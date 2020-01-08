Еще немного снега, метели и туман: какой будет погода в ближайшие дни в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, вторая половина недели будет отмечена облачной погодой с небольшими снегопадами. В пятницу и субботу, 10-11 января, местами возможны низовые метели и туман.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- В четверг, 9 января, ночью будет от 10 до 15 градусов мороза, но местами столбики термометров опустятся до -20°С, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидается умеренно морозная погода: -7...-12, местами -15°С. В пятницу и субботу, 10-11 января, по ночам будет 12-18, местами 21 градус мороза, а днем 8-13, местами 16 градусов ниже нуля.
Ветер, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет юго-западным. В четверг его скорость составит 7-12 м/с, а начиная с пятницы, она увеличится до 9-14 м/с, местами возможны усиления до 15-20 м/с.
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maxsaf: за 25 наших копеек. Ты на цены смотришь? Говорил что на них внимание не обращаешь.
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