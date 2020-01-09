Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?

Комитет по статистике сообщил, что инфляции в Казахстане по итогам 2019 года составила 5,4%, а цены на основные продовольственные товары, в сравнении с декабрем 2018 года, выросли от 7% до 27%. Причем официальный ценник отражает только усредненные данные по всей республике, что у многих казахстанцев, живущих в другой ценовой реальности, уже вызывает массу вопросов.

Но главная раскоряка в голове обывателя возникает не столько по поводу этого несоответствия, сколько после попыток сопоставить относительно благополучную цифру по инфляции с катастрофическим удорожанием, например, риса на 21,6% или говядины на 16,2%. Возможно ли такое в принципе?

Статистики говорят: возможно. Соглашаясь с тем, что методика расчета инфляции далеко не идеальна, они утверждают: в мире ничего более совершенного еще не придумали. Дело в том, что в Казахстане при расчете инфляции учитываются данные по 510 позициям потребительской корзины. Более половины - непродовольственные товары и платные услуги. Комитет по статистике сообщил, что цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,6%, в то время как на непродовольственные - на 5%, на платные услуги - на 0,7%.

В перечне платных услуг большую долю потребительской корзины занимают расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным Комстата, в прошлом году тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, холодную воду - на 7,7%, канализацию - на 7,2%, горячую воду - на 6,1%, вывоз мусора - на 3,7%, электроэнергию и газ, транспортируемый по распределительным сетям, - по 4,3% в каждом из этих видов.

Ощутили снижение этих расходов потребители или нет, сказать сложно, но такой расклад причину низкого уровня инфляции объясняет. Проблема в том, что если для правительства уровень инфляции важен, то обыватель живет повседневностью цен на товары каждодневного спроса. Его не успокоишь ссылкой на удержания инфляции в каком-то «приемлемом коридоре». Поводов для беспокойства у него более чем достаточно. Статистика показывает, что несколько лет цены на непродовольственные товары росли быстрее, чем на продовольствие.

Аналитики связывают это с проявлением рыночного механизма. В торговлю продтоварами увеличился приток денег от покупателей, что в условиях свободного ценообразования неминуемо привело к удорожанию. Но если вспомнить о предстоящем повышении зарплат некоторым бюджетникам и дополнительных выплатах другим категориям, то в 2020 году нас ждет еще большее удорожание продуктов питания? Или дополнительную денежную массу направят на другие расходы? Например, на повышение тарифов ЖКХ, плату на проезд в общественном транспорте, то есть в те сектора рынка, где ценообразование регулируется государством?

Вполне возможно. Правда, тут есть одно важное обстоятельство. В марте 2021 года истекает срок полномочий депутатов мажилиса. Удорожание жизни казахстанцев в 2020 году может отрицательно сказаться на итогах голосования для кандидатов от партии власти. Так что возможны два варианта: либо сдерживать цены на товары повседневного спроса и тарифы ЖКХ, либо выборы провести в очередной раз досрочно.