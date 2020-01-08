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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве// Так если честно можно о половине форумчан сказать) о интелектуальном одиночестве,ментальном) кому-то на работе скучно и о политике...
08.01.20 10:16
abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
Хотя спорить не буду,таблички факт Нужно обращаться в соответствующие органы кого задело данное решение по табличкам,пусть разъяснят )
08.01.20 10:11
ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня Интернет, завтра человечество ещё что то более совершенное изобретёт, но ЭТИКЕТ, правила хорошего тона, стандарты правописания никто никогда не отменял, надеюсь и не отменят. Капслок нажимаю...
08.01.20 10:10
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве рассмешила с утра. давно так не смеялся.. по себе судишь..понимаю..
08.01.20 10:09
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: И пишу на разные темы.не на одну. А не об одном и том же кругами. Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве... Спросите у Абайки-психолога...
08.01.20 10:06
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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае

8 января 2020, 10:04 |  ЖКХ

Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключения электроэнергии в ближайшие три дня. Об этом сообщается на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

Отключения коснутся  потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-213 (техническое обслуживание подстанции)

8 января 2020 года с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Колесная 1-15,
  • ул. Красный кузнец 1-54, 3/1-3/17,
  • ул. Буденного 1-72,
  • ул. Пионерская 1-51,
  • ул. Юный боец 2-38,

КТП-800 (техническое обслуживание подстанции)

8 января 2020 года с 14:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Назарбаева 195,197,199,
  • мкр. Элитный квартал 75.

ТП-546 (техническое обслуживание подстанции)

9 января 2020 года с 10:00 до 18:00

  • аквапарк «София»,
  • остановочный павильон.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 8.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 10-28, 2/1,2/2.

ТП-538 (техническое обслуживание подстанции)

10 января 2020 года с 10:00 до 18:00

  • детский дом «Дельфин»,
  • оздоровительный комплекс «Олимп +» по ул. Баймагамбетова,
  • магазин «Ника»,
  • Технодом-Арена,
  • АЗС по ул. Баумана,

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 4а.

Светофор:

  • пр. Абая – ул. Баумана.
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В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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