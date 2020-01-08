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Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством! Спасибо и тебя с НГ,только вчера подумал чё это Козлов с весёлыми картинками пропал. Скорейшего выздоровления!
08.01.20 20:29
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сэр Козлов,здоровья вам!!!
08.01.20 20:28
alex_60
Конфликт США и Ирана: политолог оценил вероятность Третьей мировой войны
maxsaf: за 25 наших копеек. Ты на цены смотришь? Говорил что на них внимание не обращаешь.
08.01.20 20:26
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: за 12 часов до НГ попал на операционный стол. Надеюсь все закончилось хорошо. Здоровья. И выздоровления. Повезло что попал ещё когда медицина была "бесплатная."
08.01.20 20:18
Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Поздравляю всех форумчан с наступившим Новым годом и Рождеством! Я его встретил очень оригинально - за 12 часов до НГ попал на операционный стол. Потому сейчас всем желаю здоровья и успехов в новом...
08.01.20 20:13
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Еще немного снега, метели и туман: какой будет погода в ближайшие дни в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

8 января 2020, 17:04 |  Общество

По прогнозам синоптиков, вторая половина недели будет отмечена облачной погодой с небольшими снегопадами. В пятницу и субботу, 10-11 января, местами возможны низовые метели и туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В четверг, 9 января, ночью будет от 10 до 15 градусов мороза, но местами столбики термометров опустятся до -20°С, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидается умеренно морозная погода: -7...-12, местами -15°С. В пятницу и субботу, 10-11 января, по ночам будет 12-18, местами 21 градус мороза, а днем 8-13, местами 16 градусов ниже нуля.

Ветер, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет юго-западным. В четверг его скорость составит 7-12 м/с, а начиная с пятницы, она увеличится до 9-14 м/с, местами возможны усиления до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости
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§ Сяоми
Re: Еще немного снега, метели и туман: какой будет погода в...
Сяоми


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 08.01.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая погода, с женой после работы имеем время прогуляться.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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