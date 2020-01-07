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Генсек ООН: Планета пылает в огне

informburo.kz

7 января 2020, 11:06 |  Общество

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировым лидерам с призывом остановить эскалацию международных конфликтов, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт организации.

Фото с сайта news.un.org

"Новый год начался с потрясений в мире. Мы переживаем трудные времена. Геополитическое напряжение достигло наивысшей точки в этом веке. И потрясения нарастают. Нельзя больше быть уверенным даже в нераспространении ядерного оружия", – заявил генеральный секретарь ООН.

Он отметил, что всё больше стран принимают непредсказуемые решения c непредсказуемыми последствиями.

"Давайте не будем забывать об ужасных человеческих страданиях, порождаемых войной. Как всегда, обычные люди платят самую высокую цену", – сказал Антониу Гутерриш.

Глава ООН напомнил, что одновременно с напряжённой политической ситуацией сегодня продолжаются торговые и технологические конфликты.

"Наша планета пылает в огне. Повсюду в мире мы видим разочарованных и рассерженных людей. Мы видим всё больше проявлений социального недовольства, роста экстремизма, национализма и радикализма.Так дальше не может продолжаться", – отметил он.

Генсек сказал, что с большой обеспокоенностью следит за ростом глобальной напряжённости и находится в постоянном контакте с ведущими мировыми лидерами.

"Моё послание им простое и понятное: остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В начале года ситуация в мире обострилась после американской операции в Багдаде, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани.

Параллельно растёт неопределённость вокруг Ливии. 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию для поддержки правительства в Триполи.
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Генсек ООН: Планета пылает в огне
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4732
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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