том, возможно ли примирение по некоторым правонарушения. Не уточнили и информацию о том, изменилась ли норма о допустимом количестве промилле алкоголя в крови водителей. В прошлом году допускалось 0,5 промилле, при определении которых наказание водителю не грозило.
Серик Абдикаликов отметил, что все ситуации, связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде. Он также заверил, что водитель имеет право вести видеосъемку его взаимоотношений с полицейским на дороге своим видеорегистратором.
Особо на брифинге отметили: если при введении обязательной нормы о пристегивании ремнем безопасности костанайские полицейские целый месяц никого не штрафовали за отсутствие ремня, а только предупреждали, то в случае с ужесточением наказания за пьяное вождение раскачки не будет.
Сравнительная таблица изменений в КоАП РК и УК РК
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2019 год
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2020 год
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Статья 608 КоАП
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Статья 608 ч 1 КоАП РК Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на три года
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Санкция: лишение права управления транспортным средством на 7 лет и 15 суток административного ареста.
|
Статья 608 ч 3 Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением вреда здоровью, не имеющих признаков уголовное наказуемого деяния, или нанесением материального ущерба.
Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на пять лет
|
Санкция: Санкция: лишение водительского удостоверения сроком на семь лет и 20 суток административного ареста
|
|
Введена новая статья 608 ч 3 прим 1 За управление транспортным средством водителей, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повторно в течение года, после истечения срока административного взыскания
Санкция: административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством на 8 лет.
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Статья 613 КоАП РК
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Статья 613 ч 4 КоАП В случае невыполнения законного требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
Санкция: Лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года
|
Санкция: административный арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет
|
Статья 612 КоАП РК
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Статья 612 КоАП РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством
Санкция: административный штраф в размере 10 МРП (25. 250 тенге)
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Санкция: Введен административный арест, сроком на 10 суток и штраф 10 МРП (26 510 тенге)
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Тоже нарушение допущенное повторно в течении года
Санкция предусматривала административный штраф в размере 20 МРП (50 500 тенге)
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Санкция: административный арест на 15 суток и административный штраф 20 МРП (53 020 тенге)
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УК РК
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Введена новая статья 345 прим 1 УК РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за совершение ДТП
Санкция: Пожизненное лишение права управления транспортным средством
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Статья 346 УК РК
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Статья 346 ч. 1 УК РК Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица
Санкция Штраф в размере до 200 МРП (505 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельности сроком на три года.
|
Санкция: Штраф в размере до 5000 МРП (13 255 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Статья 346 ч. 2 УК РК Те же деяния повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека
Санкция: Наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (2 525 000 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься, определенной деятельностью сроком на 5 лет.
|
Повлекшие повреждения транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений, либо иного имущества, а равно причинение потерпевшему легкого вреда здоровью
Санкция: Лишение свободы сроком от 4 до 6 лет, с пожизненным лишением права управления транспортным средством
|
Статья 346 ч. 3 УК РК Деяния предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
Санкция: Штраф в размере до 3000 МРП (7 575 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 6 лет.
|
Повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью.
Санкция: Лишение свободы от 5 до 7 лет, с пожизненным лишением права управления транспортным средством.
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Статья 346 ч. 4 УК РК Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека
Санкция: лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью сроком на 7 лет.
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Повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью
Санкция: Лишение свободы от 6 до 8 лет с пожизненным лишением права управления транспортным средством.
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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
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Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
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юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?