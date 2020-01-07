Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества. Текст поздравления опубликован на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

Фото akorda.kz

"Дорогие казахстанцы! Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества! Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему. Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее", - говорится в тексте.

Токаев отметил, что православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей независимости, являясь неотъемлемой частью общества.

"Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны. Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия! Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!" - заключил Президент.