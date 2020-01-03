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Новый город появился в Костанайской области
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03.01.20 22:14
Серый волк
Новый город появился в Костанайской области
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Новый город появился в Костанайской области
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Два человека, один из которых ребенок, погибли в ДТП в Костанайской области.

3 января 2020, 21:02 |  Происшествия

Трагедия произошла 3 января на 15-м километре автодороги Костанай-Сарыколь, где столкнулись ВАЗ-2170 и "Мицубиси-Лансер", сообщает пресс-служба ДВД.

Иллюстративное фото с сайта mns.com

44-летний водитель автомобиля "Мицубиси", двигаясь по направлению в .Костанай, не правильно выбрал скоростной режим, наехал на колею и, не справившись с  управлением, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной ВАЗ, под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, пятилетний ребенок умер по дороге в областную детскую больницу. Пассажир "Мицубиси Лансер " доставлен скорой помощью в больницу, где врачи борятся за его жизнь.

Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД, избегать агрессивной езды и быть особенно бдительными в условиях гололедицы. .
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Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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