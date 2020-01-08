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Vit
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лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
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Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение

8 января 2020, 14:51 |  Государство

Использовать пенсионные накопления на лечение предлагают в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"При правительстве была создана рабочая группа, в состав были включены ученые, эксперты. Мы изучили международный опыт и внесли предложения в Администрацию Президента по использованию части пенсионных накоплений. Еще раз хочу повторить, использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. Когда человек уходит на пенсию, у него на счету должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной для нормальной жизни", - сказал вице-премьер Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции СЦК.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни казахстанцев - 73 года.

"По нашим расчетам, согласно предоставленным данным пенсионного фонда, к сожалению, почти половина имеют накопления не более 1 миллиона тенге. Достаточная сумма - примерно от 10 до 12 миллионов тенге. Таких людей всего 102 тысячи человек. Первое наше предложение - использование этих средств на жилье. Следующее предложение - лечение по тем видам, которые не предусмотрены в рамках обязательного социального медстрахования или гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Предложение пока в Администрации Президента", - сказал Сапарбаев.

В сентябре 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос об использовании казахстанцами своих пенсионных накоплений. В качестве примеров для использования накоплений Президент тогда назвал покупку жилья и получение образования.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
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§ alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче так.
всего три уровня медобеспечения.
три пакета.
первый- гарантированный всем.
второй - кто платит ОСМС.
третий- то что не входит в два первых.
третий уровень предоставляется платно или за счет добровольного медицинского страхования.
во второй пакет входит первый пакет плюс
--консультации,диагностика,плановая стационарная помощь и бесплатные таблетки по ряду заболеваний.
--стационарозамещающая помощь
--реабилитация и восстановительное лечение.
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§ ACROS
Re: Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего" государства, обратная связь с народом? Мнения того самого народа, будущих пенсионеров, которым хотят обеспечить нормальную старость не надо учитывать? Может опубликовать предложения Минсоцзащиты в печати и выслушать мнения этих будущих пенсионеров и наиболее толковые и здравые отобрать и рассмотреть. Или ларчик открывается просто? Лечение по видам которые не предусмотрены в рамках ОСМС предусматривает,очевидно, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ДЕНЕГ по мед.учреждениям, в том числе и ЧАСТНЫМ. Очередной денежный поток.
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§ Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную клинику и теперь (спасибо вам"добрые") слуги народа что разрешили использовать пенс накопления.
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Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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