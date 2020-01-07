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Победителей областного этапа республиканской предметной олимпиады наградили в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

7 января 2020, 14:26 |  Общество

Церемония закрытия 3-го областного этапа республиканской олимпиады учащихся по общеобразовательным предметам и награждения победителей прошла сегодня, 7 января, в городской школе детского творчества.

Наградили 207 учеников разных классов. Церемония растянулась на несколько часов.

В перерывах для зала, заполненного школьниками, выступали костанайские коллективы с танцами и музыкальными номерами.

Одним из обладателей золотой медали стал ученик 11 класса СШ № 5 Костаная Евгений ДЕТКИН. Его любимый предмет - история Казахстана.

- В таких олимпиадах участвую с 6 класса, мне история сразу приглянулась, - рассказал он "НГ". - В этом году много вопросов по восстанию 1916 года. Вопросы интересные. Например, мне необходимо было указать последние находки, связанные с национально-освободительным восстанием, указать методы исследования этого события. Часть вопросов была в форме тестов, во второй части отвечали в форме эссе.

Ученикам, наиболее профессионально раскрывшим свои знания на олимпиаде, вручили образовательные гранты в столичный "Astana International University" и костанайские вузы. Три гранта от КГПУ получили Ангелина Тетерева из затобольской школы-гимназии, Гулхан Габпар из Костомарской СШ Костанайского района и Ольга Телятник из СШ № 1 им. Димитрова Фёдоровского района.

Два гранта от КИнЭУ вручили Мадине Ахметовой из костанайского физико-математического лицея и Анаре Кусеевой из затобольской школы-гимназии им. Наушабаева. Три гранта КСТУ - выпускникам рудненской гимназии № 5 Артёму Видлацкому, Убаганской СШ Алтынсаринского района Бейбарысу Бораншы и ШОД им. Алтынсарина Назарбеку Кабиеву. Грант КГУ достался ученице школы-лицея № 2 Костаная Анастасии Лодяной.

А выпускнику 11 "А" класса гимназии № 5 Рудного Амиру МЕДИУБАЕВУ предложили сразу два гранта - от КГУ Байтурсынова и "Astana International University". Как сообщил Амир "НГ", пока он планирует поступать в МГУ им. Ломоносова, на факультет вычислительной математики и кибернетики. А гранты из вузов Костаная и Нур-Султана останутся в качестве запасного варианта.

- Я учусь в классе с углубленным изучением физики и математики, - рассказал Амир. - Участвовал в олимпиаде по математике, занял 1-е место. Задания по геометрии были сложнее, чем по алгебре. Участвую в олимпиадах очень давно. В начальной школе особых результатов не добивался, потом моя предрасположенность к точным наукам проявились в полной мере. Постепенно стал добиваться результатов в математике.

Отдельные награды вручили ученикам, учителям и школам по номинациям.

Лучшей школой общественно-гуманитарного направления признана костанайская гимназия им. Мауленова, естественно-математического направления - лицей-интернат "Бэлэм-инновация" для одарённых детей. В номинации "Лучшая команда" победили Костанай и Амангельдинский район.

Лучшим сельским учителем стала Айзада Амантаева из СШ Амангельдинского района. Она преподаёт казахский язык и литературу. А её ученик Жанагбыш Дуйсенбаев победил в номинации "Лучший сельский ученик".

Лучших учителей также отметили почётными грамотами. Среди них - учитель немецкого языка костанайской гимназии им. Горького Любовь ФИЛИНКОВА. Она работает в этой школе ещё с 1990 года.

- У нас немецкий идёт вторым языком, уроки раз в неделю, - рассказала Любовь Филинкова. - Всегда находятся ученики, которых заинтересует немецкий, мы с ними занимаемся дополнительно. Главное - чтобы было желание. На областную олимпиаду выставили 6 учеников. Многие из моих выпускников сдавали экзамены по немецкому языку на уровень В1 и В2. Выпускница прошлого года Даша Тупкало тоже была призёром республиканской олимпиады и потом поступила в Сант-Петербургский педагогический институт им. Герцена на учителя немецкого языка. Она - моя гордость.

Когда вручили все медали, школьники ещё долго не расходились. Они поднимались на сцену и фотографировались со своими наградами и учителями.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сант-Петербургский ----????
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§ Гога
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им дают здесь гранты - а они все равно уезжают . И вернутся ли ?? :-x
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§ abaika95
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Им дают здесь гранты - а они все равно уезжают . И вернутся ли ??//



Свобода выбора как-бы) не северная Корея не союз с железным зановесом) весь мир открыт,едь учись) свою то статистику знаете по России?сколько молодежи уехало,сколько хочет уехать за границу) Дудь Юра про это ролики снимает (пропогандирует) часто) про молодых и успешных Русских за границей)
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§ таноми52
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1480
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
из затобольской школы-гимназии,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37275#833285


ТОБЫЛЬСКАЯ школа-гимназия?
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§ ACROS
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 07.01.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то нет победителей из флагмана среднего образования: Назарбаев школы: или они идут вне конкурса по другой весовой категории или им "неинтересно" участвовать в первой лиге? Или участвовали и ничего не выиграли?
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§ abaika95
Победителей областного этапа республиканской предметной олимпиады наградили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.01.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Или участвовали и ничего не выиграли?//




Может быть и такое) распиарили НИШы а ни одного вундеркинда оттуда пока не вышло)
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§ Гога
Re: Победителей областного этапа республиканской предметной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1903
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.01.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
статистику знаете по России

----Знаю.Это тоже свобода выбора .
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Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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