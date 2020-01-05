Почему покривились опоры уличного освещения в Рудном?

В 2019 году в Рудном на улице Ленина заменили уличное освещение. Старые бетонные опоры убрали, установили новые – металлические. И вот через полгода некоторые опоры основательно "повело", пишет рудненский портал iagorod.

Фото с сайта iagorod

Снимок сделан на пересечении улиц Ленина и Гагарина. Особо внимательные горожане могут привести еще несколько таких примеров.

Правила устройства электроустановок РК предъявляют ряд требований к выполнению подобных работ. К примеру, в местах окончания воздушных линий должны устанавливаться анкерные опоры, способные выдержать тяжение кабеля, если речь идет о воздушном способе прокладки электропроводов. Который и был выбран проектной организацией, выполнявшей заказ местного акимата. Напомним, что замена уличного освещения проводилась за счет городского бюджета.

На пресс-конференции в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Рудного, которую провели под занавес 2019 года - 30 декабря – от портала iagorod.kz как раз и был озвучен вопрос относительно качества проведенных работ. У начальника отдела ЖКХ Олжаса УМУРЗАКОВА мы поинтересовались, почему была выбрана именно воздушная схема прокладки электропроводов? И был ли вообще проект по замене уличного освещения по Ленина?

- Конечно, проект есть. Он еще 2017 года, потому мы и торопились его реализовать, так как все сроки истекали. Мы выступили в роли менеджеров: нашли специалистов, они приняли проект, заключили договор, - ответил Умурзаков. - Сегодня технически несложные объекты государственной экспертизе не подлежат, их перевели на частную экспертизу. У таких организаций есть лицензии, и они ими дорожат. Проект по замене освещения по улице Ленина прошел экспертизу, авторский и технический надзоры. Что касается воздушного способа прокладки электропроводов – так запланировал проектировщик, и мы наземный ввод поддерживаем, ведь когда кабель под землей «стреляет», его надо раскопать, надеть муфту, но потом он снова «стреляет» в этом же месте, проверено уже. Также не будем забывать, что по улице Ленина проложена масса коммуникаций, а еще спецсвязь, что делает затруднительными любые работы под землей. По-хорошему улица Ленина давно нуждается в полной реконструкции, но это очень дорого, поэтому пока было принято решение заменить освещение, работали в стесненных условиях, опасаясь повредить какие-либо коммуникации. Также у данных опор есть плюс: в случае ДТП, когда машина врезается в столб освещения, а это происходит нередко, у водителя и пассажиров меньше шансов пострадать – столб просто упадет. А вот если врезаться в старую бетонную опору, тяжелых последствий не избежать.

Руководитель отдела ЖКХ заверил, что проектировщиком была учтена также и ледоветровая продольная и поперечная нагрузка на воздушную линию, а в местах, где опоры повело, нужно просто ослабить кабель. Олжас Умурзаков пообещал держать на контроле все возможные проблемы с опорами и проводами. Ведь впереди еще снегопады, ледяной дождь и масса других погодных «сюрпризов», которые часто приводят к различным авариям на воздушных линиях.

В 2019 году в Рудном за счет бюджета было также восстановлено освещение по улицам Мира, Качарской, Дзержинского, Свердлова, по проспекту Студенческому. В следующем году в приоритете будет освещение подходов и подъездов к детским садам и школам.