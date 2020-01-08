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Vit
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лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
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Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в Костанае

8 января 2020, 10:30 |  Криминал

Подозреваемых уже задержала полиция, но часть похищенных денег они успели потратить. Об этом сегодня, 8 января, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

На этом ЗиЛе предприниматель приехал на Складскую за выручкой

Разбойное нападение произошло 29 декабря на ул. Складской. Предприниматель приехал забирать выручку из магазина. Когда он уже возвращался к машине с водителем, на него напали двое мужчин в масках.

Нападавшие применили баллончик со слезоточивым газом и вырвали пакет с деньгами из рук. Пакет порвался и 3 млн тенге рассыпались на снегу, но все же 2,5 млн тенге нападавшие подобрали и скрылись с места происшествия.

- Потерпевший  не смог сообщить никаких примет нападавших полиции, так как они были в масках, - сообщили в пресс-службе. - При проведении  оперативных мероприятий мы получили зацепку и 31 декабря задержали подозреваемых: 32-х и 33-летних жителей областного центра. Задержали их в городе Тобыл.

Часть денег они уже успели потратить: погасить кредиты, сделать покупки к Новому году.

Подозреваемые арестованы. Ведется расследование.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//31 декабря задержали подозреваемых: 32-х и 33-летних жителей областного центра. Задержали их в городе Тобыл.//

задержали в поселке Затобольск.
Тобыл 2 января вроде появился указ.
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§ Тот самый
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Задержали их в городе Тобыл


Всё из-за Тобыла. При Затобольске такой фигни не было!
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§ сайлау курманов
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3392
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.01.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не устаю повторять, украсть полдела, главное сохранить
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§ лимон
Re: Более 2 млн тенге отняли двое мужчин у предпринимателя в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, а деньги потраченные на погашения кредитов из банков возвращают потом? или просто сумму отжатую на них вешают?
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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