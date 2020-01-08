Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны

В связи с напряженной ситуацией между Соединенными Штатами Америки и Ираном некоторые эксперты поспешили заявить о возможном начале Третьей мировой войны. Корреспондент Tengrinews.kz решил поинтересоваться у казахстанского политолога Расула Жумалы, насколько критична ситуация, действительно ли возможна Третья мировая и к чему стоит готовиться Казахстану.

Разгоревшийся конфликт между США и Ираном - причина волнения по всему миру. Однако, по словам Расула Жумалы, вероятность войны мирового масштаба крайне низкая.

"Существуют разные версии, в том числе эмоционально подогретые. Вероятность Третьей мировой войны есть, но мне кажется она очень низкая. Может быть не Третья мировая, но большая локальная война, которая охватит регионы Ближнего и Среднего Востока. Сейчас мы видим всплеск ярости. То, что Иран нанес такой ответный удар - пока не говорит о начале полномасштабной войны. На это Иран вряд ли решится. Все-таки весовые категории абсолютно другие, но переходить на уровень так называемых прокси или гибридных войн, то, что мы видим последние лет 10, например как США против Ближнего Востока, вполне могут быть", - говорит политолог.

Эксперт отметил, что понимает из-за чего Иран пошел на столь решительный шаг (обстрел базы военных США - прим. автора). По его словам, для Ирана, который находится в социально-экономическом кризисе, крайне важно перевести повестку дня на силовые действия и обратить внутренние протестные движения на внешние раздражители. Расул Жумалы считает, что присутствие внешнего врага таким образом поможет сплотить нацию.

"В свою очередь, Соединенные Штаты и союзники никогда не шли на лобовую в столкновении с Ираном. Иран - далеко не Ирак по потенциалу, далеко не Ливия. Это по масштабу куда более крупная страна, с достаточно сильной армией. Это достаточно сплоченная нация с многовековой традицией государственности и, не смотря на внутренние коллизии, государство вряд ли будет легкой наживой или жертвой", - добавляет политолог.

Расул Жумалы считает, что то, что происходит между Ираном и США имеет давние корни. По его словам, конфликт между Западным миром и Ираном достигает пика, когда в Белый дом избирается президент от республиканской партии. Однако, при этом Дональд Трамп, по мнению политолога, отличается от привычного представителя республиканцев. Прокси-война или опосредованная война - самый возможный вариант развития конфликта, считает Расул Жумалы.

"С 1979 года, с момента Исламской революции в Иране, отношения между Ираном и Западным миром находятся в перманентной напряженности. Временами они доходят до крайних случаев, таких, как сегодня. Временами напряжение частично идет на спад, но все-таки сохраняется. За почти 40-летний период было немало жестких моментов противостояния: Исламская революция в 1979 году, захват американского посольства в Тегеране в 1985 году, танкерная война в Персидском заливе в течение всех 80-х - формально между Ираном и Ираком, а на самом деле там были американские, и британские интересы. Был момент обстрела ракетой иранского пассажирского самолета американскими военными, более 200 пассажиров, насколько я помню, тогда погибло. События начала 2000-х годов. Несколько раз случались обострения, связанные, в первую очередь, с ядерной программой Ирана. Даже прошлой осенью была обстреляно нефтеперерабатывающее предприятие в Саудовской Аравии. Косвенно обвинили Иран. Противостояния в Сирии, Ираке, в других арабских государствах, в которых присутствует шиитская диаспора, поддерживаемая Ираном. Все это приводило к напряженности.

Если говорить о Дональде Трампе. Он сейчас рушит многие стереотипы, многие традиции поведения. Его очень сложно предсказывать. Он больше менеджер, бизнесмен в политике. Он, прежде всего, исходит из позиции насколько это выгодно американцам, сколько профита и выгоды они от этого получат. В этом плане он прагматик. То, что он в 2019 году он начал выводить войска из Сирии и придерживаться своих предвыборных обещаний, что американские граждане не должны гибнуть за тысячи миль от американской территории - показатель прагматичного подхода. Трамп за три года своего правления не развязывал войны, он пытался договариваться. Будь то Северная Корея или Россия. Он пытался минимизировать участие Штатов в каких-либо локальных войнах. Исходя из этого, я делаю вывод, что американцы вряд ли при Трампе пойдут на какие-то жесткие столкновения. Скорее всего, будут ограничиваться той самой гибридной либо прокси-войной, усилением санкционного давления", - отметил политолог.

Подобная война может затянуться на долгие годы, считает эксперт. При этом Казахстану необходимо быть готовым к возможным последствиям локальных столкновений.

"Для Казахстана Иран является соседом через Каспийское море, географически мы не так далеко находимся, определенные последствия могут повлиять на нас. Надо держаться максимально корректно и равноудаленно. Заниматься вопросами безопасности собственного населения, насколько это возможно в наших условиях. Конечно же, внимательно отслеживать ситуацию. Делать из этого какие-то выводы, моделировать ситуацию. Маловероятно, но если это будет масштабная война локального характера, по примеру Сирии и Ирака, то мы знаем что одни из последствий этого является поток беженцев, который в свое время из Сирии через Турцию хлынул в Европу. Иран, в отличие от Сирии, находится в изоляционном окружении, оттуда беженцам деваться некуда. Коридор ведет только на север, в том числе из Туркменистана в Казахстан, Центральную Азию. Проблема беженцев гипотетическая, вероятность очень небольшая, но исключать ее тоже нельзя", - предупреждает Расул Жумалы.

Эксперт не исключает повышения цен на нефть, что также скажется на Казахстане. По словам Жумалы, нефтяной рынок является крайне чувствительным и эмоциональным на любые раздражители.