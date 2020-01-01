Ушёл из жизни казахстанский политик и государственный деятель Серикболсын Абдильдин. Об этом пишет informburo.kz со ссылкой на личные страницы в Facebook заместителя председателя Федерации профсоюзов Казахстана Ерлана Саирова и журналиста Ермурата Бапи.

Фото с сайта informburo.kz

Серикболсын Абдильдин родился 25 ноября 1937 года, на момент смерти ему было 82 года. С 1991 по 1993 год занимал пост председателя Верховного совета Республики Казахстана, в 1996-м стал первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. С этого поста он ушёл в 2010 году.

Баллотировался на выборах президента страны в 1999 году, по их итогам набрал 857 386 голосов или 11,7% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей, заняв второе место.

В декабре 2002 года стал членом "постоянно действующего Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества", которое было создано по распоряжению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ноябре 2004-го – членом Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества, а в марте 2006-го – членом Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан.