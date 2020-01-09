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09.01.20 15:42
abaika95
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Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
Лук, много лука
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09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
09.01.20 15:02
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Рухнувший в Иране самолет мог столкнуться с военным дроном – эксперты

КазТАГ

9 января 2020, 11:16 |  Происшествия

По предположению экспертов, рухнувший в Иране самолет мог столкнуться с военным дроном, сообщает КазТАГ со ссылкой на статью в британской Mirror.

«Эксперты предположили, что украинский самолет мог столкнуться с военным беспилотником перед крушением, но подтверждений этому пока нет», - говорится в публикации.

При этом сообщается, что, по словам украинского эксперта по международным отношениям Ильи Куса, на фоне американо-иранской напряженности «сразу после ракетных ударов дронов было много в небе».

«Они (дроны – КазТАГ) маленькие, их трудно заметить. Трудно не связать авиакатастрофу с конфронтацией между США и Ираном. Ситуация очень сложная. Нужно понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по американским военным объектам. Все были напряжены, ожидая продолжения обстрела», - заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь министерства транспорта и дорог Ирана Кассем Биниаз сообщил, что, скорее всего, пожар начался в одном из двигателей самолета, после чего пилот потерял контроль над самолетом, в результате чего и произошло крушение.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana отказалась от полетов над воздушным пространством Ирака и Ирана.

В свою очередь авиакомпания SCAT изменила маршруты по направлениям из Казахстана в Саудовскую Аравию и Шарм-Эль-Шейх.

Позднее в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили, что «казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана». В ведомстве заверили, что «казахстанские авиакомпании, в связи со сложившейся ситуацией, прорабатывают вопрос выполнения указанных полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран».

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление. 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.

Утром 8 января Boeing 737, принадлежавший «Международным авиалиниям Украины», потерпел крушение рядом с аэропортом Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. Самолет направлялся в Киев. По данным МВД Украины, на борту авиалайнера находились 180 человек. Все погибли. Большинство погибших оказались гражданами Канады и Ирана. В МИД Казахстана сообщили, что казахстанцев среди погибших нет, позже данную информацию подтвердили и иранские власти. Вместе с тем, известно, что на сегодняшний день на консульском учете в Иране стоят 174 гражданина Казахстана.

По версии иранских властей, причиной крушения авиалайнера стал пожар в моторном отсеке. При этом, Тегеран отрицает версию о том, что крушение самолета вызвано попаданием ракеты.

Фото из открытых источников
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§ сайлау курманов
Re: Рухнувший в Иране самолет мог столкнуться с военным дроном –...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.01.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китайский русскоязычный телеканал только что передал: снаружи обшивка вся прострелена во внутрь с осколочными отверстиями , видимо что-то взорвалась поравнявшись с Боингом, такое было с бортом что упал на Донбассе.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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