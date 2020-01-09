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"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Пожизненное лишение права управления транспортным средством Фамилии начнут менять.Или что-нибудь придумают.
09.01.20 15:42
abaika95
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
Лук, много лука
И тесто, специальное, в морозилке - d.radikal.ru нашлось.Для пирожков,пирогов, вареников и пельменей... :lol: :oops:
09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
Господи, неужели начальник административной практики департамента полиции не может себе нормальную прическу сделать?
09.01.20 15:02
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Половина насильников в 2019 году избежали судимости - МВД

9 января 2020, 10:00 |  Государство

В 2019 году более половины уголовных дел по изнасилованиям было прекращено за примирением сторон. Об этом сообщил начальник Следственного комитета МВД Санжар Адилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Все уголовные дела по насильникам будут передаваться исключительно в суд. В 2019 году 51 процент уголовных дел по изнасилованиям был прекращен в соответствии с положениями Уголовного кодекса. Насильники, совершившие правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 120, это изнасилование, и 121, насильственные действия сексуального характера, при наличии встречного заявления, заявления о примирении сторон освобождены от уголовной ответственности. Такая практика применения закона создавала почву для критики со стороны общественности", - пояснил Адилов.

 

Теперь, по его словам, необходимость отбывания большого срока наказания не позволит безрассудно совершать насильственные и половые преступления.

Напомним, в Казахстане исключили процедуру примирения после изнасилований. Насилие из средней тяжести перешло в разряд тяжких преступлений. Такие преступления, совершенные против детей, будут отнесены к особо тяжким. За насилие против детей, не достигших 14 лет, предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
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§ сайлау курманов
Re: Половина насильников в 2019 году избежали судимости - МВД
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.01.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно как сложилась судьба той девочки, которую разом поимели четырнадцать хлопцев, они не прибили врунишку за ложный донос
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§ maxsaf
Половина насильников в 2019 году избежали судимости - МВД
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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