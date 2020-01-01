Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Умер политик Серикболсын Абдильдин

1 января 2020, 12:59 |  Общество

Ушёл из жизни казахстанский политик и государственный деятель Серикболсын Абдильдин. Об этом пишет informburo.kz со ссылкой на личные страницы в Facebook  заместителя председателя Федерации профсоюзов Казахстана Ерлана Саирова и журналиста Ермурата Бапи.

Фото с сайта informburo.kz

Серикболсын Абдильдин родился 25 ноября 1937 года, на момент смерти ему было 82 года. С 1991 по 1993 год занимал пост председателя Верховного совета Республики Казахстана, в 1996-м стал первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. С этого поста он ушёл в 2010 году.

Баллотировался на выборах президента страны в 1999 году, по их итогам набрал 857 386 голосов или 11,7% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей, заняв второе место.

В декабре 2002 года стал членом "постоянно действующего Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества", которое было создано по распоряжению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ноябре 2004-го – членом Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества, а в марте 2006-го – членом Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.01.20 12:30 Доплачивать за зарубежные посылки дороже 200 евро придется казахстанцам
01.01.20 11:32 Итоги 2019 года: что сделал Касым-Жомарт Токаев на посту президента
01.01.20 10:52 Yudjin: Праздничное лицемерие
01.01.20 03:32 Метель не помешала костанайцам насладиться новогодним салютом
31.12.19 17:31 Как костанайцы встречают Новый год?
31.12.19 14:19 Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
31.12.19 14:10 Еще 11 семей получили подарки благодаря помощникам Деда Мороза
31.12.19 12:29 Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
31.12.19 12:10 Стала известна погода на январь
31.12.19 11:00 Новогодние госзакупки. Как готовятся к праздникам казахстанские чиновники

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 1
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх