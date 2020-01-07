В мессенджере WhatsApp появился "новогодний" вирус, который ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на смартфонах или компьютерах, сообщает informburo смо ссылкой на портал GizChina.

Фото портала GizChina

По информации портала, несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает.

Пользователи WhatsApp получают сообщения под видом поздравлений с прикреплёнными ссылками, которые ведут на заражённые вирусом сайты. Переход по этим ссылкам ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных смартфона или компьютера.

Пользователям, получившим поздравления от неизвестного отправителя, следует заблокировать адресат или убедиться, что сообщение безопасно и не содержит ссылок.