Как будут регистрировать иностранцев в Казахстане с 10 января?
Евгений ШИБАРШИН
Как сообщил сегодня, 5 января, на брифинге в ДП Костанайской области начальник управления миграционной службы Марат ДУТПАЕВ, с 10 января всем иностранцам, приехавшим в Казахстан на срок до 30 календарных дней, не нужно регистрироваться в полиции.
Фото Евгения ШИБАРШИНА
Эта обязанность возложена на принимающую сторону: физических или юридических лиц.
- Иностранные граждане при въезде в Республику Казахстан будут сразу регистрироваться органами пограничной службы, и этим будет даваться право пребывания до 30 календарных дней, - уточнил Дутпаев. – Этим же изменением внесена обязанность принимающей стороны об уведомлении миграционной службы о прибытии к ним иностранцев в течение 3-х календарных дней.
Уведомление можно будет сделать тремя способами: через визово-миграционный портал, через портал «электронного правительства», а также в письменном виде, написав заявление в миграционную службу.
- Если иностранцы захотят с какой-то целью пребывать в Казахстане более 30 дней, то вместо ранее продлеваемой регистрации теперь вводится понятие «разрешение на временное проживание», - добавил начальник управления миграционной службы. – Оно будет выдаваться вкладышем в паспорт на время проживания с указанием причины. Например, на работу – при наличии разрешения на работу или трудового соглашения, на учебу – при наличии документа о том, что он учится, возможно - на лечение или в целях туризма. Ответственность за получение разрешения на временное проживание возлагается на принимающую сторону.
Для иностранцев, прибывающих в Казахстан по визам, получение визы на определенный срок означает выдачу разрешения на проживание.
Для граждан СНГ, приезжающим в Казахстан, вводится еще одно новшество. Например, если гражданин Российской Федерации приезжает в Казахстан в частным порядке, допустим - 1 января, то в течение 180 дней (до 1 июля) он может пребывать в общей сумме не более 90 дней. Если данный срок будет исчерпан, то разрешение для следующего въезда в Казахстан он получит только после 1 июля.
- Такая норма есть и в других странах, например, для казахстанцев, въезжающим в Российскую Федерацию и Турецкую республику, - пояснил Кайрат Дутпаев.
Для принимающих лиц, нарушающих миграционное законодательство, предусмотрены меры административного воздействия. Физические лица могут получить предупреждение, юридические лица - оштрафованы.
Для справки – в 2019 году миграционной службой области за нарушения правил миграции к ответственности привлечено 2 418 человек, 17 по решению суда выдворены за пределы Казахстана.
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