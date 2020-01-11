Бекет КАНТАРБАЕВ: Отдайте полис пациенту!

В Республике Казахстана в 2020 году внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Дошло оно, наконец, и до нас. В любой цивилизованной стране основой медицинского обслуживания является страхование здоровья.

Руководители многих учреждений, организаций и предприятий, поняв, что здоровье стоит дорого, выразили готовность компенсировать расходы на лечение своих работников и, естественно, оплачивать страховые медицинские полисы. Но как это осуществить? Если деньги через страховые компании будут напрямую перечисляться во все те же министерства, главки и лечебные учреждения, как планируется, они попадут все в ту же бездонную бочку, черпать из которой будут опять-таки только избранные.

Еще одна проблема - в том, что пациенты опять будут закреплены за определенными медицинскими учреждениями, а значит, они по-прежнему окажутся в полной зависимости от главных врачей, от своих лечащих врачей, от того, сочтут ли те нужным, например, направить пациента на консультацию, или нет. А если и направят, то туда, где применяются методики, которые нравятся им. Голос больного не будет услышан, так как деньги перечислены заранее и деваться пациенту просто некуда.

Страховой полис, кто бы его ни оплачивал, должен принадлежать больному. Только он сам выберет того врача (в том числе и главного), которого сочтет для себя лучшим. Лечащий же врач получит от этого полиса, как и от страховых полисов других больных, пожелавших лечиться у него, большую, соответствующую своим способностям, заработную плату.

Если страховой полис будет принадлежать больному, он сможет выбирать и любое медицинское учреждение, в том числе и лучшие наши центры: хирургии, кардиологии, онкологии, материнства и детства. Какое-то время, да, там будут очереди, но больной сам будет решать: ждать, если он хочет лечиться в избранном им центре, либо найти другую клинику, зная, что почти в любой есть специалисты высокого класса.

Когда больные получат право выбора и станут владельцами страховыхполисов, не исключено, что какой-то знаменитый центр останется без средств к существованию, если его репутация окажется надуманной. На мой взгляд, такие больничные учреждения должны будут прекратить свое существование. Введение страховой медицины этому поспособствует.

Во всем мире от пациента зависит финансовое положение и врача, и клиники. Для наших врачей, находящихся на твердом окладе, для наших лечебных учреждений, привыкших к убогому, не зависящему от качества лечения бюджетному финансированию, пациент - помеха. Получив страховой полис в собственные руки, больной обретет право на грамотное, профессиональное лечение по своему выбору.

Наше общество еще не осознало, что может означать введение у нас страховой медицины. К сожалению, общество не поняло этого, иначе вокруг темы - какой быть страховой медицине - кипели бы страсти, чего, к сожалению, нет.

Закон о страховой медицине, если он будет не таким, каким его хотят видеть некоторые медицинские ведомства и чиновники от медицины, последняя надежда на то, что наше здравоохранение выберется из кризиса.

Автор - врач-судмедэксперт КФ РГКП «ЦСЭ МЮ РК» ИСЭ по Костанайской области