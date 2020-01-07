Читательский рейтинг
В WhatsApp обнаружили "новогодний" вирус
7 января 2020, 10:34 | Общество
В мессенджере WhatsApp появился "новогодний" вирус, который ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных, хранящихся на смартфонах или компьютерах, сообщает informburoсмо ссылкой на портал GizChina.
Фото портала GizChina
По информации портала, несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает.
Пользователи WhatsApp получают сообщения под видом поздравлений с прикреплёнными ссылками, которые ведут на заражённые вирусом сайты. Переход по этим ссылкам ставит под угрозу конфиденциальность персональных данных смартфона или компьютера.
Пользователям, получившим поздравления от неизвестного отправителя, следует заблокировать адресат или убедиться, что сообщение безопасно и не содержит ссылок.
Последние новости
07.01.20 11:06 Генсек ООН: Планета пылает в огне
07.01.20 09:55 Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством
07.01.20 09:35 "Трасса очень даже рабочая" - как проходит чемпионат области по лыжным гонкам в Костанае
06.01.20 20:54 "Яко с нами Бог", - службу в честь Рождественского сочельника провели в главном храме Костанайской области
06.01.20 12:04 В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилие
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 7
Всего: 96
Вы гость здесь
Пользователей: 7
Всего: 96
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS: большинство из них Россия-матушка встретила НЕЛАСКОВО: для местных аборигенов они-ЧУЖАКИ, КАЗАХИ. Им до сих пор местные поджигают дома,сараи, сено и солому, травят их скот. Откровенная...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: maxsaf Первый . Второй - нормальный чел.
Рецепт столичного врача не смогли расшифровать в четырех аптеках
Латынь: бессмысленная и беспощадная :lol: [Исправлено: maxsaf, 07.01.2020 - 12:20]
Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS: Кто то может мне привести КОНКРЕТНЫЙ пример, что такого то человека НЕ ПРИНЯЛИ на госслужбу только ИЗ-ЗА НЕЗНАНИЯ казахского языка ? Сами некоторые КАЗАХИ работающие на госслужбе, причём на...
Yudjin: Праздничное лицемерие
ACROS: Насчёт Белоруси - ничего не могу сказать, уважаю эту страну; единственное - нет НИ ОДНОГО КАЗАХА на высших руководящих должностях, хотя там есть казахская диаспора. В Америке тоже,...