Граждане Таджикистана застряли в новогодние праздники в Костанайской области

31 декабря, 1 января и 2 января из снеговых заносов на трассах Костанайской области спасатели эвакуировали 12 человек. Четверо из них оказались гражданами Таджикистана.

Иллюстративное фото с сайта drive2.ru

Они были на заработках в Калининграде, откуда поехали в Москву за покупкой автомобиля марки "Мерседес-210". На этой машине и возвращались домой в Таджикистан. Для сокращения пути воспользовались системой GPS, которая вывела их на трассу Костанайской области, где они сбились с пути.

- Они ехали по дороге Аулиеколь-Жолдама в ночь с 1 на 2 января в сторону Нур-Султана. И застряли в снегу в 25 км от п. Амангельды, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Их эвакуировали в гостиницу Амангельды, где они переночевали. Пока граждане Таджикистана не могут продолжить путь - трасса занесена.

По словам Какимова, на всех самых заснеженных направлениях области сейчас организовано мобильное дежурство спасателей.



