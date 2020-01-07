Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках

Жительница столицы пожаловалась на то, что рецепт врача не смогли разобрать ни в одной из аптек, в которые она обращалась. Ее обращение было опубликовано в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Pixabay.com

Девушка попросила помощи в расшифровке почерка врача у подписчиков паблика zhaloby_astana.

"Доброй ночи! Привезла вчера вечером меня скорая в больницу, сделали назначение. Сходила в 4 близстоящие аптеки. Ни одна фармацевт не смогла разобрать почерк. Как так? Я осталась без вечернего лечения. Утром тоже не знаю что делать. Может, кто распишет, да я бегом в аптеку? Боли остаются, а лечения нет", - написала девушка в Instagram-паблике zhaloby_astana.

В комментариях казахстанцы попытались ей помочь с расшифровкой. Однако это получилось не у всех. Многие восприняли профессиональный почерк врача с юмором.

"С таким почерком нужно вызывать экзорцистов и святой водой поливать", "Я понял, вам надо 7 препаратов купить , кроме цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ничего не понял", "Надо сохранить, когда подумаешь что у тебя почерк ужасный - посмотришь и успокоишься", "Дрлилилилилт лилили лилили, дрлилилилилили болды гой мынау, как Павел воля говорит", "Глаза чуть не сломала", "Я думала, у меня плохой почерк... Спасибо, что подняли мою самооценку!", "Самому врачу покажите, который написал этот шедевр! Сам не сможет прочитать сто пудов!!!", "Что непонятного? 1) влаллвтстч 2) шашажцт 3) худчовош 4) вззвчлоц 5) вззвьчту 6) узйтивнчьць 7) дучьоагу", - пошутили комментаторы.