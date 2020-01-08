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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае
8 января 2020, 10:04 | ЖКХ
Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключения электроэнергии в ближайшие три дня. Об этом сообщается на сайте акима города.
Фото из архива "НГ"
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-213 (техническое обслуживание подстанции)
8 января 2020 года с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Колесная 1-15,
- ул. Красный кузнец 1-54, 3/1-3/17,
- ул. Буденного 1-72,
- ул. Пионерская 1-51,
- ул. Юный боец 2-38,
КТП-800 (техническое обслуживание подстанции)
8 января 2020 года с 14:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Назарбаева 195,197,199,
- мкр. Элитный квартал 75.
ТП-546 (техническое обслуживание подстанции)
9 января 2020 года с 10:00 до 18:00
- аквапарк «София»,
- остановочный павильон.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 8.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 10-28, 2/1,2/2.
ТП-538 (техническое обслуживание подстанции)
10 января 2020 года с 10:00 до 18:00
- детский дом «Дельфин»,
- оздоровительный комплекс «Олимп +» по ул. Баймагамбетова,
- магазин «Ника»,
- Технодом-Арена,
- АЗС по ул. Баумана,
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 4а.
Светофор:
- пр. Абая – ул. Баумана.
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