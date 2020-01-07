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В WhatsApp обнаружили "новогодний" вирус

7 января 2020, 10:34 |  Общество
В мессенджере WhatsApp появился "новогодний" вирус, который ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на смартфонах или компьютерах, сообщает informburoсмо ссылкой на портал GizChina.

Фото портала GizChina

По информации портала, несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает.

Пользователи WhatsApp получают сообщения под видом поздравлений с прикреплёнными ссылками, которые ведут на заражённые вирусом сайты. Переход по этим ссылкам ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных смартфона или компьютера.

Пользователям, получившим поздравления от неизвестного отправителя, следует заблокировать адресат или убедиться, что сообщение безопасно и не содержит ссылок.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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