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Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: А я не понимаю че бутч говорит. Очень страшно попасть в окружение такое где вокруг все говорят на китайском языке)
03.01.20 12:43
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Просто музыка для ушей! Если скрипучие переливы не смазанных колёс старенькой телеги для Вас музыка, то вкус у Вас очень экзотический.
03.01.20 12:43
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Вы же в достаточной степени разумный человек чтобы понимать что отсутствие способности к критическому мышлению есть суть такой неизлечимый дефект отдельного индивидуума, а Макс, Вы...
03.01.20 12:37
Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Два раза перечитал статью "Как уйти от компьютерного рабства", и так и не понял: куда уйти? И было бы весьма удивительно если бы Вы поняли куда уйти, читая статью о том как ...
03.01.20 12:36
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon, скоро пополнишь свою коллецию аватарок - появились новые форумчане -Сяоми (что-то мне напоминает) и KAZATOGOL :-)
03.01.20 12:31
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Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году?

3 января 2020, 11:13 |  Государство

В високосном 2020 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Для удобства граждан часть выходных дней в предстоящем году планируют перенести, чтобы продлить праздники, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото luxfon.com

2020 по традиции начнется с выходных дней на Новый год, празднование которого продлится 4 дня - 1, 2, 3 и 4 января, а вот воскресенье 5 января будет рабочим, 6 тоже, но уже 7 января казахстанцы вновь отдохнут в честь православного Рождества.

Дни отдыха приходятся на национальные и государственные праздники и выходные. Национальным праздником в Казахстане является День Независимости, который отмечают 16 и 17 декабря.

Самые длинные выходные в 2020 году (без учета шестидневки) будут в марте, мае и декабре.

В Международный женский день казахстанцы отдохнут три дня - 7,8 и 9 марта, а в Наурыз - пять дней с 21 по 25 марта включительно.

В мае выходные праздничные дни придутся на 1-3 мая в честь Праздника единства народа Казахстана, а также 7-9 мая в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы. Отметим, что обычно 8 мая считается рабочим днем, но так как праздничное 9 мая в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится с понедельника 11 мая на пятницу 8 мая.

В декабре выходными днями станет вторник 1 декабря в честь Дня Первого Президента, а также 16-19 декабря в честь Дня Независимости. Чтобы продлить выходные казахстанцам, в этом году пятница 18 декабря станет выходным днем, а воскресенье 20 декабря - рабочим.

Также праздничные выходные ждут казахстанцев в июле - с 4 по 6 число в честь Дня столицы и с 31 июля по 2 августа в честь мусульманского Курбан-айта. В августе казахстанцев порадует День Конституции, который будет отмечаться с 29 по 31 число.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В нескольких регионах России объявили 31 декабря нерабочим днем. Нужно ли и в Казахстане внести такое изменение в законодательство?
Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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