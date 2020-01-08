Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области
Браконьеры убили самку кулана из числа выпущенных в дикую природу в 2018 году на территории охотничьего хозяйства "Тасты" в Костанайской области. Об этом сообщается на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Facebook, передает Tengrinews.kz.
Останки животного обнаружили сотрудники АСБК 26 декабря, когда приехали на место нахождения ошейника с GPS-передатчиком, который переставал показывать передвижения незадолго до этого.
При визуальном осмотре места была найдена только аккуратно отрезанная голова животного и разрезанный ошейник. Рядом были обнаружены следы автомашины. В последний раз эту самку видели живой 14 декабря.
Фото: facebook.com/ACBK.kz
"Данные об обнаружении убитого кулана были оперативно переданы в Управление полиции Аркалыка Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства на "краснокнижное" животное, начато следствие", - говорится в сообщении.
Этот кулан и еще восемь других особей были выпущены в природу в 2018 году в рамках совместной программы с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнерами по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 121
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве// Так если честно можно о половине форумчан сказать) о интелектуальном одиночестве,ментальном) кому-то на работе скучно и о политике...
Yudjin: Праздничное лицемерие
Хотя спорить не буду,таблички факт Нужно обращаться в соответствующие органы кого задело данное решение по табличкам,пусть разъяснят )
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня Интернет, завтра человечество ещё что то более совершенное изобретёт, но ЭТИКЕТ, правила хорошего тона, стандарты правописания никто никогда не отменял, надеюсь и не отменят. Капслок нажимаю...
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве рассмешила с утра. давно так не смеялся.. по себе судишь..понимаю..
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: И пишу на разные темы.не на одну. А не об одном и том же кругами. Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве... Спросите у Абайки-психолога...