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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Пожизненное лишение права управления транспортным средством Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
09.01.20 15:42
abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
Лук, много лука
И тесто, специальное, в морозилке - d.radikal.ru нашлось.Для пирожков,пирогов, вареников и пельменей... :lol: :oops:
09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
09.01.20 15:02
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Юрист назвал новые риски при оформлении документов в 2020 году

9 января 2020, 13:40 |  Общество

Привычка сокращать год при написании даты до двух последних цифр может обернуться для казахстанцев в 2020-м большой проблемой: мошенникам легко приписать к "20" пару цифр и превратить дату 01.01.20 в 01.01.2019 или даже в 01.01.2021. Юрист Максим Мостович объяснил корреспонденту Tengrinews.kz, чем это может быть чревато.

Фото:elements.envato.com

По словам юриста, подделать можно любые рукописные документы: расписки, заявления, жалобы, журналы учета. Добавив в дату пару цифр, мошенники могут "исправить" на свое усмотрение сроки исковых жалоб или год подписания договора, "подкорректировать" время нахождения человека в определенном месте и так далее. В некоторых случаях такая фальсификация может повлиять на судьбу человека, например, при рассмотрении судебных дел.

"Если вы обнаружили поддельные надписи, фразы, подписи, печати, приписки к дате во время суда, то нужно обязательно заявлять ходатайство о проведении судебной экспертизы для установки подлинности или поддельности документа. 

Если злоумышленники подделали ваш документ вне судебного процесса, то следует заявить об этом в полицию для возбуждения уголовного дела. В рамках досудебного расследования правоохранители проведут экспертизу. Затем через суд вы сможете потребовать признать этот документ недействительным и восстановить ваши права", - предупредил Максим Мостович.

Специалист также добавил, что лучше всего полностью прописывать даты цифрами, а затем дублировать их словами, причем касается это не только 2020 года. Например: "01 января 2020 года (первое января две тысячи двадцатого года)". То же самое с подписями: "Иванов Серик Дональдович, подпись".

Максим Мостович также добавил, что за подделку документов мошенникам в большинстве случаев грозит крупный штраф - больше пяти миллионов тенге. А при отягчающих обстоятельствах возможно и лишение свободы от двух лет. Уголовные дела в таких случаях рассматриваются по статьям УК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и "Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных материалов". 

Стоит отметить, что часто проблемы возникают не только из-за фальсификации документов, но и по причине невнимательного изучения бумаг или непонимания сути сделки, а также неверной оценки контрагента.

"Пожалуй, главный совет: если что-то непонятно, есть сомнения или с чем-то не согласны, значит не подписывайте. Не спешите, все тщательно изучите и проанализируйте. Не стесняйтесь задавать вопросы, которые могут показаться глупыми. Это избавит вас от больших проблем", - сказал он.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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