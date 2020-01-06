Где костанайцы могут задать вопросы акиму города перед отчетными встречами

Аким Костаная Кайрат Ахметов в конце января и начале февраля проведет три отчетные встречи с населением. Первая пройдет в жилом массиве Дружба, вторая - в новом микрорайоне Аэропорт, третья, она же основная, в городской школе детского творчества (бывший Дворец пионеров).

График отчетных встреч

жилой массив Дружба Дружбинская СШ, ул. Школьная, 1 "А" 28 января 11.00 мкр. Аэропорт СШ № 29, ул. Дмитрия Герасимова, 4. 30 января 11.00 Центральная часть города ГШДТ, ул. Алтынсарина,109 04.02.2020 г. 15.00

Урны для вопросов и предложений размещены по этим же адресам, а также в акимата Костаная (ул. Пушкина, 98).

Кроме того, вопросы, предложения и замечания можно направить на официальную блог-платформу акима города Костанаяв blogs.egov.kz., а также на личную страницу акима города и руководителя аппарата в социальной сети Instagram.