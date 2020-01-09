Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020 году

Привычка сокращать год при написании даты до двух последних цифр может обернуться для казахстанцев в 2020-м большой проблемой: мошенникам легко приписать к "20" пару цифр и превратить дату 01.01.20 в 01.01.2019 или даже в 01.01.2021. Юрист Максим Мостович объяснил корреспонденту Tengrinews.kz, чем это может быть чревато.

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По словам юриста, подделать можно любые рукописные документы: расписки, заявления, жалобы, журналы учета. Добавив в дату пару цифр, мошенники могут "исправить" на свое усмотрение сроки исковых жалоб или год подписания договора, "подкорректировать" время нахождения человека в определенном месте и так далее. В некоторых случаях такая фальсификация может повлиять на судьбу человека, например, при рассмотрении судебных дел.

"Если вы обнаружили поддельные надписи, фразы, подписи, печати, приписки к дате во время суда, то нужно обязательно заявлять ходатайство о проведении судебной экспертизы для установки подлинности или поддельности документа.

Если злоумышленники подделали ваш документ вне судебного процесса, то следует заявить об этом в полицию для возбуждения уголовного дела. В рамках досудебного расследования правоохранители проведут экспертизу. Затем через суд вы сможете потребовать признать этот документ недействительным и восстановить ваши права", - предупредил Максим Мостович.

Специалист также добавил, что лучше всего полностью прописывать даты цифрами, а затем дублировать их словами, причем касается это не только 2020 года. Например: "01 января 2020 года (первое января две тысячи двадцатого года)". То же самое с подписями: "Иванов Серик Дональдович, подпись".

Максим Мостович также добавил, что за подделку документов мошенникам в большинстве случаев грозит крупный штраф - больше пяти миллионов тенге. А при отягчающих обстоятельствах возможно и лишение свободы от двух лет. Уголовные дела в таких случаях рассматриваются по статьям УК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и "Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов".

Стоит отметить, что часто проблемы возникают не только из-за фальсификации документов, но и по причине невнимательного изучения бумаг или непонимания сути сделки, а также неверной оценки контрагента.

"Пожалуй, главный совет: если что-то непонятно, есть сомнения или с чем-то не согласны, значит не подписывайте. Не спешите, все тщательно изучите и проанализируйте. Не стесняйтесь задавать вопросы, которые могут показаться глупыми. Это избавит вас от больших проблем", - сказал он.