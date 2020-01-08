Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области

Браконьеры убили самку кулана из числа выпущенных в дикую природу в 2018 году на территории охотничьего хозяйства "Тасты" в Костанайской области. Об этом сообщается на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Останки животного обнаружили сотрудники АСБК 26 декабря, когда приехали на место нахождения ошейника с GPS-передатчиком, который переставал показывать передвижения незадолго до этого.

При визуальном осмотре места была найдена только аккуратно отрезанная голова животного и разрезанный ошейник. Рядом были обнаружены следы автомашины. В последний раз эту самку видели живой 14 декабря.

Фото: facebook.com/ACBK.kz

"Данные об обнаружении убитого кулана были оперативно переданы в Управление полиции Аркалыка Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства на "краснокнижное" животное, начато следствие", - говорится в сообщении.

Этот кулан и еще восемь других особей были выпущены в природу в 2018 году в рамках совместной программы с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнерами по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.