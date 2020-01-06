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Пересек стоп-линию, пропуская скорую. Придет ли штраф?
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06.01.20 11:26
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Пересек стоп-линию, пропуская скорую. Придет ли штраф?

6 января 2020, 10:45 |  Государство

Казахстанские автолюбители высказываются на тему, нужно ли пропускать карету скорой помощи в ущерб себе, передает Тengrinews.kz.

В одном из Instagram-пабликов появился видеоролик. Автор публикации интересуется: может ли прийти штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение стоп-линии, если пропустить скорую помощь на перекрестке.

Один из пользователей признался, что несколько раз пропускал неотложку и ни разу не получал штрафы. Другой заявил, что наказание иногда все-таки выписывают. Некоторые комментаторы заявили, что такой штраф можно оспорить.

 

 

В полиции сообщили, что водителям всегда необходимо пропускать машины с включенными проблесковыми сигналами. Отмечается, что автолюбителям после этого должен прийти штраф, который можно бесплатно аннулировать.

"В такой ситуации, если скорая, пожарная и полицейская машина требует пропустить, необходимо это сделать. В таком случае вам придет штраф. С этим штрафом нужно приехать в территориальный департамент полиции и написать заявление на имя начальника управления административной полиции, чтобы с вас сняли этот штраф", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
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§ лимон
Re: Пересек стоп-линию, пропуская скорую. Придет ли штраф?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понятия пропустить в ПДД нет, есть требование уступить дорогу
общие положения п.22
уступить дорогу (не создавать помех) - означает, что участник дорожного движения не начинает, не возобновляет или не продолжает движение, не осуществляет какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость;
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