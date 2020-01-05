Пенсии увеличены на 7%, а социальные выплаты – на 5% по сравнению с 2019 годом.

С 2020 года в Казахстане повысили величину прожиточного минимума (до 31 183 тенге) и минимального расчётного показателя (до 2 651 тенге). Это базовые показатели, от размера которых зависят различные пособия.

Informburo.kz совместно с Министерством труда и социальной защиты населения рассказывает, как изменятся пенсии, декретные выплаты и социальные пособия в этом году.

№1. Как изменился пенсионный возраст и размер пенсий? Размер пенсионных выплат по возрасту увеличился на 7%: минимальный размер базовой пенсионной выплаты теперь равен 16 839 тенге;

минимальная пенсия – 38 636 тенге;

максимальная пенсия – 121 946 тенге. Пенсионный возраст для мужчин остался прежним – 63 года. Для женщин с 2018 года он повышается на полгода, пока к 2027 году не достигнет 63 лет: с 1 января 2020 года – 59,5 лет;

с 1 января 2021 года – 60 лет;

с 1 января 2022 года – 60,5 лет;

с 1 января 2023 года – 61 год;

с 1 января 2024 года – 61,5 лет;

с 1 января 2025 года – 62 года;

с 1 января 2026 года – 62,5 года;

с 1 января 2027 года – 63 года.

№2. На сколько увеличили пособие по инвалидности? Государственные социальные пособия по инвалидности, а также социальные выплаты на случай утраты трудоспособности увеличили на 5%. Пособие по инвалидности от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания: I группа – 59 872 тенге;

II группа – 47 710 тенге;

III группа – 32 431 тенге. Дети-инвалиды до 16 лет будут получать в 2020 году 43 657 тенге. Семьи, воспитывающие ребёнка-инвалида, – 43 657 тенге. Инвалиды с детства, а также дети-инвалиды от 16 до 18 лет: I группа – 59 872 тенге;

II группа – 49 581 тенге;

III группа – 37 420 тенге. I группа – 59 872 тенге;II группа – 49 581 тенге;III группа – 37 420 тенге.

№3. Как изменилось пособие по потере кормильца? Размер выплат по случаю потери кормильца зависит от того, сколько иждивенцев было у кормильца: при одном иждивенце – 26 818 тенге;

при двух – 46 463 тенге;

при трёх – 57 689 тенге;

при четырёх – 61 119 тенге;

при пяти – 63 302 тенге;

при шести и более – 65 797 тенге.

№4. Каким будет единовременное пособие по рождению ребёнка? Размер пособия при рождении ребёнка зависит от его очерёдности: если это первый, второй или третий ребёнок в семье, то пособие выплачивается в размере 100 738 тенге;

при рождении четвёртого и более –167 013 тенге. При рождении двойни, тройни и так далее выплату начисляют на каждого ребёнка.

№5. Как изменился размер пособия по уходу за ребёнком до года? Пособие начисляют ежемесячно, пока ребёнку не исполнится год. Его выплачивают из двух источников: республиканского бюджета,

государственного фонда социального страхования. Из бюджета его получают все не трудоустроенные до выхода в декрет матери. Размер зависит от количества детей в семье: на первого ребёнка –15 270 тенге;

на второго – 18 054 тенге;

на третьего – 20 811 тенге

на четвёртого и более – 23 594 тенге. Трудоустроенная женщина, за которую работодатель отчислял деньги в Фонд социального страхования, имеет право на два вида выплат: пособие по уходу за ребёнком до одного года – 40% от среднемесячного дохода матери за последние два года;

выплата по беременности и родам, её размер также зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев.

№6. Сколько будут получать многодетные семьи? С 1 января 2020 года вводят отдельное пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Его будут назначать независимо от доходов семьи в размере: на четверых детей – 42 496 тенге;

на пятерых детей – 53 127 тенге;

на шестерых детей – 63 757 тенге;

на семерых и более детей – 74 388 тенге. Матери-героини, награждённые подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или же орденом "Материнская слава" будут также получать ежемесячно 16 967 тенге.

№7. Какой будет адресная социальная помощь? Назначать АСП будут ежеквартально тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума (ПМ в 2020 году = 31 183 тенге), то есть 31 183 Х 70% = 21 828 тенге. Назначать АСП будут всем семьям с низкими доходами, то есть многодетные смогут рассчитывать и на пособие для детей, и на АСП. Возьмём для примера семью, где восемь детей и двое взрослых: отец – инвалид третьей группы, мать – награждена орденом за воспитание детей. Дети: пятеро школьников, один из которых инвалид до 16 лет и трое детей дошкольного возраста. Их доходы: пособие по инвалидности III группы – 37 420 тенге;

пособие по инвалидности на ребёнка – 43 657 тенге (не учитывается);

пособие матери, награждённой подвесками "Алтын Алқа" или "Күміс алқа" – 16 973 тенге (не учитывается);

пособие по уходу за ребёнком-инвалидом – 43 657 тенге;

пособие многодетной семье – 74 388 тенге. Если сложить доход, который учитывается, то получается сумма в 155 465 тенге. Доход на каждого члена семьи выходит 15 546 тенге. Размер АСП на каждого члена семьи составит прожиточный минимум минус среднедушевой доход (31 183 – 15 546 = 15 637). Эту сумму умножают на всех членов семьи (15 635 Х 10), получается сумма полагающейся АСП 156 370 тенге.