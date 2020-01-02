Как Магнитогорск встретил годовщину взрыва многоэтажки, при котором погибло 39 человек

Прошел ровно год с момента взрыва жилой многоэтажки в Магнитогорске, унесшего жизни 39 человек. За весь прошедший 2019 случилось многое: от чудесного спасения 11-месячного Вани Фокина, извлеченного из-под обломков на вторые сутки, до угроз голодовки от женщины, которая требовала компенсацию за утраченное муниципальное жилье. Не было за год только одного — четких слов о причинах происшествия.

Фото znak.com

Ведь сначала власти говорили, что взорвался бытовой газ, а затем появились данные, что трагедия стала результатом теракта. Следствие, возбудившее дело по факту ЧП, молчит. Сегодня же Магнитогорск вспомнил тех, кто погиб или пострадал в канун прошлого Нового года. И, кажется, молчание перекинулось и на простых людей. Поминки прошли тихо, немногословными были даже чиновники. Как город встретил годовщину трагедии — в материале Znak.com.

В сквер, разбитый на месте обрушившихся подъездов дома на Карла Маркса, 164, люди начали приходить к шести часам утра. Первыми его посетили родные погибших, за ними — бывшие жильцы многоэтажки и жители микрорайона. Всего к моменту, когда часы показали ровно год с момента трагедии, в 6:02, между двумя частями некогда единого здания находились около 15 человек.

Потерявшие близких не могли рассказать о своем горе. Женщины едва сдерживались, чтобы не разрыдаться, прикрывая лицо рукой. Одна из них прижимала к себе фотографию погибшего родственника и никому не желала показывать снимок, кроме своих знакомых. Мужчины молча смотрели на место возложения цветов. Мемориал соорудили из пластиковой бутылки, в которой горела свеча, и детской игрушки. На камне у входа в сквер лежали гвоздики, еще букет был вложен между ветвей одного из деревьев.

Три раза перекрестившись на стену с изображением белых голубей, символизирующих 39 погибших человек, собравшиеся покидали место взрыва. Так сделала и женщина с портретом одного из тех, кого нашли под завалами мертвым.

Бывшие жильцы дома задерживались подольше. «Мы тут столько лет жили, многих знали. Куда нам еще идти?!» — восклицает местная жительница Татьяна. Вместе со знакомыми она обсуждает события того дня: как выпрыгивали из окон, как перелезали через балкон, как помогали эвакуироваться всей площадке.

- Как такое забудешь, всю жизнь помнить буду. И я, и дети. У нас дети только неделю назад вспомнили, что такое Новый год. Ни о Деде Морозе, ни о подарках никто не говорил», — поделилась со Znak.com Татьяна. После этого она вернулась к разговору с бывшими соседями. Вместе они вспоминали, что делал Леша и где жил Олег, а также пытались вычислить, у кого на подоконнике квартиры, разнесенной взрывом, стояло шампанское.

Немного поодаль от соседей стояла женщина, представившаяся Гулей.

- Я в магазине работала, многих знала. Одноклассница моей дочери тут жила, еще учительница жила — погибла. Я сама не знаю, почему пришла сюда сейчас. Не хотела, но спать сегодня не смогла. Что-то притянуло меня сюда, — рассказала женщина.

Вспоминать погибших продолжили в соборе Вознесения Христова. Литургия началась в восемь утра, панихида — в десять часов. Но даже к началу поминальной службы людей в соборе было не так много: столько обычно посещают храм по воскресеньям.

Зато на территорию собора несли гвоздики. Здесь организовали официальную точку возложения цветов. Рядом поставили крест, над скамейкой натянули баннер с датой. По мнению прихожан, возводить даже временный мемориал на месте взрыва местная администрация отказалась, чтобы не будоражить жителей микрорайона.

Цветы принесли представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК), депутат госдумы Виталий Бахметьев, депутаты горсобрания, чиновники. Также было много сотрудников городских пожарно-спасательных частей. Вероятно, среди них были и те, кто первым приехал на место трагедии год назад.

Возложил цветы и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В Магнитогорск он приехал вместе с женой Ириной и на протяжении всего времени пребывания в городе не отходил от нее ни на шаг. Также сопровождал губернатора глава Магнитогорска Сергей Бердников. После возложения цветов первые лица зашли в храм, чтобы отстоять панихиду.

- Ответа, почему так произошло, нет. А если и будет, то он никого не удовлетворит, — сказал после панихиды местный священник, напомнив собравшимся, что для православных все погибшие — до сих пор живые.

Из храма Текслер отправился в сквер. Там его уже ожидали жильцы расселенных подъездов. Никто из них не проронил ни слова, хотя губернатор здоровался с ними, как бы ожидая беседы.

- Действительно, год назад произошла трагедия, которая сплотила всех магнитогорцев, всех южноуральцев, россиян. Мы помним каждого, кто погиб. Погибших было 39. Я не мог не приехать сюда вместе с семьей, вместе с супругой. Нужно отдать дань памяти, мы будем всегда помнить этих людей, — сказал Текслер журналистам, когда его попросили поделиться эмоциями от увиденного сегодня.

На вопрос о том, что он думает по поводу версий происшествия, озвученных в недавних статьях и роликах (в частности, издание BAZA недавно выпустило фильм о трагедии, где говорится, что взрыв был терактом), губернатор не ответил. Он лишь сказал, что никаких фильмов к годовщине ЧП он не смотрел.

Ко времени прибытия главы региона на место трагедии стихийных мемориалов там стало больше. С самого начала власти заявляли, что причина произошедшего — взрыв газа. Эта версия вызывает большие сомнения, в том числе и у пострадавших. Куда больше разговоров о том, что трагедия не была случайностью и что все странные события, произошедшие после ЧП — взрыв маршрутки в центре города, спецоперация в одном из общежитий, — связаны.

По факту трагедии СКР возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам»). Каких-либо новостей по прошествии года от следствия не поступало. Отвечать на вопросы журналистов в силовом ведомстве отказываются.