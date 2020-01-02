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02.01.20 13:06
Серый волк
Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области
Думали горные таджики, что после одной большой цивилизованной страны въезжают в другую большую цивилизованную страну. И навигация не знала, что в акунамататах всё украдено ещё заранее и чистится...
02.01.20 13:05
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Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 января 2020, 10:48 |  Происшествия

31 декабря, 1 января и 2 января из снеговых заносов на трассах Костанайской области спасатели эвакуировали 12 человек. Четверо из них оказались гражданами Таджикистана.

Иллюстративное фото с сайта drive2.ru

Они были на заработках в Калининграде, откуда поехали в Москву за покупкой автомобиля марки "Мерседес-210". На этой машине и возвращались домой в Таджикистан. Для сокращения пути воспользовались системой GPS, которая вывела их на трассу Костанайской области, где они сбились с пути.

- Они ехали по дороге Аулиеколь-Жолдама в ночь с 1 на 2 января в сторону Нур-Султана. И застряли в снегу в 25 км от п. Амангельды, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Их эвакуировали в гостиницу Амангельды, где они переночевали. Пока граждане Таджикистана  не могут продолжить путь - трасса занесена.

По словам Какимова, на всех самых заснеженных направлениях области сейчас организовано мобильное дежурство спасателей.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просветите непросвещеного. Где эта жолдама? Забиваю в навигатор, нету. Онамасты как так? Почему нету в навигации.
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§ сайлау курманов
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3374
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.01.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы ехали по трассе костанай-астана, за аулеколем есть поселок дамбы, там дорога как бы разделяется прямо в астану, а направо в жолдама, амантугай, здесь налево в Аркалык, а направо в Амангельды, тургай. Как то так
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§ Vit
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А понял. Если забить Таджикистан то ведёт через аркалык.значит там где то жолдама.
Вот мерс 210 илюстративное фото

В рф такое авто местные себе не могут позволить. Зато таджики могут. Россия щедрая душа.
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§ Серый волк
Re: Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10989
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.01.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думали горные таджики, что после одной большой цивилизованной страны въезжают в другую большую цивилизованную страну. И навигация не знала, что в акунамататах всё украдено ещё заранее и чистится будет только одна дорога. И та перед приездом большого бастыка. А он после нового года не ездит. :-)
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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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