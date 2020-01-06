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У казахстанцев не будут требовать медсправку 086 в бумажном виде
Согласно профилактическим мерам каждый гражданин имеет право раз в год проходить бесплатный медицинский осмотр. Чет я не ощщущщаю-то, или с этого года так?
06.01.20 19:01
alex_60
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Зима же, поэтому и снег. Явление природы. Так предусмотрел создатель. Поэтому относиться надо к этому как к данности. Данной свыше. И радоваться. [Исправлено: alex_60, 06.01.2020 - 18:42]
06.01.20 18:41
dvb
Микрорайон "Северный" в Заречном - выехать на машине невозможно
Добринцофф: В Москве как то пару лет назад температура опустилась до -20,только про это и говорили,как же они там бедные выживут. Когда в Москве -20, то это воспринимается как -30 в Кустанае....
06.01.20 18:35
Я
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95: он самый крутой на свете никого не боится,это слышат Неужто вы впервые об этом узнали из статьи и не можете поверить в подобное ?
06.01.20 18:18
Дантист
В МВД объяснили поправки о наказании за домашнее насилие
Ужесточили называется. Предупреждение. Да уж... За побои человека-арест. За побои жены (гражданской жены, бывшей жены)отдельные статьи 73-1, 73-2 КОАП. Т.е. тем самым подчеркивается, что жена как бы...
06.01.20 17:53
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Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед отчетными встречами

6 января 2020, 15:33 |  Государство

Аким Костаная Кайрат Ахметов в конце января и начале февраля проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).

График отчетных встреч

жилой массив Дружба

Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А"

28 января

11.00

мкр. Аэропорт

СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4.

30 января

11.00

Центральная часть города

ГШДТ, ул. Алтынсарина,109

04.02.2020 г.

15.00

Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98).

Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.
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Комментарии к новости
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§ Дантист
Re: Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.01.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не могла ли НГ опубликовать график отчетов остальных акимов городов и районов?
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Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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