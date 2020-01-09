Половина насильников в 2019 году избежали судимости - МВД

В 2019 году более половины уголовных дел по изнасилованиям было прекращено за примирением сторон. Об этом сообщил начальник Следственного комитета МВД Санжар Адилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Все уголовные дела по насильникам будут передаваться исключительно в суд. В 2019 году 51 процент уголовных дел по изнасилованиям был прекращен в соответствии с положениями Уголовного кодекса. Насильники, совершившие правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 120, это изнасилование, и 121, насильственные действия сексуального характера, при наличии встречного заявления, заявления о примирении сторон освобождены от уголовной ответственности. Такая практика применения закона создавала почву для критики со стороны общественности", - пояснил Адилов.

Теперь, по его словам, необходимость отбывания большого срока наказания не позволит безрассудно совершать насильственные и половые преступления.

Напомним, в Казахстане исключили процедуру примирения после изнасилований. Насилие из средней тяжести перешло в разряд тяжких преступлений. Такие преступления, совершенные против детей, будут отнесены к особо тяжким. За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.