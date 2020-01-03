Дачный домик сгорел в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Дачный домик в СО "Чапаево" в Костанае загорелся сегодня, 3 января, около 14.00. Тушить огонь выехали два пожарных расчета.
- Пожарные машины не смогли доехать до дачного домика из-за заметенного снегом проезда, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Пожарным пришлось проложить магистральную линию из 6-ти рукавов, каждый из которых в длину составляет 20 метров. Рукава бросали через другие дачные участки. Сначала пожарные вынесли газовый баллон, потом потушили пожар.
Площадь пожара составила 40 кв.м, сгорел почти весь дом. Он был нежилым, жертв и пострадавших нет. Владельцы домика живут в Костанае.
Как рассказал Талгат Какимов, 2 января пожарные провели специальные рейды на дачах и предупредили проживающих в домиках людей о мерах безопасности. Причина возгорания нежилого домика выясняется.
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