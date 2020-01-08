Форум
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством! Спасибо и тебя с НГ,только вчера подумал чё это Козлов с весёлыми картинками пропал. Скорейшего выздоровления!
08.01.20 20:29
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сэр Козлов,здоровья вам!!!
08.01.20 20:28
alex_60
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf: за 25 наших копеек. Ты на цены смотришь? Говорил что на них внимание не обращаешь.
08.01.20 20:26
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: за 12 часов до НГ попал на операционный стол. Надеюсь все закончилось хорошо. Здоровья. И выздоровления. Повезло что попал ещё когда медицина была "бесплатная."
08.01.20 20:18
Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством! Я его встретил очень оригинально - за 12 часов до НГ попал на операционный стол. Потому сейчас всем желаю здоровья и успехов в новом...
08.01.20 20:13
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны

8 января 2020, 17:11 |  Государство

В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Корреспондент Tengrinews.kz решил поинтересоваться у казахстанского политолога Расула Жумалы, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.

Разгоревшийся конфликт между США и Ираном - причина волнения по всему миру. Однако, по словам Расула Жумалы, вероятность войны мирового масштаба крайне низкая.

"Существуют разные версии, в том числе эмоционально подогретые. Вероятность Третьей мировой войны есть, но мне кажется она очень низкая. Может быть не Третья мировая, но большая локальная война, которая охватит регионы Ближнего и Среднего Востока. Сейчас мы видим всплеск ярости. То, что Иран нанес такой ответный удар - пока не говорит о начале полномасштабной войны. На это Иран вряд ли решится. Все-таки весовые категории абсолютно другие, но переходить на уровень так называемых прокси или гибридных войн, то, что мы видим последние лет 10, например как США против Ближнего Востока, вполне могут быть", - говорит политолог.

 

Эксперт отметил, что понимает из-за чего Иран пошел на столь решительный шаг (обстрел базы военных США - прим. автора). По его словам, для Ирана, который находится в социально-экономическом кризисе, крайне важно перевести повестку дня на силовые действия и обратить внутренние протестные движения на внешние раздражители. Расул Жумалы считает, что присутствие внешнего врага таким образом поможет сплотить нацию. 

"В свою очередь, Соединенные Штаты и союзники никогда не шли на лобовую в столкновении с Ираном. Иран - далеко не Ирак по потенциалу, далеко не Ливия. Это по масштабу куда более крупная страна, с достаточно сильной армией. Это достаточно сплоченная нация с многовековой традицией государственности и, не смотря на внутренние коллизии, государство вряд ли будет легкой наживой или жертвой", - добавляет политолог.

Расул Жумалы считает, что то, что происходит между Ираном и США имеет давние корни. По его словам, конфликт между Западным миром и Ираном достигает пика, когда в Белый дом избирается президент от республиканской партии. Однако, при этом Дональд Трамп, по мнению политолога, отличается от привычного представителя республиканцев. Прокси-война или опосредованная война -  самый возможный вариант развития конфликта, считает Расул Жумалы. 

"С 1979 года, с момента Исламской революции в Иране, отношения между Ираном и Западным миром находятся в перманентной напряженности. Временами они доходят до крайних случаев, таких, как сегодня. Временами напряжение частично идет на спад, но все-таки сохраняется. За почти 40-летний период было немало жестких моментов противостояния: Исламская революция в 1979 году, захват американского посольства в Тегеране в 1985 году, танкерная война в Персидском заливе в течение всех 80-х - формально между Ираном и Ираком, а на самом деле там были американские, и британские интересы. Был момент обстрела ракетой иранского пассажирского самолета американскими военными, более 200 пассажиров, насколько я помню, тогда погибло. События начала 2000-х годов. Несколько раз случались обострения, связанные, в первую очередь, с ядерной программой Ирана. Даже прошлой осенью была обстреляно нефтеперерабатывающее предприятие в Саудовской Аравии. Косвенно обвинили Иран. Противостояния в Сирии, Ираке, в других арабских государствах, в которых присутствует шиитская диаспора, поддерживаемая Ираном. Все это приводило к напряженности.

Если говорить о Дональде Трампе. Он сейчас рушит многие стереотипы, многие традиции поведения. Его очень сложно предсказывать. Он больше менеджер, бизнесмен в политике. Он, прежде всего, исходит из позиции насколько это выгодно американцам, сколько профита и выгоды они от этого получат. В этом плане он прагматик. То, что он в 2019 году он начал выводить войска из Сирии и придерживаться своих предвыборных обещаний, что американские граждане не должны гибнуть за тысячи миль от американской территории - показатель прагматичного подхода. Трамп за три года своего правления не развязывал войны, он пытался договариваться. Будь то Северная Корея или Россия. Он пытался минимизировать участие Штатов в каких-либо локальных войнах. Исходя из этого, я делаю вывод, что американцы вряд ли при Трампе пойдут на какие-то жесткие столкновения. Скорее всего, будут ограничиваться той самой гибридной либо прокси-войной, усилением санкционного давления", - отметил политолог.

