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Дачный домик сгорел в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 января 2020, 15:31 |  Происшествия

Дачный домик в СО "Чапаево" в Костанае загорелся сегодня, 3 января, около 14.00. Тушить огонь выехали два пожарных расчета.

- Пожарные машины не смогли доехать до дачного домика из-за заметенного снегом проезда, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Пожарным пришлось проложить магистральную линию из 6-ти рукавов, каждый из которых в длину составляет 20 метров. Рукава бросали через другие дачные участки. Сначала пожарные вынесли газовый баллон, потом потушили пожар.

Площадь пожара составила 40 кв.м, сгорел почти весь дом. Он был нежилым, жертв и пострадавших нет. Владельцы домика живут в Костанае.

Как рассказал Талгат Какимов, 2 января пожарные провели специальные рейды на дачах и предупредили проживающих в домиках людей о мерах безопасности. Причина возгорания нежилого домика выясняется.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чапаевские дачи в народе это называлось.
"Чапаево" - неместное выражение. :-)
Очень старые дачи. Второй волны.
Самые первые "на Кирпичной" были созданы.
Трудно сказать в какой последовательности в конце 60-х - начале семидесятых, по Рудненской трассе слева за КЖБИ до Мехколонны. их так и прозвали "Кэжэбэинские" :lol: и Чапаевские.
Затем весь город был окружен.
Краснопартизанские,
За теплицами по Введенской,
за гагаринскими мостами,
затобольские,
мелиоратор, железобетонщик.
За Кунаем по Рудненской куча, разрослись и слились затобольские.

Все они не только давали возможность выращивать, но и способствовали созданию зелёного кольца вокруг города, которое ослабляло ветра и нагон пыли, и ещё ощутимо увлажняли воздух вокруг города.
Делая его комфортным, а не пустынным.
Зимой эти же дачи работали снегозадержанием. и метели не заносили промышленные предприятия окраин и улицы сугробами в три метра.
До этого в довоенное время по воспоминаниям жителей занесенный частный сектор по самые трубы был не редкостью.
А уже в восьмидесятых годах путешествуя на лыжах сугробы размером с дачный домик можно было увидеть как раз на дачах.
Ещё интересно отличать резкие изменения в строительстве.
Если в 60-х дачи - сплошные деревянные домики или крохотные кирпичные. То к концу 70-х отлично видно выросший индустриальный потенциал и города и жителей. Сплошные из силикатного кирпича среднего размера. Силикатный кирпич стал основным материалом.
Затем все знают что призошло. и наступила эпоха БУ кирпича с развалин. :lol:
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§ Серый волк
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на дачах теперь зимой стали жить беженцы, которых у чинушек якобы нет вообще!
Эдакие несуществующие люди! Эти чиновники не могут признать среди своих успехов целы лагеря беженцев на летних дачах зимой. В Палестине признают, организовывают быт лагерей беженцев, а в акунамататии надувшись как индюки в акиматах делают вид что их нет вообще.


От того и пожары, что эти люди нелегальны, вынуждены прятаться, а полицейские преступники и чинуши только запугивают вместо организации помощи.






Ситуация комедийная, которая казалась вообще нереальной и смешной в счастливых семидесятых годах... :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
сайлау курманов


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Сообщений: 3379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ровно год назад пригласил старого приятеля Ромку что жил на даче, пережить зиму в комфорте в теплой времянке. Он с радостью переехал ко мне с двумя котами, собакой, прихватив нехитрый скарб и красавицу подругу Альмиру которая бросив двоих детишек и мужа перебежала жить к новому сожителю. Тут по причине негде жить явился ко мне мой бывший детдомовскии опекаемый Макс, который только что вернулся из мест неотдаленных. Вся кампания дружно отметила новогодние праздники и настали будни. Веселую и озорную Альмиру сыпали с двух сторон комплиментами за ее кулинарные шедевры. Но тут Рома обратил внимание, что конкурирующая сторона в лице Макса превосходит в своих комплиментах на что Альмира отвечала искренне за что получила увесистую оплеуху. Тут завязалась драка куда я прибежал на громкие причитания потерпевшей.
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§ сайлау курманов
Re: Дачный домик сгорел в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3379
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.01.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодой и горячий Макс давно не видавшии женской ласки отчаянно боролся за свою новую любовь, а почти пожилой и вечно прокуренный Рома легко проиграл первую схватку и ничего не оставалось как собрать вещи и свалить к своей сестре на постой. Не работающий и вечно нищий Макс может быть и хорош в постели, но более ничего не мог предложить своей возлюбленной. Тогда вдоволь поизголодавшись по хлебу насущному Альмира решила вернуться в родной очаг к своим детям и родному мужу Андрюхе. Ничего не ведающий про дела своей суженной верный муж и отец своих детей Андрей был безмерно рад возвращению жены что даже не расспрашивал где была эти две недели мать его детей. Вот такое новогоднее чудо произошло в прошлом году. Нынче Макс опять сидит, Ромка живёт с другой, а счастливую супружескую чету видел на сельхоз ярмарке перед новым годом.
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§ Серый волк
Дачный домик сгорел в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 17:53
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