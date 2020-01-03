Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.
Трагедия произошла 3 января на 15-м километре автодороги Костанай-Сарыколь, где столкнулись ВАЗ-2170 и "Мицубиси-Лансер", сообщает пресс-служба ДВД.
Иллюстративное фото с сайта mns.com
44-летний водитель автомобиля "Мицубиси", двигаясь по направлению в .Костанай, не правильно выбрал скоростной режим, наехал на колею и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной ВАЗ, под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, пятилетний ребенок умер по дороге в областную детскую больницу. Пассажир "Мицубиси Лансер " доставлен скорой помощью в больницу, где врачи борятся за его жизнь.
Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать агрессивной езды и быть особенно бдительными в условиях гололедицы. .
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 110
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Новый город появился в Костанайской области
Как сказал К.Маркс в письме своей дочери Эжен: "...этому Семейкину ничто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ не чуждо...". Он такой же как и ВСЕ ЭТИ люди проголосовавшиеся на собрании местного сообщества; он ...
Новый город появился в Костанайской области
Николаич I: Плохо, очень плохо. И переименование плохо, и статус города нам не нужен, ведь у людей теперь заберут 25% сельских. От того что сделали городом, мы лучше жить не станем, а от того что...
Новый город появился в Костанайской области
Сейчас ещё думаю комедия высшего пилотажа может быть! Представляете журналисты всяких сми поприлетают как грачи на новый город? :lol: :lol: :lol: В туфельках лакированных с маникюром, педикюром ...
Новый город появился в Костанайской области
Николаич I: Затобольску присвоить статус города??? Токаев с ума сошёл? Он наш посёлок вобще видел? Хотя бы в гугл-картах. Сплошной частный сектор, люди разводят кур, коров и поросят, копаются в...
Нью-Йорк - не Америка, еду по штатам
На тяжелом траке если оказался в обед с одной стороны от Москвы, к примеру на Ярославке, а дом на противоположном конце города, на Ленинском проспекте, или продолжении, на Киевке допустим, то о...