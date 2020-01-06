Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед отчетными встречами
Аким Костаная Кайрат Ахметов в конце января и начале февраля проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).
График отчетных встреч
|
жилой массив Дружба
|
Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А"
|
28 января
|
11.00
|
мкр. Аэропорт
|
СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4.
|
30 января
|
11.00
|
Центральная часть города
|
ГШДТ, ул. Алтынсарина,109
|
04.02.2020 г.
|
15.00
Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98).
Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.
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