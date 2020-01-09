"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?

С 11 января 2020 года вступают поправки в КоАП РК, которые существенно ужесточают наказание за многие правонарушения. В частности, более суровое наказание теперь грозит водителям, севшим пьяными за руль.

- К примеру, если в прошлом году за отказ от медосвидетельствования лишали водительского удостоверения на 3 года, то теперь за отказ пройти тест на алкоголь грозит лишение удостоверения на 8 лет и арест на 15 суток, - пояснил сегодня, 9 января, на брифинге начальник административной практики департамента полиции Костанайской области Серик АБДИКАЛИКОВ. - Если в прошлом году на водителя, лишенного водительского удостоверения и севшего без него за руль, оформлялся штраф и это считалось адмпроступком, то в этом году водителя в таком случае пожизненное лишение удостоверения и штраф до 5 000 МРП ( 13 255 000 тенге).

На брифинге пояснили, что поправки только вышли и к ним не было еще комментариев, поэтому не смогли ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, о том, возможно ли примирение по некоторым правонарушения. Не уточнили и информацию о том, изменилась ли норма о допустимом количестве промилле алкоголя в крови водителей. В прошлом году допускалось 0,5 промилле, при определении которых наказание водителю не грозило.

Серик Абдикаликов отметил, что все ситуации, связанные с остановкой пьяных водителей, будут фиксироваться на видеорегистраторы полицейских. Видео будет являться доказательством в суде. Он также заверил, что водитель имеет право вести видеосъемку его взаимоотношений с полицейским на дороге своим видеорегистратором.

Особо на брифинге отметили: если при введении обязательной нормы о пристегивании ремнем безопасности костанайские полицейские целый месяц никого не штрафовали за отсутствие ремня, а только предупреждали, то в случае с ужесточением наказания за пьяное вождение раскачки не будет.

Сравнительная таблица изменений в КоАП РК и УК РК