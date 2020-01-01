Умер политик Серикболсын Абдильдин
Ушёл из жизни казахстанский политик и государственный деятель Серикболсын Абдильдин. Об этом пишет informburo.kz со ссылкой на личные страницы в Facebook заместителя председателя Федерации профсоюзов Казахстана Ерлана Саирова и журналиста Ермурата Бапи.
Фото с сайта informburo.kz
Серикболсын Абдильдин родился 25 ноября 1937 года, на момент смерти ему было 82 года. С 1991 по 1993 год занимал пост председателя Верховного совета Республики Казахстана, в 1996-м стал первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. С этого поста он ушёл в 2010 году.
Баллотировался на выборах президента страны в 1999 году, по их итогам набрал 857 386 голосов или 11,7% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей, заняв второе место.
В декабре 2002 года стал членом "постоянно действующего Совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества", которое было создано по распоряжению Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в ноябре 2004-го – членом Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества, а в марте 2006-го – членом Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Там где кончается нуль, начинается, что то новое! :lol: :-o С новым десятилетием! :-P
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a.radikal.ru :lol: :lol: :oops: :oops: :-P :-P ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
На улицу, туман, -1 градус. Снега - нету. Тишина... :lol: :oops:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: новое десятилетие начнётся в 2021-м. В методичке - написано в 2020, значит - в 2020... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Йанг ты не самый зануда))из Дубны похуже есть)