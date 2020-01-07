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"Трасса очень даже рабочая" - как проходит чемпионат области по лыжным гонкам в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

7 января 2020, 09:35 |  Спорт

С 4-го по 7 января на новой лыжне, расположенной в 3 км от выезда из района КЖБИ в направлении Аулиекольской трассы, соревновались около 100 спортсменов из Костаная, Рудного, Костанайского, Узункольского районов и района Беимбета Майлина.


В гонке классическим ходом, которая прошла 4-5 января, мужчины бежали 15 км, женщины - 10 км. Дистанции большие, поэтому к участию в соревновании допустили только лыжников в возрасте до 2005 г. р.


Часть лыжни пролегает через лесопосадки, где зимой открываются удивительной красоты пейзажи.

- Трасса за городом, затишье небольшое, в отличие от города, - рассказала «НГ» тренер-судья Кристина САРКИСОВА. – Снег рыхлый, он долго лежал после метели и ещё не утоптан. Здесь ещё запланирован масс-старт 7 декабря: для мужчин на 10 км, для женщин - на 5 км.


Мастер спорта РК по лыжным гонкам, чемпион Казахстана Артём КОВАЛЁВ, выступавший под номером 1, пришёл к финишу первым среди мужчин с результатом 51 минута 56 секунд. Сам он родом из Костаная, здесь начинал свою спортивную карьеру, но сейчас тренируется в Алматы.


- На лыжах катаюсь с 8 лет, - рассказал Артём. – Дистанция хорошая, круг новый. Сложностей особенных нет, как и рельефа. В Костанае подъёмов нет, как в Щучинске или Алматы. Трасса намного легче преодолевается, но всё равно попотеть придётся. Для меня этот чемпионат - как тренировка.

Один из самых опытных участников, 48-летний лыжник из Костаная Вячеслав ГАРАНИН (на первом плане) пришёл к финишу пятым с результатом 54 минут 59 секунд. Новой трассой он остался доволен.


- Ветер сильный, местами снег рыхлый и палки проваливаются, трасса очень даже рабочая, - отмечает Вячеслав. – Даже по времени если судить, то обычно такую дистанцию проходят лыжники за 45 минут, а мне понадобилось на 10 больше. Это само за себя говорит. Ярких фаворитов гонки видно сразу. Артём Ковалёв - очень перспективный парень.

У мужчин все призовые места достались костанайцам. Серебро взял Алибек Нукеев (53 мин. 25 сек.), бронзу - Роман Низяев (53 мин. 33 сек.).

У женщин более широкая география призеров: бронза у Ксении Сыса из Костанайского района (41 мин. 53 сек.), серебро у Дарьи Сагимбаевой из Костаная (41 мин. 50 сек.), золото Кристины Прутниковой из района Беимбета Майлина (39 мин. 40 сек.).

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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