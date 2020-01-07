Победителей областного этапа республиканской предметной олимпиады наградили в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Церемония закрытия 3-го областного этапа республиканской олимпиады учащихся по общеобразовательным предметам и награждения победителей прошла сегодня, 7 января, в городской школе детского творчества.
Наградили 207 учеников разных классов. Церемония растянулась на несколько часов.
В перерывах для зала, заполненного школьниками, выступали костанайские коллективы с танцами и музыкальными номерами.
Одним из обладателей золотой медали стал ученик 11 класса СШ № 5 Костаная Евгений ДЕТКИН. Его любимый предмет - история Казахстана.
- В таких олимпиадах участвую с 6 класса, мне история сразу приглянулась, - рассказал он "НГ". - В этом году много вопросов по восстанию 1916 года. Вопросы интересные. Например, мне необходимо было указать последние находки, связанные с национально-освободительным восстанием, указать методы исследования этого события. Часть вопросов была в форме тестов, во второй части отвечали в форме эссе.
Ученикам, наиболее профессионально раскрывшим свои знания на олимпиаде, вручили образовательные гранты в столичный "Astana International University" и костанайские вузы. Три гранта от КГПУ получили Ангелина Тетерева из затобольской школы-гимназии, Гулхан Габпар из Костомарской СШ Костанайского района и Ольга Телятник из СШ № 1 им. Димитрова Фёдоровского района.
Два гранта от КИнЭУ вручили Мадине Ахметовой из костанайского физико-математического лицея и Анаре Кусеевой из затобольской школы-гимназии им. Наушабаева. Три гранта КСТУ - выпускникам рудненской гимназии № 5 Артёму Видлацкому, Убаганской СШ Алтынсаринского района Бейбарысу Бораншы и ШОД им. Алтынсарина Назарбеку Кабиеву. Грант КГУ достался ученице школы-лицея № 2 Костаная Анастасии Лодяной.
А выпускнику 11 "А" класса гимназии № 5 Рудного Амиру МЕДИУБАЕВУ предложили сразу два гранта - от КГУ Байтурсынова и "Astana International University". Как сообщил Амир "НГ", пока он планирует поступать в МГУ им. Ломоносова, на факультет вычислительной математики и кибернетики. А гранты из вузов Костаная и Нур-Султана останутся в качестве запасного варианта.
- Я учусь в классе с углубленным изучением физики и математики, - рассказал Амир. - Участвовал в олимпиаде по математике, занял 1-е место. Задания по геометрии были сложнее, чем по алгебре. Участвую в олимпиадах очень давно. В начальной школе особых результатов не добивался, потом моя предрасположенность к точным наукам проявились в полной мере. Постепенно стал добиваться результатов в математике.
Отдельные награды вручили ученикам, учителям и школам по номинациям.
Лучшей школой общественно-гуманитарного направления признана костанайская гимназия им. Мауленова, естественно-математического направления - лицей-интернат "Бэлэм-инновация" для одарённых детей. В номинации "Лучшая команда" победили Костанай и Амангельдинский район.
Лучшим сельским учителем стала Айзада Амантаева из СШ Амангельдинского района. Она преподаёт казахский язык и литературу. А её ученик Жанагбыш Дуйсенбаев победил в номинации "Лучший сельский ученик".
Лучших учителей также отметили почётными грамотами. Среди них - учитель немецкого языка костанайской гимназии им. Горького Любовь ФИЛИНКОВА. Она работает в этой школе ещё с 1990 года.
- У нас немецкий идёт вторым языком, уроки раз в неделю, - рассказала Любовь Филинкова. - Всегда находятся ученики, которых заинтересует немецкий, мы с ними занимаемся дополнительно. Главное - чтобы было желание. На областную олимпиаду выставили 6 учеников. Многие из моих выпускников сдавали экзамены по немецкому языку на уровень В1 и В2. Выпускница прошлого года Даша Тупкало тоже была призёром республиканской олимпиады и потом поступила в Сант-Петербургский педагогический институт им. Герцена на учителя немецкого языка. Она - моя гордость.
Когда вручили все медали, школьники ещё долго не расходились. Они поднимались на сцену и фотографировались со своими наградами и учителями.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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