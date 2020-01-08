Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в Костанае

Подозреваемых уже задержала полиция, но часть похищенных денег они успели потратить. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

На этом ЗиЛе предприниматель приехал на Складскую за выручкой

Разбойное нападение произошло 29 декабря на ул. Складской. Предприниматель приехал забирать выручку из магазина. Когда он уже возвращался к машине с водителем, на него напали двое мужчин в масках.

Нападавшие применили баллончик со слезоточивым газом и вырвали пакет с деньгами из рук. Пакет порвался и 3 млн тенге рассыпались на снегу, но все же 2,5 млн тенге нападавшие подобрали и скрылись с места происшествия.

- Потерпевший не смог сообщить никаких примет нападавших полиции, так как они были в масках, - сообщили в пресс-службе. - При проведении оперативных мероприятий мы получили зацепку и 31 декабря задержали подозреваемых: 32-х и 33-летних жителей областного центра. Задержали их в городе Тобыл.

Часть денег они уже успели потратить: погасить кредиты, сделать покупки к Новому году.

Подозреваемые арестованы. Ведется расследование.