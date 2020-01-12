Николай ВОРОНИН: Формула не есть действительность

«Формула отечественного патриотизма четкая и ясная: знание истории народа. вложения в государство, постоянное саморазвитие, честность, работоспособность, Праздный, лицемерный человек никогда не станет патриотом», - так сказал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтеров в декабре прошлого года. И выразил надежду, что находящиеся в зале молодые люди все патриоты.

Спорить не буду, сама формула, может быть, и правильная. Но в жизни не все происходит по формулам. Если взять во внимание, что ежегодно тысячи выпускников школ уезжают учиться в Россию и после окончания институтов там же и остаются, то о всеобщем патриотизме молодежи я бы не говорил. Если говорить об истории народа, то письменной истории у нас практически нет. А устные народные предания по своему свойству всегда подвергались вымыслам и изменениям. Это уже скорее не история, а «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Идем дальше. Когда из уст обитателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится грустно. Странно, что у многих «патриотов» огромные состояния. Как можно говорить об их честности?

У писателя Тынянова есть такое выражение: «Азиатская лень и важность». Не будем забывать, что и Казахстан расположен в Азии. Патриотизм должен состоять не из слов, а из дела. Это я к фразе президента о работоспособности.

Любовь к родине - самая яркая и сильная форма социального инстинкта, когда человек осознает и формулирует, что его желание счастья и блага своему народу сильнее, чем желание счастья и блага лично себе. И при столкновении интересов он ставит сам, лично, добровольно, по своему внутреннему чувству благо народа выше собственного. У нас много таких? На словах да. А на деле, судя по тому, как растаскивается страна, немного.

Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в ноябре 2019 года сообщил, что с 2012 года в республике наблюдается отрицательное сальдо внешней миграции. За последние 5 лет оно выросло в 2,3 раза. За 9 месяцев 2019 года 34 тысячи человек покинули Казахстан. За это время, несмотря на колоссальную поддержку, к нам прибыло всего 8 тысяч.

Вообще-то в этом вопросе много непонятного. Чем объяснить, что в прошлом немцы, попирая заветы патриотизма, толпами покидали свой фатерлянд, перебираясь в Россию? Никакие искусственные преграды не смогут остановить людей, которые хотят уехать. Можно только создавать условия для того, чтобы люди оставались. Плохо, когда успех определяется не количеством и качеством работы, а этничностью, расой, полом и классом. Как бы существует неравенство возможностей. Люди по большей части переселяются не в поисках сытности и комфортности, а в поисках стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

А пока у нас мораль, семья, искусство, образование, трудолюбие падают все ниже, увлекая за собой и чувство патриотизма.