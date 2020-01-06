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electro
У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде
Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
06.01.20 19:01
alex_60
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06.01.20 18:41
dvb
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Я
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06.01.20 17:53
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У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде

Tengrinews.kz

6 января 2020, 16:15 |  Государство

Медицинская справка 086/у будет формироваться автоматически на основе последнего медицинского осмотра гражданина и запрашиваться при необходимости автоматически. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта autisminfo.ru

"Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Эти все медицинские записи будут храниться у нас в системах. Госорганы - ЦОН, МВД - будут отправлять запрос в систему о последнем медосмотре и автоматическом формировании справки 086/у", - рассказал Абишев.

По его словам, информация о здоровье относится к персональным данным и будет запрашиваться только с официального согласия гражданина.

"В бумажной форме начиная с апреля-мая справка требоваться не будет. Она уже себя изживет", - заверил вице-министр.

Медицинская справка 086/у - одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, она необходима при трудоустройстве, получении водительских прав и так далее. В декабре 2019 года стало известно, что медсправку переведут в электронный формат, благодаря чему она станет многоразовой.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18225
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, эту справку.
Никому, не нужная-
абсолютно... :oops: :-o
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§ Сяоми
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
Сяоми


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.01.20
Отправлено: 06.01.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде она только на полгода, или ошибаюсь?
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§ electro
Re: У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.01.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр.

Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
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В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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