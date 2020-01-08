Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области

За невыполнение требований по очистке дорог в зимний период к ответственности привлечены должностные лица КОФ ТОО "Казахавтодор", сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Сотрудники управления административной полиции ДП совместно местными исполнительными органами и представителями «Казахавтодора» ежедневно до окончания зимнего периода будут проводяить обследование автомобильных дорог региона.

В ходе обследование автодорог уже выявлены недостатки в их содержании в виде снежного наката и переметов, также имеется снежный вал на бровке обочины

Сотрудники управления административной полиции привлекли сотрудников КОФ ТОО «Казахавтодор» к ответственности в соответствии со ст. 631 ч. 1 КоАП РК (невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения).

Санция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере двух, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Ответственные лица "Казахавтодора" будут оштрафованы за несвоевременную отчистку автодорог согласно Закону РК "О дорожном движении", ГОСТу СТ РК 33181-2014 «Зимнее содержание автомобильных дорог по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах в зимний период, включающий защиту автомобильных дорог от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение и устранение зимней скользкости» и за невыполнение требования по зимнему содержанию автомобильных дорог, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения и необеспечение безопасного бесперебойного движения транспортных средств.

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области