У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде
Tengrinews.kz
Медицинская справка 086/у будет формироваться автоматически на основе последнего медицинского осмотра гражданина и запрашиваться при необходимости автоматически. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Эти все медицинские записи будут храниться у нас в системах. Госорганы - ЦОН, МВД - будут отправлять запрос в систему о последнем медосмотре и автоматическом формировании справки 086/у", - рассказал Абишев.
По его словам, информация о здоровье относится к персональным данным и будет запрашиваться только с официального согласия гражданина.
"В бумажной форме начиная с апреля-мая справка требоваться не будет. Она уже себя изживет", - заверил вице-министр.
Медицинская справка 086/у - одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, она необходима при трудоустройстве, получении водительских прав и так далее. В декабре 2019 года стало известно, что медсправку переведут в электронный формат, благодаря чему она станет многоразовой.
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У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде
Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
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