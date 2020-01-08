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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве// Так если честно можно о половине форумчан сказать) о интелектуальном одиночестве,ментальном) кому-то на работе скучно и о политике...
08.01.20 10:16
abaika95
Yudjin: Праздничное лицемерие
Хотя спорить не буду,таблички факт Нужно обращаться в соответствующие органы кого задело данное решение по табличкам,пусть разъяснят )
08.01.20 10:11
ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня Интернет, завтра человечество ещё что то более совершенное изобретёт, но ЭТИКЕТ, правила хорошего тона, стандарты правописания никто никогда не отменял, надеюсь и не отменят. Капслок нажимаю...
08.01.20 10:10
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве рассмешила с утра. давно так не смеялся.. по себе судишь..понимаю..
08.01.20 10:09
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: И пишу на разные темы.не на одну. А не об одном и том же кругами. Ваши темы во флуде,в основном, говорят об одном - о Вашем одиночестве... Спросите у Абайки-психолога...
08.01.20 10:06
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Браконьеры убили краснокнижного кулана в Костанайской области

8 января 2020, 09:07 |  Государство

Браконьеры убили самку кулана из числа выпущенных в дикую природу в 2018 году на территории охотничьего хозяйства "Тасты" в Костанайской области. Об этом сообщается на странице Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Останки животного обнаружили сотрудники АСБК 26 декабря, когда приехали на место нахождения ошейника с GPS-передатчиком, который переставал показывать передвижения незадолго до этого.

 

При визуальном осмотре места была найдена только аккуратно отрезанная голова животного и разрезанный ошейник. Рядом были обнаружены следы автомашины. В последний раз эту самку видели живой 14 декабря.

Фото: facebook.com/ACBK.kz

"Данные об обнаружении убитого кулана были оперативно переданы в Управление полиции Аркалыка Костанайской области. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства на "краснокнижное" животное, начато следствие", - говорится в сообщении.

Этот кулан и еще восемь других особей были выпущены в природу в 2018 году в рамках совместной программы с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и зарубежными партнерами по восстановлению популяции куланов в Центральном Казахстане.
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В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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