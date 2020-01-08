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Vit
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лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
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Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области

8 января 2020, 11:57 |  ЖКХ

За невыполнение требований по очистке дорог в зимний период к ответственности привлечены должностные лица КОФ ТОО "Казахавтодор", сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Сотрудники управления административной полиции ДП  совместно местными исполнительными органами и представителями «Казахавтодора» ежедневно до окончания зимнего периода будут проводяить обследование автомобильных дорог региона.  

В ходе обследование автодорог уже выявлены недостатки в их содержании в виде снежного наката и переметов, также имеется снежный вал на бровке обочины

Сотрудники управления административной полиции привлекли сотрудников КОФ ТОО «Казахавтодор» к ответственности в соответствии со ст. 631 ч. 1 КоАП РК (невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения).

Санция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере двух, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей. 

Ответственные лица "Казахавтодора" будут оштрафованы за несвоевременную отчистку автодорог согласно Закону РК "О дорожном движении", ГОСТу СТ РК 33181-2014 «Зимнее содержание автомобильных дорог по обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах в зимний период, включающий защиту автомобильных дорог от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение и устранение зимней скользкости» и за невыполнение требования по зимнему содержанию автомобильных дорог, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения и необеспечение безопасного бесперебойного движения транспортных средств.

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

С такими штрафами работать вообще бессмысленно. Деньги получил, штраф оплатил, и на Багамы отдыхать.
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§ ACROS
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день штраф по 80 000 тенге? Хороший отдых. Штраф это одно, а репутация? Завтра влетишь в список недобросовестных поставщиков услуг и труба- никакого тендера нет тебе.
Правильно полиция делает, с себя ответственность снимает: мол это дорожники, плохо чистят. От всего этого только нам будет хорошо: может наладиться с очисткой и удобно будет ездить на дорогах.
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§ директор пляжа
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где же такие горы в Костанайской области.. как на первом фото.
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§ Vit
Re: Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А правда. Где это? Костанайская обл?
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§ Тот самый
Сотрудников "Казахавтодора" оштрафуют за плохую очистку дорог от снега в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора уже

[Исправлено: Тот самый, 08.01.2020 - 14:09]
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"Нужные деньги"
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В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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