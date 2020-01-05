Декретные выплаты и социальные пособия в 2020 году. Что изменится?
Пенсии увеличены на 7%, а социальные выплаты – на 5% по сравнению с 2019 годом.
С 2020 года в Казахстане повысили величину прожиточного минимума (до 31 183 тенге) и минимального расчётного показателя (до 2 651 тенге). Это базовые показатели, от размера которых зависят различные пособия.
Informburo.kz совместно с Министерством труда и социальной защиты населения рассказывает, как изменятся пенсии, декретные выплаты и социальные пособия в этом году.
№1. Как изменился пенсионный возраст и размер пенсий?
Размер пенсионных выплат по возрасту увеличился на 7%:
- минимальный размер базовой пенсионной выплаты теперь равен 16 839 тенге;
- минимальная пенсия – 38 636 тенге;
- максимальная пенсия – 121 946 тенге.
Пенсионный возраст для мужчин остался прежним – 63 года. Для женщин с 2018 года он повышается на полгода, пока к 2027 году не достигнет 63 лет:
- с 1 января 2020 года – 59,5 лет;
- с 1 января 2021 года – 60 лет;
- с 1 января 2022 года – 60,5 лет;
- с 1 января 2023 года – 61 год;
- с 1 января 2024 года – 61,5 лет;
- с 1 января 2025 года – 62 года;
- с 1 января 2026 года – 62,5 года;
- с 1 января 2027 года – 63 года.
№2. На сколько увеличили пособие по инвалидности?
Государственные социальные пособия по инвалидности, а также социальные выплаты на случай утраты трудоспособности увеличили на 5%.
Пособие по инвалидности от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания:
- I группа – 59 872 тенге;
- II группа – 47 710 тенге;
- III группа – 32 431 тенге.
Дети-инвалиды до 16 лет будут получать в 2020 году 43 657 тенге. Семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, – 43 657 тенге.
Инвалиды с детства, а также дети-инвалиды от 16 до 18 лет:I группа – 59 872 тенге;
II группа – 49 581 тенге;
III группа – 37 420 тенге.
№3. Как изменилось пособие по потере кормильца?
Размер выплат по случаю потери кормильца зависит от того, сколько иждивенцев было у кормильца:
- при одном иждивенце – 26 818 тенге;
- при двух – 46 463 тенге;
- при трёх – 57 689 тенге;
- при четырёх – 61 119 тенге;
- при пяти – 63 302 тенге;
- при шести и более – 65 797 тенге.
№4. Каким будет единовременное пособие по рождению ребёнка?
Размер пособия при рождении ребёнка зависит от его очерёдности:
- если это первый, второй или третий ребёнок в семье, то пособие выплачивается в размере 100 738 тенге;
- при рождении четвёртого и более –167 013 тенге.
При рождении двойни, тройни и так далее выплату начисляют на каждого ребёнка.
№5. Как изменился размер пособия по уходу за ребёнком до года?
Пособие начисляют ежемесячно, пока ребёнку не исполнится год. Его выплачивают из двух источников:
- республиканского бюджета,
- государственного фонда социального страхования.
Из бюджета его получают все не трудоустроенные до выхода в декрет матери. Размер зависит от количества детей в семье:
- на первого ребёнка –15 270 тенге;
- на второго – 18 054 тенге;
- на третьего – 20 811 тенге
- на четвёртого и более – 23 594 тенге.
Трудоустроенная женщина, за которую работодатель отчислял деньги в Фонд социального страхования, имеет право на два вида выплат:
- пособие по уходу за ребёнком до одного года – 40% от среднемесячного дохода матери за последние два года;
- выплата по беременности и родам, её размер также зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев.
№6. Сколько будут получать многодетные семьи?
С 1 января 2020 года вводят отдельное пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Его будут назначать независимо от доходов семьи в размере:
- на четверых детей – 42 496 тенге;
- на пятерых детей – 53 127 тенге;
- на шестерых детей – 63 757 тенге;
- на семерых и более детей – 74 388 тенге.
Матери-героини, награждённые подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или же орденом "Материнская слава" будут также получать ежемесячно 16 967 тенге.
№7. Какой будет адресная социальная помощь?
Назначать АСП будут ежеквартально тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума (ПМ в 2020 году = 31 183 тенге), то есть 31 183 Х 70% = 21 828 тенге. Назначать АСП будут всем семьям с низкими доходами, то есть многодетные смогут рассчитывать и на пособие для детей, и на АСП.
Возьмём для примера семью, где восемь детей и двое взрослых: отец – инвалид третьей группы, мать – награждена орденом за воспитание детей. Дети: пятеро школьников, один из которых инвалид до 16 лет и трое детей дошкольного возраста. Их доходы:
- пособие по инвалидности III группы – 37 420 тенге;
- пособие по инвалидности на ребёнка – 43 657 тенге (не учитывается);
- пособие матери, награждённой подвесками "Алтын Алқа" или "Күміс алқа" – 16 973 тенге (не учитывается);
- пособие по уходу за ребёнком-инвалидом – 43 657 тенге;
- пособие многодетной семье – 74 388 тенге.
Если сложить доход, который учитывается, то получается сумма в 155 465 тенге. Доход на каждого члена семьи выходит 15 546 тенге. Размер АСП на каждого члена семьи составит прожиточный минимум минус среднедушевой доход (31 183 – 15 546 = 15 637). Эту сумму умножают на всех членов семьи (15 635 Х 10), получается сумма полагающейся АСП 156 370 тенге.
№8. Сколько будет стоить оформление документов?
В 2020 году оформление паспорта обойдётся:
- в течение 15 дней – в 21 208 тенге;
- в течение суток – 26 191 тенге.
Новое удостоверение личности:
- в течение 15 дней – 530 тенге;
- в течение семи дней в районах и областях – 1 116 тенге;
- в течение пяти дней (в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Актобе – в течение трёх дней) – 2 752 тенге;
- в течение трёх дней (в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Актобе – в течение суток) – 4 983 тенге.
Штраф за несвоевременное обращение за удостоверением личности –18 557 тенге.
Регистрация брака стоит 2 651 тенге, а повторная выдача свидетельства 1 325 тенге. Водительские права можно получить за 3 314 тенге. Свидетельство о рождении выдаётся бесплатно, но повторная выдача стоит уже 1 325 тенге.
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