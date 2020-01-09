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abaika95
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Цитата-//Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии..// Ну вы я смотрю уже нафантазировали) и про Костана что он легенда и...
09.01.20 15:31
drakon
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09.01.20 15:09
yudjin
Новые указатели устанавливают на въезде и выезде из города Тобыл в Костанайской области
юля елиссева: Завтра Ленинский путь или другая госзаказная газета и про Тобыланды легенду придумает.. Дело времени и фантазии.. ооо... помню местный поэт Шаяхметов про кутталапский край так...
09.01.20 15:06
юля елиссева
"Раскачки не будет". Какое наказание ждет пьяных водителей с 11 января?
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09.01.20 15:02
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Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?

«Удорожание жизни в 2020 году повлияет на итоги голосования на выборах в 2021-м»
9 января 2020, 09:06 |  Мнения

Комитет по статистике сообщил, что инфляции в Казахстане по итогам 2019 года составила 5,4%, а цены на основные продовольственные товары, в сравнении с декабрем 2018 года, выросли от 7% до 27%. Причем официальный ценник отражает только усредненные данные по всей республике, что у многих казахстанцев, живущих в другой ценовой реальности, уже вызывает массу вопросов.

Но главная раскоряка в голове обывателя возникает не столько по поводу этого несоответствия, сколько после попыток сопоставить относительно благополучную цифру по инфляции с катастрофическим удорожанием, например, риса на 21,6% или говядины на 16,2%. Возможно ли такое в принципе?

Статистики говорят: возможно. Соглашаясь с тем, что методика расчета инфляции далеко не идеальна, они утверждают: в мире ничего более совершенного еще не придумали. Дело в том, что в Казахстане при расчете инфляции учитываются данные по 510 позициям потребительской корзины. Более половины - непродовольственные товары и платные услуги. Комитет по статистике сообщил, что цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 9,6%, в то время как на непродовольственные - на 5%, на платные услуги - на 0,7%.

В перечне платных услуг большую долю потребительской корзины занимают расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным Комстата, в прошлом году тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, холодную воду - на 7,7%, канализацию - на 7,2%, горячую воду - на 6,1%, вывоз мусора - на 3,7%, электроэнергию и газ, транспортируемый по распределительным сетям, - по 4,3% в каждом из этих видов.

Ощутили снижение этих расходов потребители или нет, сказать сложно, но такой расклад причину низкого уровня инфляции объясняет. Проблема в том, что если для правительства уровень инфляции важен, то обыватель живет повседневностью цен на товары каждодневного спроса. Его не успокоишь ссылкой на удержания инфляции в каком-то «приемлемом коридоре». Поводов для беспокойства у него более чем достаточно. Статистика показывает, что несколько лет цены на непродовольственные товары росли быстрее, чем на продовольствие.

Аналитики связывают это с проявлением рыночного механизма. В торговлю продтоварами увеличился приток денег от покупателей, что в условиях свободного ценообразования неминуемо привело к удорожанию. Но если вспомнить о предстоящем повышении зарплат некоторым бюджетникам и дополнительных выплатах другим категориям, то в 2020 году нас ждет еще большее удорожание продуктов питания? Или дополнительную денежную массу направят на другие расходы? Например, на повышение тарифов ЖКХ, плату на проезд в общественном транспорте, то есть в те сектора рынка, где ценообразование регулируется государством?

Вполне возможно. Правда, тут есть одно важное обстоятельство. В марте 2021 года истекает срок полномочий депутатов мажилиса. Удорожание жизни казахстанцев в 2020 году может отрицательно сказаться на итогах голосования для кандидатов от партии власти. Так что возможны два варианта: либо сдерживать цены на товары повседневного спроса и тарифы ЖКХ, либо выборы провести в очередной раз досрочно.
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Комментарии к новости
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§ ACROS
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шибаршин говорит по инерции, оставшей от эпохи предыдущего правления. Досрочные выборы ВСЕГДА были при первом президенте, который сейчас работает в должности Елбасы, это была его фишка, ноу-хау так сказать. Второй президент обещал неукоснительно придерживаться Конституции и Законов страны. Да, и видимых причин для досрочных выборов НЕТ: парламент - преданней не бывает; нефть дорожает - бюджет считали по 55$, сейчас торгуют по 70$; оппозиций ярой - её нема; инфляция, не надо смешить людей, - её нарисуют такой какой надо; транзит - всё равно ОНА будет.
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§ Тот самый
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.01.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Статистика:По данным Комстата, в прошлом году тарифы на центральное отопление снизились на 10,5%, горячую воду - на 6,1%


Снизились? Наоборот же КТЭК поднял в октябре. Еще и перерасчёт сделал задним числом за уже потреблённую воду.
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§ abaika95
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//катастрофическим удорожанием, например, риса на 21,6% или говядины на 16,2%.//



Поймал себя на мысли что забыл когда последний раз рис покупал) Добринцофф подскажи пожалуйста действительно так сильно подорожало все?)
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§ Добринцофф
Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Добринцофф подскажи пожалуйста действительно так сильно подорожало все?)

Из такого что действительно необходимо каждый день подорожало молоко,мясо,хлеб,яйцо,мука.
При этом сахар сильно подешевел,сейчас в рознице 160.
Электроэнергия,газ не подорожали.
Также поднялась цена на гречку и рис,но как по мне это не товары первой необходимости.
По овощам лук,картофель,капуста,морковь стоят примерно так же как и год назад.
Если подытожить то жизнь конечно подорожала.
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§ директор пляжа
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
всё равно ОНА будет.

откуда такая инфа? доводы или результаты предстоящих выборов? люди тоже не дураки, несогласных и при 1 было много.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если подытожить то жизнь конечно подорожала//



Дааа а где она дешевеет?)(вопрос риторический)
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.01.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каком-то африканском государстве не помню точно как называлась, инфляция так скакала,что допрыгнула до миллиардных нулей, тогда власти просто ввели в обращение самые настоящие американские доллары. Не знаю чем там все кончилось
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§ ACROS
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.01.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....откуда такая инфа? доводы или результаты предстоящих выборов? люди тоже не дураки, несогласных и при 1 было много.....
Как говорил дорогой и уважаемый И.В.Сталин: "..неважно как проголосуют, важно как посчитают..."
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен,не меняется смысл.....)

[Исправлено: abaika95, 09.01.2020 - 14:35]
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* Гога
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сайлау курманов

----100 триллионов долларов Зимбабве
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* Гога
Re: Евгений ШИБАРШИН: Опять досрочные выборы?
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.01.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен,не меняется смысл....

----Как вы быстро исправили - только прочитал - и уже нет коммента. А страна - поменялась , и теперь ** важно как посчитают**!
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Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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