Подобная война может затянуться на долгие годы, считает эксперт. При этом Казахстану необходимо быть готовым к возможным последствиям локальных столкновений.

"Для Казахстана Иран является соседом через Каспийское море, географически мы не так далеко находимся, определенные последствия могут повлиять на нас. Надо держаться максимально корректно и равноудаленно. Заниматься вопросами безопасности собственного населения, насколько это возможно в наших условиях. Конечно же, внимательно отслеживать ситуацию. Делать из этого какие-то выводы, моделировать ситуацию. Маловероятно, но если это будет масштабная война локального характера, по примеру Сирии и Ирака, то мы знаем что одни из последствий этого является поток беженцев, который в свое время из Сирии через Турцию хлынул в Европу. Иран, в отличие от Сирии, находится в изоляционном окружении, оттуда беженцам деваться некуда. Коридор ведет только на север, в том числе из Туркменистана в Казахстан, Центральную Азию. Проблема беженцев гипотетическая, вероятность очень небольшая, но исключать ее тоже нельзя", - предупреждает Расул Жумалы.

Эксперт не исключает повышения цен на нефть, что также скажется на Казахстане. По словам Жумалы, нефтяной рынок является крайне чувствительным и эмоциональным на любые раздражители.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.01.20 17:04 Еще немного снега, метели и туман: какой будет погода в ближайшие дни в Костанайской области
08.01.20 14:51 Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
08.01.20 12:57 Казахстанская авиакомпания изменит маршрут из-за событий в Иране
08.01.20 11:57 Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
08.01.20 11:04 "Ты что, козел, так машину поставил?" - дело об избиении пенсионера в гаражном кооперативе рассматривается в суде Костаная
08.01.20 10:51 СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
08.01.20 10:30 Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в Костанае
08.01.20 10:04 У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
08.01.20 09:07 Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области
07.01.20 21:32 "Нашей фракции выключали микрофон" - Перуашев анонсировал дополнения в "Закон о парламентской оппозиции" на встрече с населением в Тобыле

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ директор пляжа
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эксперт не исключает повышения цен на нефть, что также скажется на Казахстане.
одно ясно нефть дорожает тенге падает, нефть дешевеет тенге падает.
Профайл

§ Тот самый
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да-да, спасибо, эксперт, мы и сами уже знаем, что опять тенге упадёт ))
Профайл

§ Vit
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно я щас скажу чёт плохое. Удалите если это экстремизм, расизм, национализм. . Моё личное мнение что если сегодня дать высокие военные технологии таким странам как Ирак, Иран, Сирия, и тд. То они уже завтра будут у нас дома. И не пожалеют не жён не детей. Может и прав в чем то Путин и трамп, говоря мы лучше уж будем там вас бомбить, чем по дому бегать за вами. Жеско? Может быть. Менталитет разный. Европу уже трясёт от мигрантов , хотя их кормит. . Разные мы.
Профайл

§ abaika95
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эксперДы -экономисты только что были на линии #1,#2))



Политолог тоже конечно великий эксперт) рассказал про историю Ирана про Трампа в итоге вывел война может будет а может и нет)



Ждём обращение Трампа к народу США) после этого можно делать конкретные выводы)
Профайл

* Добринцофф
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6906
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.01.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
одно ясно нефть дорожает тенге падает, нефть дешевеет тенге падает.


За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.
Профайл

§ Vit
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8796
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любителям фиников. Закупайтесь. Походу в цене будут на вес золото.
Профайл

§ Серый волк
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11021
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.

Не знаю как там звезды разлагаются у экспердов, подешевеет нефть или подорожает. Будет ли война марса с юпитером или не будет, но кто же все Талапкеры разбомбил в кайой-то костанайской области и город теперь полон беженцев??? :lol:
Профайл

* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У политолога из страны Чунга Чанга другое мнение. Кому верить, непонятно.
Профайл

* alex_60
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Експерд Серуля сейчас расставит по полочкам-
Виноват акунамат, если начнётся война.
Патамушта. Библиотеки нет.
И тащят мясо сбоку.
Профайл

* alex_60
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
За последние два месяца доллар подешевел на 11 тенге.

За 19 год депозит в тенге дал 12 процентов в валюте.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11021
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:38
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11021
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 19:41
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ ACROS
Re: Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Казахстана, вернее у руководства государства, многовекторная политика. То есть и нашим и вашим, и постоянно надо держать нос по ветру и постоянно надо говорить: "...б.., пацаны, без базара, абида болмасын, вы тут сами порезвитесь от души, а мне домой чапать надо, отвечаю, а то пахан заругается...."
Профайл

§ maxsaf
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4748
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По странному совпадению вчера залил полный бак, потому что бенз у нас подешевел. И финики купил коробку за 25 наших копеек.
Профайл

§ Серый волк
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11021
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.01.20 - 20:15
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 5
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх