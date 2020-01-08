Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение

Использовать пенсионные накопления на лечение предлагают в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"При правительстве была создана рабочая группа, в состав были включены ученые, эксперты. Мы изучили международный опыт и внесли предложения в Администрацию Президента по использованию части пенсионных накоплений. Еще раз хочу повторить, использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. Когда человек уходит на пенсию, у него на счету должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной для нормальной жизни", - сказал вице-премьер Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции СЦК.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни казахстанцев - 73 года.

"По нашим расчетам, согласно предоставленным данным пенсионного фонда, к сожалению, почти половина имеют накопления не более 1 миллиона тенге. Достаточная сумма - примерно от 10 до 12 миллионов тенге. Таких людей всего 102 тысячи человек. Первое наше предложение - использование этих средств на жилье. Следующее предложение - лечение по тем видам, которые не предусмотрены в рамках обязательного социального медстрахования или гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Предложение пока в Администрации Президента", - сказал Сапарбаев.

В сентябре 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос об использовании казахстанцами своих пенсионных накоплений. В качестве примеров для использования накоплений Президент тогда назвал покупку жилья и получение образования.