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Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством

Tengrinews.kz

7 января 2020, 09:55 |  Государство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Рождества. Текст поздравления опубликован на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

Фото akorda.kz

"Дорогие казахстанцы! Поздравляю православных христиан нашей страны со светлым праздником Рождества! Уходящий в глубь веков, этот день побуждает верующих вновь обратиться к вечным ценностям гуманизма, милосердия и любви к ближнему. Межконфессиональное согласие является одним из важнейших факторов успешного развития Казахстана. Мы строим и развиваем нашу страну на основе фундаментального принципа единства в многообразии и поэтому уверенно смотрим в будущее", - говорится в тексте.

Токаев отметил, что православные христиане вносят значительный вклад в укрепление нашей независимости, являясь неотъемлемой частью общества.

"Вместе мы будем упорно трудиться для повышения благосостояния всех граждан нашей страны. Желаю всем православным христианам крепкого здоровья и благополучия! Пусть в нашем государстве всегда будут мир и единство!" - заключил Президент.
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В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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